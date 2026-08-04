Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Algunas publicaciones en redes sociales sobre un supuesto nuevo cruce a Ceuta el próximo 15 de agosto (Redes Sociales)

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Apenas unos días después de la entrada masiva que puso en jaque la frontera de Ceuta, las redes sociales vuelven a convertirse en el principal foco de preocupación. Desde finales de la semana pasada han comenzado a circular decenas de publicaciones que llaman a organizar un nuevo intento de acceso irregular a la ciudad autónoma durante la noche del 15 de agosto, una convocatoria que ya está siendo seguida de cerca por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que el propio Gobierno ceutí reconoce que observa con inquietud.

El mensaje se repite prácticamente con el mismo formato en distintos perfiles, muchos de ellos con una notable difusión entre usuarios marroquíes. “Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido”, puede leerse en una de las publicaciones, acompañada únicamente de una fecha: 15/08/2026. Otras apelan directamente a la movilización con frases como “Nuestra última oportunidad” o “Todo se verá ese día”, mientras animan a los usuarios a incorporarse a grupos privados desde los que se coordina la convocatoria.

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Aunque por ahora todo se limita a publicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería, el escenario recuerda inevitablemente a lo ocurrido antes de la crisis migratoria de finales de julio. Entonces también comenzaron a difundirse mensajes similares que llamaban a concentrarse en la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq) para intentar acceder de forma masiva a Ceuta. Aquella convocatoria acabó desembocando en una de las mayores entradas irregulares registradas en la ciudad autónoma en los últimos años.

Las nuevas publicaciones utilizan de forma recurrente el término “harraga Marruecos”, la expresión con la que se conoce en el norte de África a quienes intentan emigrar de forma irregular hacia Europa. Según distintos medios locales, algunos de los grupos creados para organizar la convocatoria reúnen ya hasta un millar de participantes.

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De Facebook a WhatsApp: así se organiza la convocatoria

La convocatoria ha encontrado su principal vía de difusión en grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram e Instagram, donde desde la entrada masiva del pasado 30 de julio numerosos usuarios intercambian mensajes sobre un nuevo intento de cruce previsto para el 15 de agosto. En estos espacios se comparten publicaciones relacionadas con la movilización, se incorporan nuevos participantes a canales de mensajería y se debate sobre la fecha del supuesto intento, con algunos usuarios planteando incluso la posibilidad de adelantarlo unos días.

Cada plataforma desempeña un papel diferente. Facebook funciona como el gran escaparate desde el que se difunden los llamamientos y se captan nuevos participantes. Allí abundan las preguntas sobre el “plan del 15 de agosto”, mientras otros usuarios responden compartiendo enlaces de invitación o facilitando sus números de teléfono para ser incorporados a grupos privados.

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Una vez trasladada la conversación a WhatsApp, el contenido cambia completamente de naturaleza. Los mensajes dejan de centrarse en la convocatoria y pasan a abordar cuestiones organizativas. Los participantes comentan el estado de la frontera, intercambian información sobre la presencia policial, preguntan por la situación de quienes lograron cruzar durante la última crisis y comparten recomendaciones generales para quienes pretenden intentarlo en las próximas semanas.

Varios migrantes se dirigen hacia la frontera con Marruecos para salir de Ceuta. (REUTERS / Jon Nazca)

En algunos de esos grupos incluso aparecen mensajes que plantean modificar la fecha inicialmente prevista. Varios usuarios sostienen que el 15 de agosto podría concentrar demasiadas personas y proponen adelantar el intento unos días para evitar un mayor despliegue policial.

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Instagram cumple una función diferente. Numerosos perfiles personales han comenzado a publicar fotografías sobre las que únicamente aparece superpuesta la fecha 15 de agosto de 2026, acompañada de etiquetas como Fnideq, Fenideq o FENIDG CEUTA, en referencia a la localidad marroquí desde la que parten habitualmente este tipo de convocatorias. Muchos de esos perfiles nunca habían publicado contenido relacionado con la migración hasta los días posteriores a la entrada masiva de finales de julio.

Telegram, por su parte, sirve principalmente como puente hacia grupos de WhatsApp más reducidos, donde continúa la coordinación. En esos canales también aparecen mensajes que recomiendan mantener las conversaciones en privado por temor a la presencia de personas infiltradas.

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En paralelo, un informe elaborado por la empresa tecnológica alicantina Golden Owl concluye que la red que promovió la entrada masiva del pasado 30 de julio continúa activa y está impulsando una nueva convocatoria para el 15 de agosto. Tras analizar más de 5.000 cuentas y miles de publicaciones, la compañía identifica 25 activos principales en Facebook que actuaron como nodos de captación y difusión y sostiene que buena parte de esos perfiles siguen desempeñando un papel central en la movilización. El estudio describe una estrategia estructurada en tres fases —reclutamiento, amplificación y seguridad operativa— en la que la convocatoria se difunde inicialmente en redes abiertas para trasladarse después a grupos privados de mensajería desde los que se coordina la participación.

Ceuta admite su preocupación mientras Interior mantiene el seguimiento

La proliferación de estos mensajes ya ha llegado a las instituciones. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, reconoció este martes que el Ejecutivo autonómico sigue con preocupación la evolución de estas publicaciones. “Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes”, afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ramírez explicó que la Ciudad Autónoma ha trasladado toda la información recopilada a los organismos competentes para que valoren la situación “por si se puede producir algo similar”, aunque expresó su deseo de que finalmente no llegue a repetirse un episodio como el vivido hace apenas unos días.

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Pese a esa preocupación, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el mensaje es de prudencia. Consideran que la convocatoria tiene, por ahora, escasa viabilidad, ya que tanto España como Marruecos mantienen un nivel de vigilancia muy superior al existente antes de la crisis migratoria de finales de julio.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Mientras continúa ese debate político y de seguridad, Ceuta sigue afrontando las consecuencias del último episodio migratorio. La ciudad mantiene acogidos 862 menores migrantes, una cifra que supera ampliamente la capacidad ordinaria de sus recursos de protección y que mantiene bajo presión a los servicios asistenciales.

En ese escenario, la aparición de una nueva convocatoria en redes sociales ha devuelto la atención al entorno fronterizo y ha obligado a reforzar el seguimiento de las plataformas digitales, donde vuelve a repetirse un patrón ya conocido: publicaciones abiertas para atraer participantes, grupos privados para organizar la movilización y una fecha marcada en el calendario, el 15 de agosto, sobre la que, por el momento, las autoridades mantienen la vigilancia sin dar por hecho que llegue a materializarse.

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