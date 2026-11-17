La la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d) y el ministro de Hacienda, Arcadi España (i). (EFE/Mariscal)

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El Gobierno de España ha aprobado este martes una subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que pasará de 1.221 a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. La medida beneficia a unos 2,5 millones de trabajadores y entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2027.

El incremento equivale a 65 euros más por paga y a 910 euros adicionales en el cómputo anual. De esta forma, el salario mínimo anual se eleva de los 17.094 euros vigentes en 2026 a 18.004 euros. Para quienes cobran en doce mensualidades, con las dos pagas extraordinarias prorrateadas, la cifra asciende a 1.500 euros brutos al mes. El porcentaje aprobado se ubica por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos CCOO y UGT, pero por encima del 4,9% recomendado por el comité de expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia.

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Cómo quedan las cifras desglosadas

Con la subida aprobada, el SMI por hora se fija en 10,06 euros y el diario en 42,87 euros. El mensual queda en 1.286 euros en 14 pagas o 1.500 euros en 12 mensualidades, mientras que el anual se sitúa en 18.004 euros. Estas cantidades corresponden a una jornada completa y constituyen cifras brutas, por lo que el neto que reciben los trabajadores en su cuenta bancaria resulta inferior una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social.

Entre esas cotizaciones figuran las contingencias comunes, del 4,70%; la cotización por desempleo, del 1,55% en los contratos indefinidos y del 1,60% en los temporales, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se mantiene en el 0,17% para 2027. Con estos descuentos aplicados, el salario neto que perciben los trabajadores rondará los 1.200 euros mensuales en 14 pagas.

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Las empresas, por su parte, podrán seguir absorbiendo los complementos salariales ya existentes —como los pluses de antigüedad o de libre disposición— para compensar parte de la subida, siempre que no lo impida el convenio colectivo correspondiente. El Tribunal Supremo avaló esta práctica al considerar que el salario mínimo garantiza una retribución anual mínima, pero no obliga a sumar de forma automática todos los complementos que ya percibe un trabajador.

La deducción fiscal para que no tribute en el IRPF

Junto con la subida salarial, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que los perceptores del salario mínimo no paguen este tributo. La cuantía de la deducción se eleva a 1.033,58 euros anuales para los salarios de 18.004 euros que configuran el nuevo SMI.

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado que la rebaja fiscal se extiende también a los sueldos inmediatamente superiores al mínimo, con el objetivo de evitar el denominado “error de salto” en el impuesto. Así, entre los 18.004 euros anuales del SMI y los 23.172 euros, la deducción se reduce de forma progresiva hasta desaparecer.

Como novedad respecto a los ejercicios anteriores, el Gobierno ha modificado el reglamento del IRPF para que los perceptores del SMI no sufran ninguna retención mensual en su nómina. Hasta ahora, estos trabajadores veían aplicada una retención que luego se les devolvía al presentar la declaración de la renta al año siguiente. Según el titular de Hacienda, un trabajador que perciba el salario mínimo en 2027 pagará cero euros de IRPF desde la primera nómina, frente a los 2.041 euros que hubiera abonado un contribuyente en la misma situación entre 2012 y 2018. El Ejecutivo calcula que la medida beneficiará a 2,7 millones de personas y supondrá un ahorro fiscal de 1.200 millones de euros.

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Cómo se compara con el resto de la Unión Europea

Con el salario mínimo vigente en 2026, de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, España ocupaba el séptimo u octavo lugar entre los 22 países de la Unión Europea que cuentan con un SMI fijado por ley, según datos de Eurostat, recogidos por Europa Press. Las remuneraciones mínimas más elevadas del bloque corresponden a Luxemburgo (2.771 euros), Irlanda (2.391 euros), Alemania (2.343 euros), Países Bajos (2.338 euros), Bélgica (2.234 euros) y Francia (1.867 euros).

En el extremo opuesto se ubican Bulgaria, con 620 euros mensuales, Letonia, con 780 euros, y Rumanía, con 825 euros. Cinco países del bloque —Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia— no tienen un salario mínimo establecido por ley, al igual que Islandia, Suiza y Noruega.

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