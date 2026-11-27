Ambulancia Sacyl, imagen de archivo. (Europa Press)

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El alcalde de la localidad leonesa de Tombrío de Abajo, David Macía Fernández, falleció en la tarde del jueves tras recibir un disparo mortal en la cabeza mientras participaba en una cacería de jabalíes en una zona de monte de este municipio perteneciente a Toreno, en la comarca de El Bierzo. Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido este viernes al presunto autor del tiro, otro participante de la batida, al que se le investiga por un delito de homicidio imprudente al considerar, de forma preliminar, que el suceso se debió a un error o una confusión durante la jornada cinegética.

La alerta se activó en torno a las 18:40 horas del jueves, cuando el instituto armado notificó a la sala de operaciones del 1-2 de Castilla y León que varias patrullas se desplazaban hacia un área forestal de Tombrío de Abajo tras recibir el aviso de que un cazador había resultado herido de gravedad por un arma de fuego. Ante la urgencia del aviso, el centro coordinador puso en marcha un despliegue sanitario y de rescate.

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Sin embargo, la orografía del terreno complicó las tareas de auxilio: el incidente tuvo lugar en un enclave empinado al que no podían acceder los vehículos ordinarios, lo que obligó a movilizar también a una dotación de los bomberos de Ponferrada para poder rescatar y trasladar a la víctima. Una vez que los equipos médicos lograron llegar hasta el punto exacto donde yacía el regidor, únicamente pudieron certificar su defunción.

As Pontes, El Bierzo. (Wikimedia / Iago Casabiel González)

Dos días de luto mientras se esclarecen los hechos

La muerte de Macía Fernández ha provocado una profunda conmoción en El Bierzo, donde era una persona muy conocida tanto por su actividad institucional como por su trabajo. De 36 años, casado y padre de dos hijos, llevaba casi una década presidiendo la junta vecinal de Tombrío de Abajo por el PSOE. Además, desempeñaba su labor profesional en el propio servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

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El Ayuntamiento de Toreno, del que depende administrativamente la pedanía, ha trasladado su pésame y solidaridad a los familiares y allegados del fallecido y ha decretado dos días de luto oficial, vigentes desde las 10:00 horas de este viernes hasta la medianoche del sábado 28 de noviembre, periodo durante el cual las banderas ondearán a media asta y quedarán suspendidos todos los actos públicos municipales. Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, lamentó el suceso en sus redes sociales, calificándolo de “una muy triste noticia, una gran desgracia, qué tragedia” y deseando que “la tierra te sea leve”.

Mientras la comarca despide a su alcalde, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada mantiene abiertas las diligencias para reconstruir con exactitud qué ocurrió en el monte, tal y como ha confirmado este viernes la Subdelegación del Gobierno en León. Los investigadores aguardan ahora las conclusiones de la autopsia y los análisis periciales forenses para determinar la trayectoria del proyectil y esclarecer la responsabilidad penal del detenido.

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