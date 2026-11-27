España se acerca a los 50 millones de habitantes, con la migración como motor clave. Descubre los beneficios y desafíos que presenta, y su debate político.

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España ya roza los 50 millones de habitantes y el impulso de este crecimiento lo lleva la migración. La población extranjera supera los 7,5 millones de personas en el país, según el INE, cifra que alcanza los 10 millones si se cuenta a todos aquellos nacidos fuera de territorio nacional.

Este impulso demográfico es una gran ventaja para la economía española, según el último informe del Consejo Económico y Social. Los inmigrantes son responsables del 80% de la tasa de crecimiento del PIB entre 2019 y 2024, debido al aumento de la población en edad de trabajar y la tasa de empleo de las personas extranjeras. La población migrante representa cerca del 20% de la población activa y del empleo total, lo que supone un empuje a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

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Sin embargo, el aumento exponencial de personas extranjeras también ha supuesto un reto de adaptación e integración. Así lo muestra el último CIS, que sitúa la inmigración como el segundo problema más importante que afronta España.

En esta percepción, Ceuta parece haber marcado un antes y un después. El cruce masivo de más de 70.000 personas hacia la ciudad autónoma despertó una sensación de inseguridad y colapso entre la población que todavía hoy se mantiene. La presión migratoria ha generado una división en Ceuta, explica desde el terreno la politóloga Alma Ruiz. “La ciudad se ha roto”, asevera en una conversación con Infobae.

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Un cambio en Ceuta

Ruiz considera que hay una diferencia entre la percepción peninsular de la entrada masiva en Ceuta y “la vivencia propia del ceutí”. La experta explica que en la ciudad autónoma existía antes de la crisis un “clivaje social” motivado por la religión y la situación socioeconómica. . “Ceuta tiene tres de los barrios más ricos de España y, al mismo tiempo, uno de los más pobres del país”, comenta. A ello se une la diferencia identitaria, “el sentirse español”, frente a la reivindicación territorial de Marruecos.

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

“El fenómeno migratorio en Ceuta ya venía produciéndose con anterioridad; teníamos una entrada cercana a las 2.000 personas al año”, comenta Ruiz. La politóloga considera que la percepción de la migración no ha cambiado en la ciudad autónoma tras la última crisis, sino que se han intensificado las tensiones y “ha hecho que muchas personas hayan radicalizado sus posturas y los vecinos han acabado mirándose de reojo en muchas ocasiones”, lamenta.

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Así, “los vecinos de origen marroquí que no reconocen a sus vecinos cristianos, mientras que vecinos de origen peninsular o ceutí han visto una necesidad de respuesta por parte de la península y de reforzar los símbolos identitarios de la españolidad de la ciudad, a veces tendiendo a marcos narrativos de la extrema derecha”, agrega.

“El problema no es de España, es un problema europeo”

Un miembro de la Cruz Roja española ayuda a una niña que ha llegado junto con 85 inmigrantes el 14 de noviembre a El Hierro. EFE/ Gelmert Finol

No es la primera vez que España afronta tensiones migratorias en sus fronteras. La ruta canaria ha supuesto un desafío constante para las autoridades nacionales. De hecho, los ciudadanos no empezaron a considerar la inmigración entre sus principales preocupaciones hasta 2024, año de récord de llegadas a las fronteras españolas. Este otoño, la ruta canaria ha vuelto a reactivarse con la llegada de decenas de cayucos al archipiélago en pocas semanas, mayoritariamente a la isla del Hierro. “El problema migratorio de España no es [solo] de España, es un problema europeo”, recuerda Ruiz.

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En el plano internacional, la postura de Madrid parece pecar de flexible en comparación con la del resto de Estados miembros, lo que ha despertado tensiones en la propia UE, indica la politóloga. “Ha faltado esa coordinación, esa respuesta europea”, lamenta. El Pacto Europeo de Migración y Asilo debía traer un cierto consenso, pero dentro de la Unión sigue produciéndose una “descoordinación” y “falta de posición común”, valora, algo que debilita las políticas nacionales sobre migración.

Las secuelas de los discursos de odio

El incremento de las llegadas irregulares ha venido acompañado de un aumento de los discursos de odio. Tan solo en la crisis de Ceuta, los mensajes xenófobos y racistas se incrementaron un 76% en redes sociales, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), muchos de ellos relacionados con desinformaciones y estereotipos como la amenaza a la seguridad o consumo de recursos públicos.

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Estos mensajes “son cíclicos y suelen repetirse”, asegura María Tejada, responsable del área de Campañas y Comunicación de Accem. “No son nuevos, sino que suelen estar relacionados con cuestiones que tienen que ver con el Estado del Bienestar, con amenazas a que te puedes quedar sin trabajo o que te sea más difícil encontrar una vivienda, con el abuso de servicios públicos...”, describe.

La portavoz afirma que estos discursos “no buscan tanto generar una información” veraz, sino “generar un sentimiento de miedo, que de alguna manera pueda justificar una reacción contraria o de rechazo hacia las personas migrantes y refugiadas”. Las consecuencias son directas: tan solo en 2025, el Ministerio del Interior registró 934 delitos motivados por el odio y la xenofobia, un aumento del 16,17% respecto a 2024, siendo las amenazas y las lesiones los más frecuentes.

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Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco en julio de 2025. (Europa Press)

“Cuando hay un relato y una narrativa que va estigmatizando sistemáticamente y criminalizando a las personas por su origen, por su raza o por su religión, de alguna manera lo que está es preparando el terreno para la retirada de los derechos”, valora Tejada, “pero luego hay otras consecuencias que no son tan visibles, pero son inmediatas”, asegura. Entre ellas, “el daño emocional que te genera el ver el rechazo hacia ti, que hace que te autocensures, que intentes que no se te vea y no pedir las cosas a las que puedes tener derecho”, considera.

Los ataques también se han vuelto en contra de las organizaciones humanitarias, asegura. “Hemos ido notando un clima más hostil, especialmente en momentos de un mayor número de llegadas”, lamenta. Tejada asegura que “la desinformación acerca de nuestro trabajo está creciendo” y que estos discursos “dañan nuestro trabajo, a las personas trabajadoras y, sobre todo, a quienes prestamos atención y ayuda”.

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