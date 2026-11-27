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Irene Montero, exministra de Igualdad y actual eurodiputada, percibe un salario bruto mensual de 11.255,26 euros, equivalente a 135.063,12 euros brutos al año repartidos en 12 pagas. Pese a no contar actualmente con cargos en el Gobierno, la política ha estado muy presente en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que se postula como candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno y encabeza la lista por Madrid, además de participar en actos conjuntos con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, tras el acuerdo entre ambas formaciones para coordinar esfuerzos en los comicios.

La remuneración de Montero en el Parlamento Europeo no depende de su partido ni de su país. El Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, vigente desde julio de 2009, fija la asignación en el 38,5% del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esa fórmula se traduce en 2026 en el mismo sueldo que recibe cada uno de los 720 miembros de la Eurocámara, sin distinción de responsabilidades o antigüedad.

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La candidata a la presidencia de Podemos, Irene Montero, habla de los 13 años que han pasado entre GTA V y GTA VI para denunciar la subida de los precios en España. (X)

Tras descontar el impuesto comunitario y el seguro de accidentes, la cantidad neta que ingresa Montero se sitúa en torno a los 8.772,70 euros mensuales. Esa cifra no incluye retenciones adicionales que pudieran aplicarse según su situación fiscal en España.

Las dietas suman miles de euros adicionales al mes

Al sueldo base se añaden otras partidas económicas previstas por el reglamento de la institución europea. La primera es una asignación de 4.950 euros mensuales destinada a cubrir gastos de funcionamiento de oficina, material informático y telefonía en su país de origen.

La segunda corresponde a una dieta fija de 359 euros por cada jornada de actividad parlamentaria en Bruselas o Estrasburgo, siempre que el diputado acredite su asistencia mediante la firma de los registros oficiales. Cuando las reuniones se celebran fuera de la Unión Europea, ese importe diario se reduce a 179,50 euros, aunque en ese caso los gastos de alojamiento se reembolsan por separado. El Parlamento Europeo cubre además los desplazamientos de sus miembros entre sus países de origen y las sedes institucionales.

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La pensión por cese como ministra que perdió al asumir el escaño

Antes de su etapa como eurodiputada, Montero tuvo derecho a una compensación económica reservada a los altos cargos que dejan el Gobierno. Esa prestación, equivalente a cerca del 80% de su sueldo ministerial, le suponía percibir 5.346 euros mensuales durante un período que puede extenderse hasta dos años.

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha tachado de "chantaje del voto útil" el debate 'cara a cara' este jueves entre sus homólogos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, y ha lanzado que ninguno de los dos bloques que ambos representan va a bajar el precio de la vivienda.

Montero perdió ese derecho en julio de 2024, cuando tomó posesión como eurodiputada tras encabezar la lista de Podemos en las elecciones europeas de junio de ese año. Antes de su paso por el Ejecutivo, había ejercido como diputada en el Congreso por Madrid desde enero de 2016 hasta agosto de 2023.

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El pacto electoral que la mantiene en primera línea de campaña

La izquierda española concurre dividida a los comicios. Montero rechazó las llamadas de Frente Amplio, la coalición liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que agrupa a los partidos del entorno de Sumar, y optó por presentar una candidatura propia de Podemos. La formación morada solo estableció una alianza electoral con ERC, con la que no concurre en coalición pero sí acordó no presentar lista propia en las circunscripciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, a cambio de que Rufián y Montero compartan actos de campaña.

Podemos también integra sus candidaturas dentro de Compromís: Front Valencià en la Comunidad Valenciana y de Unidad del Pueblo Canario en Canarias, aunque mantiene listas propias bajo su propia marca en 41 circunscripciones del país, entre ellas Madrid.

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