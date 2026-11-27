Un bar en Madrid. (Juan Medina/Reuters)

Guardar

-Una cosa. Ayer eran las 22.40 y echaste al cliente que estaba. Si no quieres currar, no curres, pero no eches a mis clientes. No es a malas ni nada, pero es que vienes sin ganas.

-Quizás tengas razón. Quizás no esté para trabajar. Terminé mal y, como bien has visto, he empezado mal. He vivido situaciones... No sé cómo hacerlo ni decírtelo, pero quiero hacer las cosas bien, no quiero dañar a nadie. Necesito parar, necesito recuperarme. No me gustaría coger la baja para fastidiarte. Prefiero poder llegar a un acuerdo. Solo necesito los papeles para el paro.

PUBLICIDAD

-Fastidiar me dejas dejándome tirada. Espera un poco a que busque alguien y, sabiendo la situación, pues entenderé mejor las cosas. Igual remontas.

-He tenido cita con el médico y me han dado la baja. Tengo un cuadro de depresión severa.

-Pero si me has pedido los papeles del paro. Qué quieres hacer.

-Es lo único que quiero.

-Ok.

Poco después de esta conversación entre una camarera y la dueña del bar en el que trabajaba, la empleada recibió el siguiente SMS: “Tramitada baja”. Y cuando solicitó la prestación por desempleo, su solicitud fue denegada con el argumento de que había cesado voluntariamente en su relación laboral, y quien dimite no tiene derecho a cobrar el paro. Finalmente, la mujer demandó a la empleadora.

PUBLICIDAD

¿Dimisión o despido?

En su reclamación, la trabajadora pedía que su salida fuera declarada nula —con readmisión obligatoria— o, al menos, improcedente, lo que le habría dado derecho a una indemnización. Según su abogado, nunca expresó una voluntad clara e inequívoca de cesar la relación contractual. Convertir en una dimisión una conversación informal mantenida en un contexto en el que se encontraba enferma, añadía su defensa, era un error jurídico.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto que los mensajes de WhatsApp de la conversación que encabeza este artículo constituyen una dimisión tácita válida, aunque la trabajadora nunca escribiera la palabra “dimito” ni firmara ningún papel. Según los jueces, la dimisión no exige un formulario ni una carta firmada. El derecho laboral español admite la renuncia tácita cuando los actos del trabajador revelan “de modo indiscutido” su intención de abandonar la relación laboral.

PUBLICIDAD

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

La trabajadora intentó modificar los hechos probados para revertir el resultado. Primero, pidió que se incorporara al relato su diagnóstico de trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. La sala lo descartó. Señaló que un informe médico que acredita un diagnóstico no es suficiente para concluir que la voluntad de la paciente estaba viciada en el momento de enviar los mensajes. Para eso habría hecho falta una pericia médica específica que así lo estableciera, prueba que no se practicó.

Por otro lado, la trabajadora pidió que se hiciera constar expresamente que no existía ningún documento escrito de renuncia, ninguna carta de dimisión ni comunicación empresarial de despido con causa y fecha. La sala también lo rechazó porque la jurisprudencia admite la dimisión tácita. La magistrada, además, destacó que la empresa “verbaliza claramente su voluntad de ayudarla”, lo que, a juicio de la sala, aleja la posibilidad de que la extinción contractual fuera una maniobra de la empleadora vinculada a la situación de baja médica de su trabajadora. Por todo ello, la empleada se quedó sin indemnización ni paro.

PUBLICIDAD