El encordador Xavi Segura junto a Rafa Nadal (imagen cedida)

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Xavi Segura, como bien todo lo que rodea a la Copa Davis, a La Armada. Desde hace años ha puesto las raquetas de los tenistas españoles a punto para el torneo y ha visto cómo levantaban hasta cinco ensaladeras. Durante su entrevista con Infobae, en la que repasó toda su carrera, los torneos en los que ha trabajado y las raquetas que ha encordado. También habló de Rafa Nadal, de su relación con el mallorquín y de las partidas a la PlayStation durante la Copa Davis.

Su vínculo con el balear tuvo mucho que ver con las concentraciones de la Copa Davis, donde coincidió con una generación irrepetible del tenis nacional. Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y el propio Nadal formaban parte de aquel grupo de jugadores que, además de competir juntos, encontraban tiempo para divertirse lejos de las pistas. Y uno de sus entretenimientos favoritos era echar partidas a la PlayStation. En aquellos viajes, Xavi se convirtió en el compañero habitual de Nadal en los videojuegos. Los enfrentamientos se organizaban por parejas y ambos solían medirse a Moyá y Ferrero o a Ferrer y otros integrantes del equipo.

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Una asociación que, según reconoce el encordador, también respondía a una cuestión de equilibrio: “Yo era más malo. Entonces, para compensar un poco los equipos, nos metían juntos”, recuerda entre risas. Aquellas partidas terminaron estrechando una relación que también se trasladaba a otros momentos del día. Nadal, siempre competitivo, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de seguir practicando, ni siquiera después de cenar. “Muchas veces me llamaba después de cenar y me decía: ‘Venga, súbete conmigo, que vamos a entrenar. Tenemos que ganar’. Y subía a la habitación con él”, relata.

El encordador Xavi Segura (imagen cedida)

El tenista no se tomaba las derrotas precisamente bien. Xavi reconoce que jugar a su lado suponía una responsabilidad añadida, especialmente cuando el resultado no acompañaba. “Tenía muy mal perder también en la consola. A mí me sabía mal porque a veces me notaba que era por culpa mía. Era una presión que te cagas cuando jugaba con él muchas veces”, confiesa. Eso sí, la competitividad nunca impidió que disfrutaran de aquellos ratos: “Nos reíamos mucho, nos lo pasábamos muy bien”.

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Aquella convivencia le permitió conocer una faceta de Nadal que no siempre estaba al alcance de quienes únicamente veían al campeón sobre la pista. “Tengo la suerte de haberlo podido conocer quizás un poquito más allá del Rafa Nadal profesional y conocerlo un poquito más como persona también”, explica. La diferencia de edad entre ambos también favorecía que el tenista se interesase por sus experiencias y opiniones personales. Aunque Segura nunca formó oficialmente parte del equipo del balear, asegura que siempre se sintió valorado por él y por todo su entorno.

Una escena en calzoncillos en el hall de un hotel

Aquellas partidas de consola no se limitaban a simplemente jugar, también tenían consecuencias para los perdedores. El grupo establecía enfrentamientos al mejor de cinco de diez partidas y los ganadores podían imponer un castigo a la otra pareja de jugadores. Una apuesta que terminó dejando una de las anécdotas más surrealistas de aquella generación. Xavi recuerda una escena durante la final de la Copa Davis disputada en Sevilla, en un hotel del centro de la ciudad. Nadal y él se enfrentaron a Moyá y Ferrero y acabaron perdiendo. “Rafa y yo perdimos. Entonces, lo que nos hicieron hacer Juan Carlos y Charlie, que eran bastante cabrones, por cierto, era hacer el perrito”, recuerda.

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Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

Y detalla: “El castigo era imitar a un perrito en el hall del hotel en calzoncillos”. Una situación que, aunque ahora recuerda con humor, en aquel momento la vivió con vergüenza. La escena todavía se complicó más cuando comenzaron a aparecer personas por las zonas comunes del hotel. “Tú bajabas por la noche y te lo pasabas mal, porque realmente, aunque era divertida la situación, también era una vergüenza increíble”, admite. Y es que no tuvieron precisamente un público reducido. A los trabajadores y huéspedes que se encontraban en el establecimiento se sumaron los directivos de la Federación, que regresaban justo entonces de cenar.

Dentro de aquella embarazosa experiencia, Xavi encontró un inesperado motivo para sentirse afortunado: compartir protagonismo con Nadal. “La gran suerte que tuve es que al final yo pasé desapercibido. A quien miraban era a Rafa Nadal”, relata entre carcajadas. El balear acaparó todas las miradas mientras el encordador quedaba en un segundo plano, intentando cumplir con el castigo.

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