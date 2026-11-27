Dos personas jubiladas caminan por la ciudad de Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

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Las pensiones contributivas y las de clases pasivas subirán un 3,5% en 2027, según ha anunciado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La noticia llega después de que esta misma mañana el INE haya dado a conocer que el IPC de noviembre se ubicó en el 4,1%. Con este dato, se conoce la última cifra necesaria para calcular la revalorización de las pensiones, que surge del promedio del IPC interanual de los últimos doce meses, entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Las pensiones mínimas y no contributivas, por su parte, aumentarán entre 8,8% y 14,2%, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirá un 14,1%. Según el ministerio que conduce Elma Saiz, el ajuste del 3,5% para las pensiones contributivas y de clases pasivas representará unos 774,5 euros adicionales al año para la pensión media de jubilación y 676 euros anuales para el promedio general del sistema.

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(Noticia en ampliación)