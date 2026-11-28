Marta Moreno, concejala de Vox en Jaca (VOX)

Guardar

Este sábado, la Policía Nacional ha detenido en Jaca (Huesca) a una joven de 22 años por un presunto delito de odio y otro de lesiones, tras agredir a la concejal de Vox en la localidad, Marta Moreno, a la que propinó un puñetazo en un ojo mientras le gritaba “fascista”, según publica Europa Press.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, en la zona de marcha de la ciudad, donde la agresora, que iba acompañada de un grupo de personas, arremetió contra la edil. La propia detenida presentó, a su vez, otra denuncia contra la concejal por la misma agresión, al alegar que ella también la había golpeado, según confirmaron fuentes policiales. La Policía calificó en un primer momento el ataque como leve, a la espera de su evolución.

PUBLICIDAD

Vox sostiene que la agresión tuvo motivación política

Según la versión difundida por la formación liderada por Santiago Abascal, el ataque dejó secuelas en el globo ocular de la víctima y se produjo “exclusivamente por motivos políticos”, ya que, según el partido, la agresora “reconoció e identificó a Moreno fruto de las funciones que desempeña como concejal en la localidad”.

El partido menciona, para defender esa postura, que la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, “anunció sonriendo en calidad de portavoz del Gobierno de España el indulto para dos de los terroristas callejeros que fueron condenados por los gravísimos disturbios en un mitin de Vox en Zaragoza en 2019”, un gesto que, según el partido, suponía “un evidente mensaje dirigido a los ultras de extrema izquierda para hacerles saber que la violencia contra Vox sale gratis y serán incluso premiados con visibilidad mediática”, lo cual, a su juicio, “incentiva a la extrema izquierda a exhibir en las calles la violencia que les caracteriza”.

PUBLICIDAD

🔴 COMUNICADO | VOX condena la agresión sufrida por Marta Moreno y exige al resto de formaciones políticas que hagan lo mismo. VOX condena rotundamente la agresión sufrida esta madrugada por Marta Moreno, concejal de la formación en el Ayuntamiento de Jaca, que ha sufrido lesiones en el globo ocular. Una agresión que, según los hechos conocidos, habría tenido una motivación exclusivamente política, después de que la agresora la reconociera e identificara por su condición de concejal. Desde VOX denunciamos que este tipo de episodios no pueden analizarse de forma aislada, sino en un contexto de creciente hostilidad y violencia contra quienes representan nuestras ideas. Un clima que se ve agravado por la actitud de quienes, desde la izquierda, normalizan, justifican o restan importancia a los ataques contra VOX. No podemos olvidar que @Pilar_Alegria anunció sonriente, como portavoz del Gobierno de España, el indulto a dos de los condenados por los gravísimos disturbios registrados durante un mitin de VOX en Zaragoza en 2019. Un mensaje profundamente irresponsable que transmite una peligrosa sensación de impunidad ante la violencia política. Tampoco olvidamos el silencio de las formaciones de izquierda ante los insultos del entonces eurodiputado Miguel Urbán contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, al que llamó «bastardo». Una muestra más de la doble vara de medir de quienes solo condenan la violencia cuando les interesa políticamente. Por todo ello, VOX emplaza al conjunto de las formaciones políticas a condenar públicamente y sin ambigüedades la agresión sufrida por Marta Moreno. En democracia no hay espacio para la violencia, la intimidación ni el señalamiento por motivos ideológicos. Quienes presumen de defender a las mujeres no pueden mirar hacia otro lado cuando la víctima es una mujer que no comparte sus ideas. La defensa de la libertad y de la integridad de las personas no puede depender de a quién voten o qué partido representen. Toda nuestra solidaridad con Marta Moreno. Ninguna agresión, ninguna amenaza y ningún intento de intimidación conseguirán silenciar a VOX. — VOX Aragón (@aragonvox) November 28, 2026

La formación recordó también que “ninguna de las formaciones de izquierda fue capaz de condenar las palabras del entonces eurodiputado Miguel Urbán contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en el momento en que le llamó bastardo”, y sostuvo que, “una vez más, la izquierda es capaz de justificar todo tipo de violencia física o verbal contra Vox”.

El partido reclama una condena unánime

Vox emplazó al resto de formaciones políticas a que “condenen hoy mismo, 28 de noviembre, la agresión sufrida por Marta Moreno”, porque “en democracia no hay lugar para la violencia”, según defendió el partido. El comunicado añadió una crítica dirigida a quienes, en palabras de la formación, “abanderan falsamente la defensa de la mujer” y “son los primeros en mirar para otro lado cuando una mujer que no piensa como ellos es agredida”.

PUBLICIDAD

El texto cerró con una mención directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Vox acusó de ser “capaz de cualquier cosa, incluso de enviarnos a sus milicias”, y afirmó que estos hechos “demuestran que están preparados para que ardan las calles a partir de la próxima semana”, según concluye el comunicado de Vox.

La detenida, de 22 años, permanece a disposición de las autoridades competentes por los presuntos delitos de odio y lesiones, en una causa que se instruye en paralelo a la celebración de las elecciones generales previstas para este domingo.