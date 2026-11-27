Un mapa de Europa detalla la proporción de vivienda social a cargo de entidades no lucrativas en Países Bajos, Austria y Dinamarca junto a edificios residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España destina apenas el 1,2% de su parque residencial al alquiler social, frente al 8% de media en la Unión Europea, una brecha que un nuevo informe de Fedea atribuye a seis décadas de políticas centradas en la propiedad y a la falta de un sistema capaz de conservar la vivienda protegida a largo plazo. El documento analiza los modelos de Países Bajos, Austria y Dinamarca, tres países donde el alquiler social representa una parte sustancial del mercado residencial, con el objetivo de extraer lecciones aplicables al caso español.

El trabajo, titulado “Políticas de vivienda en la Unión Europea: evidencia empírica y lecciones para España”, se publica en plena campaña electoral, con la vivienda como eje del debate entre los principales candidatos a La Moncloa. En el debate a cuatro de este jueves, las propuestas giraron en torno a la regulación de los precios del alquiler, la construcción masiva de vivienda nueva o la expropiación de inmuebles a fondos de inversión. Ninguna de esas recetas, según el análisis de Fedea, aborda directamente la cuestión que atribuye al reducido tamaño del parque social español buena parte de sus problemas de acceso.

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La brecha de oferta supera las 750.000 viviendas desde 2021

El diagnóstico de partida del informe describe un mercado residencial español con un desajuste persistente entre la formación de hogares y la capacidad de respuesta de la oferta. Según datos del Banco de España citados en el documento, en 2025 se formaron unos 240.000 hogares nuevos mientras se terminaban apenas 92.000 viviendas, lo que eleva a 750.000 la brecha acumulada entre 2021 y 2025.

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Los autores explican que esta escasez de parque protegido tiene raíces históricas. Desde la década de 1960, los incentivos y programas de vivienda protegida en España se orientaron de manera preferente a fomentar el acceso en régimen de propiedad, no de alquiler. La descalificación posterior de buena parte de esas viviendas y su incorporación al mercado libre impidió acumular un parque permanente suficientemente amplio, de modo que los hogares con menor capacidad económica terminaron por resolver sus necesidades residenciales en el mercado libre, precisamente donde la oferta muestra mayores restricciones.

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Entidades especializadas gestionan la mayoría del parque social en los tres países

El denominador común de los modelos neerlandés, austríaco y danés, según el informe, es la existencia de entidades especializadas públicas, cooperativas o con beneficios limitados que acumulan experiencia técnica y financiera para promover y gestionar viviendas protegidas de forma continuada. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidos en un informe conjunto con la Unión Europea en 2025, estas entidades gestionan el 82% del parque de alquiler social en Países Bajos, el 61% en Austria y el 33% en Dinamarca.

El mecanismo de fijación de precios constituye otro rasgo diferencial. En Austria, las asociaciones de vivienda de beneficio limitado aplican un sistema de alquiler a precio de coste, que cubre la financiación, el mantenimiento y la gestión de los inmuebles sin perseguir rentabilidad, lo que según datos de la OCDE se traduce en rentas un 20% más bajas que las del mercado privado. En Dinamarca, la financiación de los proyectos de vivienda común combina préstamos garantizados por el Estado con aportaciones municipales de capital inicial, mientras que en Países Bajos las corporaciones de vivienda recurren a fondos rotatorios de ingresos por alquiler, capital procedente de la venta de unidades y préstamos a largo plazo respaldados por garantías públicas.

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El elemento que Fedea señala como más relevante para España es la permanencia. A diferencia del modelo español, donde buena parte de la vivienda protegida terminó descalificada e incorporada al mercado libre, en estos países las viviendas sociales permanecen bajo protección de forma indefinida, lo que permite acumular un parque estable disponible para sucesivas generaciones de demandantes.

El propio modelo europeo se enfrenta a tensiones entre focalización y segregación

No obstante, el informe advierte que no existe un modelo único trasladable sin adaptaciones al caso español. Los autores citan trabajos académicos que documentan un fenómeno de “residualización” incluso en los países con mayor tradición de vivienda social: la concentración progresiva de hogares de menores ingresos en este segmento residencial, un proceso que puede derivar en segregación social cuando el parque protegido se concentra en zonas urbanas concretas.

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Un estudio sobre el sistema neerlandés, que combina alquileres regulados con listas centralizadas de espera, encuentra además desajustes entre las viviendas asignadas y las preferencias o características de los hogares solicitantes, aunque las pérdidas de bienestar estimadas resultan relativamente reducidas. “La eficacia de un parque social no depende solamente de su volumen, sino del acierto en los criterios de elegibilidad y en su cumplimiento”, señala el informe de Fedea, que recomienda combinar la atención a los hogares con mayor necesidad con mecanismos que eviten bloquear el acceso de nuevos solicitantes.

Fedea propone fondos de inversión especializados con aval público

Entre las recomendaciones para España, el informe plantea desarrollar un sistema profesionalizado de provisión de vivienda social con participación de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, sujetas a obligaciones de mantenimiento del régimen de protección y de reinversión de excedentes. Los autores reconocen que la magnitud de las necesidades residenciales en España exige movilizar un volumen de recursos financieros difícilmente asumible solo con presupuestos públicos, por lo que proponen la creación de fondos de inversión especializados en vivienda social y asequible, capaces de canalizar tanto capital institucional (fondos de pensiones, aseguradoras...) como ahorro de particulares, en línea con las recomendaciones que el Housing Advisory Board trasladó a la Comisión Europea en noviembre de 2025.

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El documento insiste en que las aportaciones presupuestarias, las cesiones de suelo y las garantías públicas deberían actuar como catalizador de esa inversión privada, asegurando que los recursos movilizados generen viviendas adicionales y no sustituyan simplemente la actividad que ya se habría producido sin apoyo estatal. Fedea plantea además mecanismos de supervisión dotados de autonomía funcional frente a los ciclos políticos, de manera que el destino protegido de las viviendas no quede condicionado por intereses coyunturales, como advierte que ha ocurrido históricamente en España.