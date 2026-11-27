El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de precampaña de Vox. (Glòria Sánchez - Europa Press)

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La Comisión Europea ha confirmado que la política de “prioridad nacional” impulsada por PP y Vox en la Comunidad Valenciana incumple el derecho comunitario. Así lo ha aclarado este viernes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà sobre la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, aprobada en julio con los votos de PP y Vox. La norma exige 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida en régimen de compra, el doble del límite máximo de cinco años que fija la legislación comunitaria. Según Brunner, esa exigencia constituye una discriminación indirecta contra los residentes de larga duración, quienes tienen derecho al mismo trato que los nacionales en materia de vivienda, seguridad social y asistencia social.

La medida aplicada en la Comunidad Valenciana funciona como una primera prueba del principio de prioridad nacional que Vox ha convertido en eje central de su programa para las elecciones generales del 29-N, con el que pretende extender la preferencia para los españoles en el acceso a la vivienda pública y otras ayudas sociales a todo el país.

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Se trata de la primera vez que Bruselas se pronuncia sobre una norma de este tipo ya vigente, después de haber advertido meses atrás sobre un acuerdo similar en Aragón entre el PP y Vox que entonces aún no era ley. El Gobierno central ya presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra 20 artículos de la ley valenciana, incluidos los referidos a la prioridad nacional. Marzà destacó que la respuesta llega “a tres días de las elecciones” y acusó a Vox de promover una política “que no se sostiene” ante las normas europeas.

(Noticia en ampliación)