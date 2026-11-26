Erling Haaland. (AP Foto/Dave Thompson)

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Son tiempos confusos en el Etihad. Al procedimiento por presuntas irregularidades financieras que investiga la Premier League se suma ahora algo que no se imaginaba en el entorno citizen. El equipo de Enzo Maresca, que roga más tiempo para aplicar sus ideas después de la larga etapa de Guardiola, lleva tres partidos sin ganar. La liga se ha puesto cuesta arriba y en Europa las sensaciones no convencen. “No tengo ni idea de qué nos faltaba. Podías sentirlo en los últimos partidos, que hay algo que no está encajando del todo. Todo lo que quiero hacer es rendir bien y ganar partidos para el Manchester City, ¡y duele!”, dijo Erling Haaland al finalizar el partido de Champions contra el Nápoles (2-2).

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en el mundo del fútbol y que, de nuevo, vuelven a situar a ‘El Andoride’ fuera de Manchester. El delantero noruego lleva tiempo apareciendo en las quinielas de Real Madrid y FC Barcelona e incluso Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club blanco cuando Florentino Pérez convocó elecciones, prometió su fichaje en caso de ser elegido. Ahora no ha sido él quien ha situado a Haaland en la delantera del Real Madrid, sino uno más cercano al fútbol inglés.

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Gary Neville, exfutbolista del Manchester United, ha sido el protagonista de la fecha que ya pone el aterrizaje de ‘El Andoride’ en el Santiago Bernabéu. “Estoy absolutamente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá al final de la temporada”, ha asegurado en el pódcast Stick to Football, de The Overlap. Pero para que eso ocurra, otro crack debe salir. Ahora mismo no hay sitio. Mbappé, Diomendé, Vinícius, Carlos Espí, Endrik, Braahim...“Creo que Vinícius se marchará del Real Madrid, Mbappé pasará a la banda izquierda y Haaland será el delantero centro del Real Madrid”, ha rematado. No obstante, cabe recordar que el 9 citizen renovó su contrato este verano hasta 2024.

El presidente gana las elecciones al aspirante, Enrique Riquelme, con un 65% de los votos de los socios.

El FC Barcelona también aparece en la carrera

El Madrid no sería el único interesado. El eterno rival, el FC Barcelona, no descarta intentar el fichaje de Haaland en 2027 y lo tendría entre sus grandes objetivos para el próximo mercado de verano. El delantero tendría preferencia por el proyecto azulgrana, con especial interés en compartir vestuario con Pedri y Lamine Yamal. El medio británico TEAMtalk apunta además que tanto el Barça como el Real Madrid mantienen contactos a través de intermediarios para explorar la posibilidad de incorporarle durante el próximo año.

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El principal obstáculo sería económico. El FC Barcelona debería afrontar una operación de enorme magnitud para convencer tanto al City como al futbolista, y la incertidumbre por el procedimiento financiero que afronta el club inglés también podría influir. Es decir, de confirmarse las presuntas irregularidades financieras, el Manchester City se vería obligado a abaratar el coste de sus estrellas.

A nivel individual, su temporada es buena: nueve goles en 11 partidos de Premier y cinco en la Champions, cifras a la altura de sus años con Guardiola, aunque ahora sin la misma trascendencia.