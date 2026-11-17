La investigación del CENIF detectó que contactos directos de dos administradores y seis dinamizadores almacenaban en sus agendas telefónicas números asociados a denominaciones como "policía" o "gendarme". (Montaje Infobae)

Guardar

La Policía Nacional ha identificado conexiones digitales entre algunos de los administradores y dinamizadores de los 19 grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y perfiles de teléfono que podrían pertenecer a miembros de las estructuras de seguridad e inteligencia de Marruecos. El hallazgo figura en un informe ampliatorio elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la jueza María Tardón.

El documento, fechado en noviembre de 2026, amplía un informe técnico anterior presentado el 31 de agosto, que ya había identificado 1.141 números de teléfono vinculados a los grupos de WhatsApp desde los que se difundió el mensaje de entrada “por mar” y/o “a nado” hacia la ciudad autónoma. Aquel primer análisis clasificó a 19 usuarios como “administradores” de esos grupos y a otros como “dinamizadores”, encargados de amplificar la convocatoria.

PUBLICIDAD

El rastro de los “perfiles de enlace”

La investigación del CENIF detectó que contactos directos de dos administradores y seis dinamizadores almacenaban en sus agendas telefónicas números asociados a denominaciones como “policía” o “gendarme”, traducidas al español, que sugieren pertenencia a cuerpos de seguridad o servicios de inteligencia marroquíes. En total, el informe identifica 97 números de teléfono con ese patrón.

Según la Policía, estos contactos directos de los administradores y dinamizadores podrían actuar como “perfiles de enlace” o personas interpuestas con integrantes de las estructuras de seguridad marroquíes. Ese esquema permitiría un canal de comunicación que refuerza el anonimato de quienes, en un nivel más oculto, operarían detrás de la estructura digital visible de los grupos de WhatsApp.

PUBLICIDAD

Estos contactos directos de los administradores y dinamizadores podrían actuar como “perfiles de enlace” o personas interpuestas con integrantes de las estructuras de seguridad marroquíes. (Informe de la Policía al que ha tenido acceso Infobae)

Para intentar confirmar la identidad de esos 97 números, los investigadores contrastaron los datos con fuentes abiertas, entre ellas la base de datos del grupo hacktivista Jabaroot, vinculada a filtraciones de identidades de miembros de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos. En algunos casos, los nombres obtenidos coincidieron de forma exacta con los recogidos en ese listado; en otros, se observaron variaciones compatibles con transcripciones fonéticas distintas del mismo nombre.

El informe desarrolla como ejemplo el caso de un número de teléfono con prefijo marroquí, identificado con el alias “Younes Telephone Mohammedia”, clasificado como dinamizador y presente en dos de los grupos de WhatsApp investigados. Este usuario presenta una vinculación directa con un correo electrónico asociado a un perfil que el informe califica de “enlace”.

PUBLICIDAD

Ese perfil de enlace, a su vez, mantiene conexión con un número de teléfono atribuido a una persona que aparece agendada con términos como “policía” y “DGSN Nador” en al menos once ocasiones, según el documento. La Policía señala que su posible filiación coincide con una de las identidades recogidas en la filtración atribuida a Jabaroot.

Las conclusiones del CENIF sobre el patrón detectado

En el apartado final del informe, los investigadores señalan que el análisis de las relaciones digitales revela “un patrón que se repite”, con vínculos establecidos a través de perfiles de enlace entre determinados números monitorizados y miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia marroquíes. La localización de estos contactos se realizó principalmente a partir de los nombres o alias con los que esas personas aparecen guardadas en las agendas de terceros.

PUBLICIDAD

El documento advierte que la presencia de estos perfiles de enlace dificulta la trazabilidad hacia estructuras institucionales o de seguridad, al operar como una barrera entre esas estructuras y los teléfonos investigados. Esta circunstancia, señala la Policía, refuerza el esquema de “autoría difusa” que atraviesa todo el proceso de la entrada masiva, dado que la compartimentación en la difusión del mensaje dificulta identificar responsables concretos.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Los investigadores subrayan además que la frecuencia con la que se repite el esquema relacional —investigado, perfil de enlace, miembro de cuerpo de seguridad— resulta “poco habitual en usuarios convencionales”. Según el informe, el hecho de que determinados perfiles mantengan agendas con un número elevado de contactos usados por integrantes de los órganos de seguridad e inteligencia de Marruecos admite varias explicaciones, que van desde la pertenencia de esos perfiles de enlace a esas mismas estructuras hasta la posibilidad de que trabajen para ellas o mantengan contacto habitual con sus integrantes.

PUBLICIDAD

El contraste con la postura del CNI

El informe del CENIF llega después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiera su propio análisis a la Audiencia Nacional, en el que descarta que el Estado marroquí organizara o coordinara la entrada masiva. El servicio de inteligencia atribuyó el episodio, en el que más de 80.000 personas se movilizaron hacia la frontera, a una convocatoria viral descentralizada en redes sociales.

El CNI recibió un disco duro con el informe policial completo, incluidas las fichas de los presuntos dinamizadores, y sometió las fotografías a un análisis de reconocimiento facial contrastado con sus propias bases de datos, sin obtener coincidencias que permitieran identificar positivamente a esas personas. Por ese motivo, el organismo aseguró no disponer de información suficiente para elaborar informes individualizados sobre los señalados por la Policía.

PUBLICIDAD

El propio informe del CENIF recuerda que esta línea de análisis se desarrolla en consonancia con el planteamiento de autoría difusa recogido en el anexo técnico del 31 de agosto, en el que ya se apuntaba a un patrón de “presencia” de elementos vinculados a las fuerzas de seguridad o inteligencia de Marruecos durante la fase de desarrollo de los hechos, ocurridos entre el 30 y el 31 de julio.