El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha anunciado este viernes su retirada del motociclimo durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

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Marc Márquez y Gemma Pinto, comparten relación desde 2023, cuando se lo hicieron saber a las redes sociales en una foto en la cuenta de la influencer. Desde entonces han publicado muchas instantáneas de los dos en carreras de MotoGP y el apoyo al piloto después de las caídas que le hirieron el hombro en varias ocasiones. Pero a pocos días de ganar el campeonato mundial, por octava vez en esta categoría, ha anunciado su retirada. Además, deja una marca muy difícil de alcanzar y lo hace justo cuando supera a Valentino Rossi en número total de campeonatos.

La pareja vive actualmente en Madrid, aunque de vez en cuando vuelven al lugar que los vio crecer. “Siempre que puedo me escapo a Cervera. Los amigos de toda la vida, la comida de mi madre... como en casa, en ningún sitio”, confesó el piloto en el programa El Cafelito.

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Pinto, por su parte, ha descrito su ciudad natal, Barcelona, en términos similares: “Es casa, es donde he nacido, donde está mi familia, amigos, mi paz y tranquilidad”, explicó en una entrevista recogida por la revista Hola.

Marc Márquez y Gemma Pinto en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

Cervera, la villa amurallada donde nació Marc Márquez

Marc Márquez vino al mundo el 17 de febrero de 1993 en Cervera, capital de la comarca de la Segarra, un municipio de poco más de 9.000 habitantes que en 2026 celebra mil años de historia documentada. El piloto creció junto a su hermano Álex, también corredor de motociclismo, en un entorno que él mismo describe como humilde. “Mi padre se iba a trabajar a las seis de la mañana con la excavadora, mi madre a las ocho, y hasta las seis o las siete de la tarde no los veía”, relató en El Cafelito. En esas largas jornadas, fueron sus abuelos quienes se hicieron cargo de los nietos: “Salías del colegio, te venía a buscar el abuelo o la abuela y todos los primos estábamos en su casa. Me crié con ellos”.

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Su infancia transcurrió entre juegos de calle y paseos en bicicleta. Cervera, según el, ofrece una cosa que muchos no tienen: “Vivir en una ciudad pequeña tiene como ventaja que todos nos conocemos”.

Murallas medievales, una universidad real y una fiesta de brujas

El casco histórico de Cervera conserva un recinto amurallado de los siglos XIV y XV que llegó a superar los tres kilómetros de perímetro, junto a los restos de un castillo del siglo XI. Un total de once elementos del municipio están catalogados como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña, entre ellos la iglesia gótica de Santa María, la Paeria barroca y la antigua Universidad, construida entre 1718 y 1740 por orden de Felipe V tras el Decreto de Nueva Planta, que concentró en esta villa la única institución universitaria del Principado.

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Cervera, en Lleida (Turismo Cervera).

Entre los callejones cubiertos del casco antiguo destaca el Carreró de les Bruixes, que da nombre a la fiesta más conocida de Cervera: el Aquelarre. Es una celebración en la que los protagonistas son correfocs, música y la aparición del Mascle Cabró. El calendario festivo se completa con La Passió de Cervera, una representación teatral de la Pasión documentada desde 1477 y considerada una de las más antiguas de Europa. El Museu de Cervera, instalado en la Casa Duran i Sanpere, alberga además la exposición “I’m 93” dedicada a Marc y Álex Márquez con motocicletas, fotografías y documentos originales de ambos corredores.

Barcelona, el escenario donde creció Gemma Pinto

Gemma Pinto nació en 1997 en Barcelona, ciudad donde se graduó en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing. Es íntima amiga de la influencer Laura Escanes, con quien compartió años de universidad y quien la animó a iniciarse en el mundo del contenido digital. La capital catalana es el escenario donde Pinto desarrolló su carrera como creadora y modelo.

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La efeméride fue instaurada para homenajear a Antoni Gaudí y Ödön Lechner, fallecidos en esa jornada, y para impulsar la preservación y la divulgación del legado Art Nouveau en distintas ciudades (Sagrada Familia)

A diferencia de la infancia rural que describe Márquez, Pinto se crió en un entorno urbano marcado por el mar y la actividad creativa. “Al final, Barcelona es casa, es donde he nacido, donde está mi familia, amigos, mi paz y tranquilidad. Me parece una ciudad fácil para vivir y el hecho de tener tanto playa como montaña te permite hacer planes muy diferentes”, explicó.

Gótico, modernismo y restaurantes favoritos de la pareja

El barrio Gòtic, con su catedral y sus plazas recogidas, es uno de los rincones que Pinto recomienda para perderse a pie antes de cruzar hacia el Eixample, la cuadrícula diseñada por Ildefons Cerdà en el siglo XIX. Allí, el Passeig de Gràcia reúne algunas de las obras modernistas más conocidas de Antoni Gaudí, como la Casa Batlló y La Pedrera, junto a las firmas de moda que explican el ecosistema creativo en el que se formó la influencer.

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Entre los planes que Pinto y Márquez comparten en la ciudad figuran paseos por el Born y atardeceres en Montjuïc. Para las citas en pareja, la creadora de contenido ha señalado como lugar favorito el restaurante Shanghai, de cocina tradicional china, donde suele pedir pato Pekín. La Barceloneta, antiguo barrio de pescadores junto al puerto, completa el circuito marítimo que, según Pinto, es parte esencial de su identidad barcelonesa.