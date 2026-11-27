7 plantas resistentes para oficinas sin luz natural . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay oficinas y oficinas, igual que rincones en la casa. Y hay algunos espacios que no tienen una luz deslumbrante, están más bien orientados al norte y en invierno los rayos de sol llegan con cuentagotas. El espacio blanco o beige puede llegar a ser anodino, por eso una buena planta da vida a una esquina y hace que cada vez que la mires sea diferente. También da algo extra a las horas mirando al ordenador: un ser vivo que cuidar.

No hace falta tener mano verde para lograrlo. Existen especies que toleran la poca luz, requieren riegos espaciados y, aun así, aportan color y volumen a cualquier rincón. La clave está en elegir bien, porque no todas las plantas reaccionan igual ante la ausencia de sol directo.

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A continuación, un repaso de las plantas bonitas y resistentes que mejor se adaptan a espacios de trabajo con iluminación artificial, ideales para quienes buscan plantas para dar alegría a la oficina sin complicarse con cuidados exigentes.

Pothos, la planta que resiste casi cualquier descuido

El pothos es una de las plantas resistentes para interior más fáciles de mantener en oficinas con poca luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pothos encabeza casi cualquier lista de plantas resistentes para interior por una razón simple: tolera el olvido. Sus hojas en forma de corazón, en tonos verdes o jaspeados de amarillo, crecen en guías largas que pueden caer desde una estantería o treparse por un soporte. Se adapta tanto a la luz indirecta como a la iluminación artificial constante de una oficina.

El riego ideal es semanal, aunque conviene comprobar antes la humedad de la tierra. Si los primeros centímetros están secos al tacto, es momento de regar. El error más frecuente con esta planta no es la falta de agua, sino el exceso, que favorece la pudrición de las raíces.

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Planta ZZ, la opción para quienes no tienen tiempo

La planta ZZ tolera semanas sin riego y se adapta a cualquier oficina con iluminación artificial. Copy space

La planta ZZ fue pensada, al parecer, para agendas apretadas. Sus hojas brillantes y de un verde oscuro intenso crecen desde rizomas gruesos capaces de almacenar agua durante semanas. Esto la convierte en una de las plantas fáciles de cuidar en oficina que mejor se adaptan a quienes viajan seguido o simplemente se olvidan del riego.

Con una frecuencia de riego de entre dos y tres semanas alcanza para mantenerla saludable. Conviene ubicarla lejos de la luz solar directa, ya que puede decolorar sus hojas, y lavarse las manos después de manipularla, dado que resulta tóxica si se ingiere.

Espatifilo, la planta que también filtra el aire

El espatifilo combina flores blancas con la capacidad de filtrar el aire en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio de la paz combina estética y funcionalidad. Sus flores blancas, alargadas y elegantes, contrastan con hojas de un verde intenso, y la planta se mantiene activa incluso en ambientes con poca luminosidad. Además de decorar, ayuda a filtrar contaminantes comunes en interiores como el formaldehído y el benceno.

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A diferencia de otras especies de esta lista, el espatifilo sí pide atención: cuando sus hojas se tornan amarillas o caen, es señal de que necesita agua. El riego debe ser abundante apenas la capa superior de tierra comienza a secarse, y prefiere ambientes frescos antes que calurosos.

Aglaonema, color garantizado sin necesidad de sol

La aglaonema aporta color a la oficina gracias a sus hojas en tonos rojos, rosados y verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aglaonema es, probablemente, la opción más vistosa para quienes buscan plantas bonitas que no dependan de luz intensa. Sus hojas combinan tonos rojos, rosados, verdes y plateados según la variedad, y cuanto más oscuro es el follaje, mejor tolera la escasez de luz.

El riego recomendado va de una vez por semana a una vez cada dos semanas, según la temporada. Es sensible a las corrientes de aire frío y a los cambios bruscos de temperatura, factores que conviene tener en cuenta si la oficina cuenta con aire acondicionado o calefacción directa.

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Cinta, la planta que se multiplica sola

Una planta cinta cuelga de una viga en un espacio interior decorado con muebles de madera.

La cinta, también conocida como malamadre, es una de las especies más fáciles de propagar. Produce pequeños hijuelos que pueden trasplantarse a macetas individuales, lo que permite multiplicar la cantidad de plantas de oficina sin gastar de más. Además, contribuye a mejorar la calidad del aire interior.

Su mejor versión aparece con luz brillante e indirecta, aunque sobrevive sin inconvenientes en condiciones de poca luz. El riego debe aplicarse antes de que la tierra se seque por completo, evitando que la maceta quede completamente anegada.

Planta del caucho, elegancia para salas de reuniones

La planta del caucho aporta un aire elegante a recepciones y salas de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con hojas grandes, brillantes y de un verde profundo o tonos burdeos según la variedad, la planta del caucho aporta un aire sobrio a cualquier espacio. Se adapta bien a condiciones de luz media o baja y, con el tiempo, desarrolla un crecimiento visible que la convierte en un punto de atención dentro de recepciones o salas de reuniones.

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Un riego semanal suele ser suficiente. Conviene limpiar el polvo de sus hojas con un paño húmedo de forma periódica, tanto por estética como para facilitar su respiración.

Dracena, ideal para luz artificial constante

Una Drácena marginata cultivada en maceta de cerámica adorna una sala de estar iluminada con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distintas variedades de dracena, entre ellas la marginata, la sanderiana y la fragrans, se destacan por sus tallos alargados y hojas en forma de banda, con un aire tropical. Son de las pocas especies que crecen sin inconvenientes bajo luz fluorescente, lo que las vuelve especialmente aptas para oficinas sin ventanas.

Un detalle a considerar es su sensibilidad al flúor presente en el agua corriente. Por eso, se recomienda regarla con agua filtrada o dejarla reposar algunas horas antes de usarla. Un riego cada dos semanas resulta suficiente para mantenerla en buen estado.

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