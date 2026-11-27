Marc Márquez anuncia su retirada. (Reuters/Hasnoor Hussain)

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Marc Márquez ha anunciado que se retira. Este viernes, en medio de los entrenamientos y a través de las pantallas del circuito, la organización ha hecho público que será el último fin de semana del piloto español en MotoGP. El 10 veces campeón del Mundo (ocho en la máxima categoría) deja la competición que le ha convertido en uno de los grandes deportistas de la historia de España. Además, deja una marca muy difícil de alcanzar y lo hace justo cuando supera a Valentino Rossi en número total de campeonatos.

Ha hecho el anuncio a través de una sucesión de mensajes en unos carteles que iba enseñando a cámara. Primero escribió: “Hablaremos más tarde, pero antes…”. Después agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera: “Gracias a todos los que han formado parte de este viaje”. “Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo”, siguió. El mensaje final contenía la frase que ha causado mayor impacto: “Esta será mi última carrera en MotoGP”. La despedida continuó con otra referencia a su trayectoria: “Hicimos historia”. Marc Márquez ha cerrado el video con besos dirigidos a los aficionados y el símbolo de un corazón con las manos. La noticia ha sorprendido a todos los fans presentes en el circuito. Muchos se han emocionado y las lágrimas se han extendido por las gradas.

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Noticia en ampliación.