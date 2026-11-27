Imagen de archivo de Reuters del cruce masivo en Ceuta el 31 de julio y el exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta, Gonzalo Sanz. (Montaje Infobae)

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El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, afirmó ante la Audiencia Nacional que Marruecos tuvo voluntad de que se produjera una avalancha migratoria hacia el territorio español y que el país vecino “no quiso evitar un ataque a la soberanía española” durante la entrada masiva de migrantes registrada el 30 y 31 de julio en el paso fronterizo de El Tarajal. Sanz declaró como testigo el 26 de noviembre, por videoconferencia, ante la magistrada María Tardón, instructora de la causa que investiga los hechos como un posible delito contra la paz o la independencia del Estado.

En su testimonio, recogido en el acta a la que ha tenido acceso Infobae, el Sanz sostuvo que las fuerzas de seguridad marroquíes mostraron “total pasividad” durante las horas en que miles de personas cruzaron la frontera, en particular entre las nueve y las once de la mañana, franja en la que, según su relato, resultaba más sencillo observar el despliegue policial del país vecino desde el lado español. “Marruecos pudo hacer más”, declaró, y agregó que existió la posibilidad de frenar la entrada masiva “a primera hora, a las diez”, algo que, a su juicio, no ocurrió por falta de voluntad política de Rabat.

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Sanz relató que mantuvo comunicación constante con una fuente identificada como Ahmed, quien le trasladó información sobre el aumento de la tensión en la zona fronteriza en las horas previas al asalto. Según su declaración, el 29 de julio por la tarde recibió mensajes que advertían de la concentración de personas cerca del hotel Ibis y del incremento de embarcaciones en la costa marroquí, así como de un refuerzo del control policial del lado africano. Ya de madrugada, a la una y media del día siguiente, el mismo contacto le escribió para informarle de que “la frontera estaba caliente” y que había tensión en el ambiente. A las 12:30 del mediodía del 30 de julio, el mensaje fue directo: “hay invasión”.

La organización, que ha llevado a cabo una nueva investigación en Ceuta, documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, entre ellos a 13 menores. Dieciocho de estos casos han tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar

El testigo explicó que trasladó cada una de esas alertas al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y que también mantuvo contacto con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a quienes transmitió la misma lectura de la situación. Según su versión, los funcionarios de inteligencia compartían la percepción de que Marruecos no había actuado para impedir el cruce masivo y que existía la sensación de que el país vecino “no había obrado limpio”.

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El delegado trasladó su frustración por la falta de respuesta de Madrid

El exjefe de gabinete describió un clima de creciente alarma en la Delegación del Gobierno en Ceuta en las semanas previas al 30 de julio, en especial tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que, según indicó, incrementó el riesgo de repetición de episodios similares al ocurrido en 2021. Sanz afirmó que Pérez Triano mantuvo comunicación directa con los responsables del Ministerio del Interior, entre ellos Francisco Pardo y Elena Garzón, y que insistió reiteradamente en la necesidad de reforzar los dispositivos de seguridad en la frontera.

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera de Ceuta. (Europa Press)

Pese a esas gestiones, el testigo sostuvo que la respuesta desde Madrid fue limitada. “El Delegado le transmitió su frustración por conseguir la adopción de medidas de calado”, señala el acta, que además recoge que, en alguna ocasión, Pérez Triano recibió la indicación de que se trataba de “cosas de verano” y que debía “aguantar”. Según Sanz, llegaron algunos refuerzos puntuales de la Guardia Civil, pero en un número insuficiente para contener la situación, a falta de medidas de mayor calado como un acuerdo con Marruecos para ejecutar devoluciones express o la aplicación de un decreto que, según indicó, quedó pendiente de implementación.

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El testigo respalda la decisión de dimitir del delegado

Sanz, que presentó su propia renuncia semanas antes de que lo hiciera Pérez Triano, valoró que el delegado “peleó lo indecible para ser escuchado” por el Gobierno central. Consideró, no obstante, que fue un error no haberlo convencido de presentar su dimisión antes de que la crisis se extendiera. Según relató, tras la entrada masiva no se alcanzó un pacto parlamentario para reformar la ley de extranjería, el decreto que se había elaborado permaneció sin aplicar y no se reforzó de manera definitiva el dispositivo fronterizo.

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno./ Europa Press)

El testigo también describió el momento en que se conoció la llegada del presidente del Gobierno a la zona, instante en el que, según su relato, se intensificaron las medidas para contener a la multitud: se escucharon explosiones, se emplearon gases lacrimógenos y se observaron incendios en los alrededores del paso fronterizo. Sanz indicó que, aunque en veranos anteriores ya se habían detectado llamamientos similares en redes sociales para intentar el cruce de la frontera, el de este año alcanzó una magnitud sin precedentes, con un grupo de Facebook que llegó a acumular cinco millones de visualizaciones con mensajes sobre la facilidad del ingreso y la imposibilidad de ser devueltos.

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La declaración de Sanz se suma a las de otros testigos citados en la causa que instruye la Audiencia Nacional, en la que se investigan los hechos ocurridos en El Tarajal, con un saldo de más de un centenar de fallecidos a ambos lados de la frontera, según las cifras manejadas por la instrucción judicial.