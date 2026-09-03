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Bienvenidos a Palacio: Madrid abrirá las puertas de los palacios más famosos el 11 de septiembre

La Comunidad de Madrid celebrará la 13ª edición de ‘¡Bienvenidos a Palacio!’, con la incorporación de los palacios de Goyeneche y Uceda

Palacio de Goyeneche, Madrid (Ayuntamiento Nuevo Bazatán)
Palacio de Goyeneche, Madrid. (Ayuntamiento Nuevo Bazatán)
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La Comunidad de Madrid va a celebrar la 13.ª edición de ¡Bienvenidos a Palacio! entre los días 11 de septiembre y el 1 de diciembre, con visitas guiadas gratuitas a 24 edificios vinculados al patrimonio histórico de la región. Además, el programa sumará este año los palacios de Goyeneche y Uceda, que abrirán sus puertas por primera vez dentro de esta iniciativa.

La propuesta pondrá a disposición del público cerca de 8.000 plazas para conocer estancias tan emblemáticas como salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de interés patrimonial. La programación incluye inmuebles que, en muchos casos, llegaron a ser residencias de la nobleza y que, a día de hoy, albergan embajadas, academias, fundaciones y otras instituciones.

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Las inscripciones ya están abiertas; se han habilitado este miércoles a las 10 horas en la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Es ahí donde se podrá consultar toda la información necesaria: el calendario completo, los horarios y más datos prácticos sobre cada recorrido previsto durante los casi tres meses que durará la edición.

Los especialistas explicarán la evolución de los edificios y sus usos

Las visitas estarán a cargo de especialistas en patrimonio cultural, que abordarán la historia de cada inmueble, sus cambios arquitectónicos y la función que desempeñaron sus propietarios e instituciones a lo largo de los siglos. El programa permitirá acceder a construcciones que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos convencionales.

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El interior del palacio de Santoña, en Madrid (Web del palacio).
El interior del palacio de Santoña, en Madrid. (Web del palacio)

Desde su creación, ¡Bienvenidos a Palacio! ha acercado este patrimonio a más de 103.000 visitantes. La iniciativa reúne edificios de distintos períodos y estilos arquitectónicos, con espacios que conservan elementos de valor histórico, artístico e institucional.

Entre los inmuebles que integran la propuesta figuran los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy. La oferta también incorpora el Palacete de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de Aldovea y otros edificios de interés histórico y arquitectónico.

Los palacios de Goyeneche y Uceda se incorporan a la programación

Una de las novedades será la apertura del Palacio de Goyeneche, cuya construcción fue encargada hacia 1722 por Juan de Goyeneche y diseñada por José Benito de Churriguera. El edificio está considerado uno de los ejemplos de la arquitectura barroca civil madrileña.

Desde 1773, el palacio alberga la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras una reforma dirigida por Diego de Villanueva. El inmueble conserva un patrimonio artístico vinculado con la trayectoria de la institución, que forma parte de los atractivos de las visitas programadas.

Un palacio lleno de arte
Interior del palacio de Goyeneche. (Carlos Delgado)

El Palacio de Uceda, conocido históricamente como Palacio de los Consejos, también se va a incorporar al programa por primera vez, justo en el momento en el que coincide con el quinto centenario del Consejo de Estado. Este fue uno de los edificios civiles que tuvo más relevancia durante el Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más importante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

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