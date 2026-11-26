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Madrid, 26 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso aprobará previsiblemente este jueves el decreto que evitará que quienes perciben el salario mínimo interprofesional tengan que tributar en el IRPF y que reforzará el apoyo económico a Ceuta y a El Hierro, ante las consecuencias de la crisis migratoria.

En la defensa del texto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha añadido que el decreto incluye otros dos bloques: uno que actualiza los recursos que recibirán en 2027 las comunidades y las entidades locales y otro que permitirá que las administraciones que hayan registrado superávit puedan destinarlo a inversiones financieramente sostenibles.

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Este decreto "protege a las rentas más bajas, refuerza la progresividad fiscal, garantiza la financiación territorial, facilita inversiones útiles y responde a necesidades urgentes", ha subrayado el ministro.

Por ello, ha considerado que este jueves la Cámara debe decidir si el salario mínimo llega íntegramente a quienes lo perciben; si las comunidades autónomas cuentan con los recursos necesarios para financiar la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; y si los ayuntamientos pueden seguir mejorando su financiación.

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"Debe decidir también si las administraciones responsables pueden invertir su superávit en vivienda pública, eficiencia energética y proyectos capaces de generar ahorro y bienestar, y si territorios como Ceuta y El Hierro reciben el apoyo del Gobierno de España ante una situación excepcional", ha añadido España.

El portavoz del PP, Jaime de Olano, ha sido muy crítico con el decreto y ha insistido en que son "un partido fracasado y un Gobierno fracasado", ya que dejan "un país mucho peor del que se encontraron en 2018".

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"Nada funciona mejor y todo va peor: más pobreza infantil, una parte del territorio invadida, una generación condenada a no tener vivienda, más trabajadores pobres, peores servicios públicos, mayor fractura social, más mujeres amenazadas y en riesgo y convertidos en parias en la escena internacional", ha añadido.

El portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, ha sido muy crítico con la ausencia de VOX en la sesión, un partido que "ni estuvo en las calles defendiendo la lucha contra la violencia machista ni hoy está aquí defendiendo los derechos de los trabajadores".

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Desde el PNV, su diputado Mikel Legarda ha anunciado el voto a favor, teniendo en cuenta que las "situaciones de urgencia" descritas son respondidas en este decreto "con medidas concretas y coherentes".

La portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua también ha mostrado el apoyo al decreto aunque ha remarcado que "el salario mínimo sigue sin alcanzar valores de suficiencia que permitan a las personas que lo perciben mantener una vida digna".

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En este mismo sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà i Roura ha hecho hincapié en que hay que ser "mucho más ambiciosos" con el SMI y además no se puede ignorar, en su opinión, que "el coste de la vida es muy distinto según el territorio" por lo que ha defendido un salario mínimo propio para Cataluña.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, no ha dejado claro el sentido de su voto, pero ha sido muy crítica con el Ejecutivo, al que ha acusado de traer "migajas" en este decreto, de gastar más de 20.000 millones de euros en armas en las últimas semanas, de corrupción y de "no hacer nada" frente a la crisis de la vivienda. EFE

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