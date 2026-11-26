Varios inmigrantes en una playa en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

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Fernando María Villalonga, el diplomático que se dirigía a asumir el Consulado General de España en Tetuán, trasladó al embajador español en Rabat la preocupación por la situación en la frontera de Ceuta después de que un enlace del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le advirtiera de que la zona estaba “caliente” y de que había numerosos jóvenes en sus inmediaciones, según han señalado fuentes jurídicas. El aviso se produjo el 29 de julio, apenas unas horas antes de que miles de personas intentaran entrar en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Su declaración ante la jueza María Tardón incorpora a la investigación el recorrido de una advertencia que llegó directamente a la representación diplomática española en Marruecos, en un momento en el que otros organismos del Estado también estaban recibiendo información sobre los movimientos que se preparaban al otro lado de la frontera. La instructora trata de esclarecer qué sabían las autoridades españolas antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cómo circularon los avisos y si quienes los recibieron trasladaron su contenido a los responsables de gestionar la situación en Ceuta.

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El relato del diplomático ha permitido precisar también las circunstancias de su llegada a Tetuán. El 28 de julio había viajado desde Algeciras hasta Ceuta, donde fue recibido por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Desde allí continuó el trayecto hacia Marruecos y llegó a su nuevo destino, al que se incorporó formalmente el día 29. Fue entonces cuando, según ha declarado, un enlace del CNI le puso al corriente de la situación en la frontera y le trasladó la advertencia que posteriormente hizo llegar al embajador español en Rabat.

Ese desplazamiento previo a Ceuta es uno de los episodios que han despertado el interés de la jueza. La presencia de Villalonga en la ciudad el 28 de julio ya había aparecido en la investigación después de que un funcionario de la Policía Nacional declarase que recibió instrucciones para habilitar un carril específico en el puesto fronterizo con el fin de facilitar el paso del diplomático. El agente describió una operación poco habitual y explicó que entre los funcionarios se comentó que el representante consular podía haber acudido para advertir de una posible entrada masiva, aunque precisó que no conocía directamente el motivo del viaje.

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La magistrada quiere determinar si aquella visita tuvo relación con la información que manejaban las autoridades españolas sobre los movimientos migratorios en Marruecos y, en particular, qué se habló durante el encuentro con Sanz. La comparecencia del cónsul permite situar ese contacto en la cronología de los días previos a la entrada masiva, aunque no acredita por sí sola que durante la reunión se trasladara una alerta ni que el jefe de gabinete conociera entonces el contenido de la advertencia que Villalonga recibiría al día siguiente en Tetuán.

(Noticia en ampliación)