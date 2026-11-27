FILE PHOTO: Spain's opposition People's Party (PP) leader and prime ministerial candidate Alberto Nunez Feijoo attends a campaign event ahead of the November 29 snap general election, in Eibar, Spain, November 17, 2026. REUTERS/Vincent West/File Photo

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La entrevista de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo, aquella que en 2023 supuso uno de los tropiezos más recordados de su campaña electoral, finalmente no va a producirse. A la hora límite que tenía el candidato del PP para confirmar su asistencia, se encontraba sentado en los estudios de la COPE, concediendo otra entrevista que terminó por cerrar la puerta al reencuentro con la periodista pese a que, hace una semana, su propio partido confirmaba que acudiría al plató de La hora de La 1.

Feijóo ha aprovechado esta entrevista para dar explicaciones sobre otro asunto que había generado polémica la noche anterior durante el debate a cuatro: el comentario con el que decía de Ada Colau que estuvo “calladita” durante el gobierno de Pedro Sánchez, que desde el PSOE y el Frente Amplio han condenado como machista.

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🗣Alberto Núñez Feijóo, en @HerreraenCOPE: "Todo lo que ha hecho Sánchez en política migratoria, ha producido un efecto llamada; vamos a reforzar nuestras fronteras con la Policía y la Guardia Civil" #29NCOPE https://t.co/3FgHY12Le8 https://t.co/RSbcTFHVIc — COPE (@COPE) November 27, 2026

Reitera que Sumar, como Colau, estuvo “calladito” durante el gobierno de Sánchez

Preguntado por ello, ha instado a los oyentes a “ver lo que he dicho” antes de juzgar sus palabras. Ha cargado entonces contra la candidata de Frente Amplio, que “parece que ayer inauguraba una legislatura con el PSOE” sin reconocer su responsabilidad por los años en los que su formación ha estado en el Gobierno socialista. “Han estado calladitos durante todos estos años de corrupción, mentiras, comisiones”, ha dicho, antes de rematar que la izquierda ha “convivido con la corrupción” y la ha “silenciado”.

El candidato ha repasado también su promesa de auditar las cuentas del Estado si llega al Gobierno: “Es nuestra obligación conocer cómo están las cuentas y cuáles son las obligaciones futuras. Es la primera vez que un Gobierno no tiene PGE y no sabemos en qué estado están las cuentas. Sé por dónde puedo empezar y quiero hacerlo rápido”, ha explicado antes de prometer que “en los primeros cien días, España sabrá cómo está España”.

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Para Feijóo, la convocatoria electoral tiene que ver con la situación judicial de Pedro Sánchez, de quien dijo estar convencido de que “puede sentarse delante de un juez, como mínimo, en calidad de testigo”. Sobre el caso de Leire Díez, ha sido tajante: “España lleva un tiempo con cloacas. Y ahí está Leire Díez. He trabajado ahí y me siento orgulloso; conozco los compromisos de respeto e independencia. Pero por los directivos de Correos no pongo la mano. Esos van a acabar en un banquillo”.

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este jueves que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" y "calladitas" con el Gobierno "más corrupto" de España que preside Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado a su llegada a la sede nacional del PP, después de participar en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, donde le esperaban decenas de cargos y afiliados del PP con banderas de España y del partido, que le han coreado 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa' (Fuente: PP)

Acusa al ejecutivo de provocar un “efecto llamada” migratorio

En materia migratoria, Feijóo ha asegurado que será el fin de la “frivolidad en materia de inmigración”. Promete, con esto, el refuerzo de las fronteras españolas con más efectivos de Policía y Guardia Civil, “como hace Polonia”. El candidato responsabiliza al Ejecutivo socialista de haber generado “un enorme efecto llamada” con un coste directo en vidas: “De cada tres personas que vienen en un cayuco, una se muere en el mar”.

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A su juicio, un cambio de Gobierno supondría también un giro en la respuesta frente a las redes de tráfico de personas: “Cuando las mafias sepan que hay un cambio de Gobierno, los señores del nuevo Gobierno hablan en serio y usan todos los mecanismos europeos. Cuidado, que Sánchez ya se fue. Ahora viene el orden, la ley, la migración regular con permiso de residencia”, ha prometido.

Asegura que hay menos viviendas en alquiler por la okupación y la nueva normativa, pero el parque de vivienda ha aumentado

De acuerdo con Feijóo, la subida de precios de la vivienda tiene que ver con la retirada de inmuebles del mercado de alquiler, consecuencia, según él, de la falta de una ley antiokupación: “Los notarios han dicho que el precio de la vivienda se ha incrementado entre un 15% y un 16% porque se han retirado viviendas del mercado”. Los datos disponibles contradicen esa versión. Según un estudio del Ministerio de Consumo, elaborado con datos de la Agencia Tributaria, el parque de vivienda en alquiler en manos de particulares ha aumentado, no disminuido, en más de medio millón de inmuebles entre 2018 y 2024, un 25,6% más.

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Lo que sí ha caído es el número de anuncios en portales inmobiliarios, un 43,5% en el mismo periodo, aunque el informe lo atribuye a que los inquilinos permanecen más tiempo en sus viviendas, no a una menor oferta. El mismo estudio detecta, además, un trasvase hacia otras modalidades: el alquiler para “otros usos”, de temporada o turístico, creció un 46% entre 2020 y 2024, frente al 17% del alquiler de vivienda habitual, lo que sugiere que parte de los propietarios ha optado por esta vía en lugar de retirar sus pisos del mercado.

Alberto Núñez Feijóo habla sobre la crisis de la vivienda en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno

Por otro lado, en 2025 se registraron en España 14.875 denuncias por okupación ilegal de inmuebles, un 9,4% menos que el año anterior, según el Ministerio del Interior. El propio ministerio precisa que la mayoría corresponde a usurpaciones de pisos vacíos, no a allanamientos de viviendas habitadas, que en realidad no es okupación, sino una figura penal distinta tipificada como allanamiento de morada, un delito que lleva aparejado un procedimiento de desalojo mucho más ágil y que, según las cifras del propio ministerio, representa una proporción minoritaria del total de denuncias registradas.

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Con un parque total de 27 millones de viviendas en España, según datos de 2024, las 14.875 denuncias por ocupación ilegal registradas en 2025 representan aproximadamente un 0,055% del total, es decir, poco más de cinco de cada diez mil viviendas. Si se compara solo con el parque de alquiler en manos de particulares, de 2,51 millones de inmuebles, la proporción sube ligeramente, hasta rondar el 0,59%, pero sigue tratándose de un fenómeno marginal en términos estadísticos, muy alejado de la magnitud que suele atribuírsele en el debate político. Como receta, Feijóo reitera su promesa de construir “un millón de viviendas” nuevas: “Vamos a solucionar el problema de vivienda con ladrillo”.

Alberto Núñez Feijóo en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno

Promete derogar la LMD, la LOMLOE y las “leyes de vivienda”, entre otras

Entre los compromisos para el arranque de legislatura, Feijóo ha prometido la derogación “inmediata” de la Ley de Memoria Democrática (LMD), la LOMLOE, “las leyes de vivienda” y, en términos más amplios, de “un conjunto de leyes” que no ha detallado. En el terreno fiscal, el candidato ha evitado concretar el alcance de una futura rebaja de impuestos a la espera de la auditoría de las cuentas públicas, en alusión a un “déficit oculto” que, dice, se encontró Mariano Rajoy al llegar al Gobierno. “Nuestro objetivo es auditoría, es un compromiso, y después concretaremos la intensidad de la bajada de los impuestos”, explicó.

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Sí fija como innegociable el aumento de las deducciones por hijo, y confirma dos medidas concretas: una rebaja del 60% en los impuestos para la compra de vivienda entre los menores de 40 años, y la deflactación del IRPF, esta última sujeta a “las capacidades de ingresos que nos queden” una vez conocido el resultado de esa revisión de las cuentas. El resto de tributos, según ha dicho, se irán evaluando “impuesto por impuesto”, conforme avance el cumplimiento de su programa de gobierno.