Pedro Sánchez durante su jura de bandera en la época que hizo la mili (PSOE)

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El PSOE ha desempolvado el álbum de fotos del presidente tras el debate a cuatro de este jueves. En las fotos difundidas por el PSOE, se puede ver a un joven Pedro Sánchez como soldado en diferentes momentos de su jura de bandera. El presidente y ahora candidato a la reelección hizo la mili en Cáceres en 1996 y juró la bandera ante el rey Juan Carlos I, una experiencia que el presidente del Gobierno reivindicó este jueves ante sus rivales políticos en el debate a cuatro para contrastar su trayectoria.

“Van de patriotas el señor Feijóo y el señor Abascal y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo”, afirmó el presidente en uno de los rifirrafes de la noche.

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Moncloa difundió acto seguido una fotografía que lo mostraba en el momento de la jura y pasadas las horas otras figuras cercanas al presidente como Óscar Puente publicaban en redes más fotografías de ese momento.

Sánchez eligió la mili sobre la objeción de conciencia por una razón de tiempo

Pedro Sánchez difunde fotos de su jura de bandera durante la mili (PSOE)

El presidente tenía 24 años cuando se incorporó al Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) n.º 3 Santa Ana, en Cáceres, recién licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. La elección del servicio militar frente a la prestación social sustitutoria respondió, según el propio Sánchez reconoció en una entrevista en 2015, a un cálculo estrictamente práctico: “Fue un tema absolutamente pragmático”, dado que la mili duraba 9 meses frente a los 13 de la objeción de conciencia.

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La jura de bandera estuvo presidida por Juan Carlos I

Un grupo de reclutas del Ejército de Tierra español, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, durante la jura de bandera en julio de 1996.

El acto de jura tuvo lugar el 7 de julio de 1996 en el CIR cacereño y contó con la presencia del entonces rey Juan Carlos I, una circunstancia excepcional motivada por el vínculo familiar del monarca con uno de los participantes en la ceremonia. Tras completar la instrucción básica en Cáceres, Sánchez fue destinado al Servicio Geográfico del Ejército, ubicado en el barrio madrileño de Campamento, donde completó el resto del servicio.

Ada Colau y Pedro Sánchez le reprochan a Santiago Abascal cobrar el bono social térmico tras votar en contra de estas medidas sociales en el Congreso.

El debate sobre la mili revivió en plena campaña electoral

La intervención de Sánchez se produjo en el marco del debate electoral a cuatro celebrado este jueves, que reunió a una media de 10,2 millones de espectadores y registró una cuota de pantalla del 70,5 %. Alberto Núñez Feijóo ni confirmó ni desmintió haber realizado el servicio militar, mientras que Santiago Abascal se libró de la mili tras solicitar tres prórrogas, una por estudios y otras por su cargo de concejal en Llodio.

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La ‘mili’ que hizo Sánchez se enmarca en la etapa final del servicio militar obligatorio en España, que arrancó con la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército Obligatorio promulgada por Carlos III en 1770 y se extendió durante 231 años. En su último tramo, la duración del servicio se había reducido a 9 meses. El Gobierno de José María Aznar puso fin a la institución mediante el Real Decreto 247/2001, que fijó el 31 de diciembre de 2001 como fecha de suspensión definitiva, dando paso a unas Fuerzas Armadas enteramente profesionales.