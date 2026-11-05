La Policía identifica a los dos máximos mandos policiales de Marruecos que supervisaban el dispositivo fronterizo durante la entrada masiva en Ceuta

Abdel Fattah El Sayed El Radi (izquierda), supervisor general de M’diq-Fnideq, y Mohamed El Oualidi (derecha), Jefe de Policía de la Prefectura de Tetouan, en las inmediaciones de la frontera entre Ceuta y Marruecos. (Infobae España)

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La Policía Nacional ha identificado a dos de los principales responsables del dispositivo de seguridad desplegado por Marruecos en la frontera con Ceuta durante la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. Se trata de Mohamed El Oualidi, jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general de M’diq-Fnideq, dos altos mandos de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí cuya presencia en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta ha quedado acreditada en varias grabaciones analizadas por los investigadores.

Así consta en un informe de 21 páginas de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, fechado el pasado 28 de octubre y al que ha tenido acceso Infobae, que ya ha sido remitido a la jueza María Tardón, titular de la Plaza 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional. Los agentes concluyen que ambos mandos “ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones” de los miembros de la DGSN y de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en la región, lo que los situaría “dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa” del dispositivo desplegado por las autoridades de Rabat durante aquellas dos jornadas.

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El documento, sin embargo, no les atribuye todavía una responsabilidad concreta en la organización o ejecución de la entrada masiva. La Policía continúa examinando las imágenes para determinar qué papel desempeñaron en los hechos investigados y reconstruir la estructura de mando de los efectivos que intervinieron en la zona. La identificación de ambos constituye un nuevo avance en una de las líneas de investigación abiertas por Tardón, la de averiguar quién pudo planificar y coordinar la movilización que terminó con el cruce masivo de la frontera y qué personas tuvieron capacidad para dirigirla.

Cinco vídeos de los 73 localizados

La investigación policial ha puesto el foco en el material audiovisual difundido durante los días 30 y 31 de julio por medios de comunicación marroquíes y usuarios de redes sociales. Hasta la fecha, la CGI ha localizado 73 vídeos relacionados con aquellos incidentes, aunque el informe remitido a la magistrada se centra en el análisis de cinco grabaciones en las que aparecen los dos responsables policiales.

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Las imágenes permiten seguir sus movimientos en distintos puntos de las inmediaciones de Bab Sebta, en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), junto a la frontera terrestre del Tarajal. En una de las grabaciones, difundida por el medio Al Maghreb Press en Facebook a las 23:09 horas del 30 de julio, Mohamed El Oualidi aparece junto a la valla fronteriza, coronada con concertina, dando indicaciones a varios migrantes. Según describe la CGI, el jefe de Policía de Tetuán gesticula con el brazo derecho y señala la dirección hacia la que deben dirigirse.

Abdel Fattah El Sayed El Radi (primero por la izquierda) y Mohamed El Oualidi (segundo por la izquierda) saludando a policías. (Infobae España)

En segundo plano se observa a otros cuatro integrantes de la DGSN, tres de ellos con el uniforme habitual de la Policía Nacional marroquí y un cuarto equipado con casco táctico y escudo antidisturbios. Los agentes también realizan indicaciones a un grupo de mujeres y menores. La grabación termina mostrando a El Oualidi caminando por el puesto fronterizo de Bab Sebta, en el lado marroquí, acompañado por dos hombres. Uno de ellos es Abdel Fattah El Sayed El Radi, que aparece vestido de paisano.

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El mismo responsable vuelve a ser localizado en otra grabación difundida por Haibapress a las 22:54 horas de esa jornada. En ella, El Oualidi camina junto a la valla fronteriza mientras El Radi, vestido con un polo oscuro y pantalón vaquero, habla por teléfono. En el segundo 14, este último extrae de su cintura un equipo portátil de transmisiones, un walkie-talkie.

La presencia de ambos mandos también queda recogida en una tercera grabación, publicada posteriormente en la red social X, en la que El Oualidi aparece caminando en solitario por las inmediaciones del paseo marítimo, próximo a un vehículo antidisturbios de grandes dimensiones y a varios agentes de intervención.

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Dan indicaciones a los antidisturbios y a las Fuerzas Auxiliares

Uno de los vídeos que más detalles aporta sobre la actuación de los dos responsables es el difundido el 31 de julio por el perfil de Facebook Akhbarmamlaka. La grabación, de un minuto y once segundos de duración, muestra a El Oualidi conversando con otros hombres en una zona de Fnideq en la que se encuentran desplegados efectivos de distintos cuerpos de seguridad marroquíes.

Mohamed El Oualidi (tercero por la izquierda) conversando con otros hombres en una zona de Fnideq de noche. (Infobae España)

Entre ellos figura un hombre vestido con el uniforme verde militar propio de las Fuerzas Auxiliares. Ambos intercambian impresiones y realizan gestos con los brazos que, según la descripción policial, parecen indicar la forma de proceder de los efectivos desplegados. Al mismo tiempo, El Radi aparece hablando con un agente antidisturbios y haciendo indicaciones a los uniformados. El informe destaca que el supervisor general de M’diq-Fnideq se lleva repetidamente las manos a la cabeza durante esa secuencia.

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La CGI contabiliza en las imágenes alrededor de 30 agentes con uniformes oscuros, algunos equipados con cascos y escudos antidisturbios, además de unos 25 efectivos de las Fuerzas Auxiliares marroquíes. En el segundo 62, El Oualidi realiza movimientos con los brazos dirigidos a las unidades de intervención policial, en un gesto que los investigadores describen como una indicación de avance.

La quinta grabación analizada corresponde a una retransmisión en directo de 52 minutos y 32 segundos del canal TanjaNews TV, publicada la noche del 30 de julio. A partir del minuto 13:27 aparecen los dos mandos caminando juntos por las inmediaciones de la frontera, en una zona con una importante concentración de personas. Ambos intercambian opiniones mientras gesticulan y señalan distintas direcciones. Poco después, un hombre vestido con el uniforme verde de las Fuerzas Auxiliares saluda a El Oualidi y realiza gestos sobre la forma de proceder de la intervención policial. Los tres continúan caminando juntos.

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Para preservar la validez de estas pruebas, la Policía descargó los vídeos y levantó las correspondientes actas de salvaguarda, incorporando un código hash individual mediante el algoritmo SHA-256. Este procedimiento permite garantizar la integridad de los archivos y acreditar que el contenido analizado se corresponde con las grabaciones originales localizadas en las fuentes abiertas.