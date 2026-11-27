Varios paquetes de propaganda postal del PP tras la reclamación de la formación ante la Junta Electoral Central (PP)

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El PP ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) en el que denuncia supuestas incidencias en la entrega de la documentación necesaria para votar por correo y en el reparto de propaganda electoral. A través de un comunicado, la formación reclama medidas urgentes a Correos y a la Oficina del Censo Electoral ante la proximidad de los plazos para ejercer el voto postal y del cierre de la campaña. El escrito sostiene que el partido ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que solicitaron el voto por correo dentro del plazo establecido pero que todavía no han recibido la documentación o la han recibido tarde.

Según el PP, también se han producido incidencias entre los electores temporalmente ausentes y los residentes en el extranjero. Por ello, solicita a la JEC que requiera a Correos para que entregue de forma inmediata toda la documentación pendiente y aporte datos actualizados sobre la situación del voto por correo en cada provincia. A su vez, sostienen que no ha llegado la propaganda de todos los partidos por igual.

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Quejas por retrasos y propaganda sin entregar

El PP denuncia supuestas incidencias en el reparto de su propaganda electoral. Según el escrito, parte de los sobres enviados por la formación no habría llegado a sus destinatarios en varias provincias, entre ellas Bizkaia. Como ejemplo, el PP indica que Correos admitió el 17 de noviembre de 2026 un total de 886.931 envíos de propaganda electoral en Bizkaia. Sin embargo, una semana después el partido seguía recibiendo avisos de electores de distintos barrios de Bilbao y de otros municipios vizcaínos que aseguraban no haber recibido esos sobres. Por ello, el 24 de noviembre solicitó información a Correos y a la Junta Electoral Provincial de Bizkaia para conocer la situación del reparto y asegurar que se completara antes del final de la campaña.

Además, considera que los problemas no se limitan a ese territorio, ya que afirma haber recibido comunicaciones similares desde “prácticamente todas las provincias”. La reclamación recuerda que Correos tiene la obligación de dar carácter preferente a los envíos electorales y de contar con medios suficientes para garantizar su distribución. El partido subraya que la propaganda solo tiene utilidad durante la campaña, que finaliza a las cero horas del 28 de noviembre, ya que la ley impide difundir este material una vez concluido ese periodo. El PP pide información desglosada por provincias y códigos postales.

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Pide investigar sobres hallados en un contenedor

Entre los hechos denunciados figura el hallazgo de “cientos de sobres electorales” en un contenedor de residuos de la calle Mesón de Paredes, en Madrid. Según el escrito, un ciudadano comunicó a la Junta Electoral Provincial de Madrid que encontró varios mazos de propaganda de dos formaciones políticas dirigidos a vecinos de la calle Archiduque Alberto. El aviso, fechado el 21 de noviembre, iba acompañado de una fotografía y un vídeo. La formación considera que, si se confirmaran estos hechos, no se trataría de un simple retraso postal, sino de una posible retirada deliberada de envíos del circuito de distribución.

Por ello, solicita a la JEC que recabe la documentación y las actuaciones realizadas por la Junta Electoral Provincial de Madrid, además de requerir a Correos información sobre la unidad y el personal responsables del reparto en esa zona. El partido pide también que se conserven los registros de admisión, transporte, clasificación, reparto e incidencias de los envíos electorales. Finalmente, reclama que la Junta Electoral valore remitir el caso a la Fiscalía si aprecia posibles indicios de delito electoral u otra infracción penal.

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