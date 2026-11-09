Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)

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La visita de Santiago Abascal a La Revuelta de David Broncano no ha ido como el líder de Vox se esperaba. “Más que una entrevista, ha sido un debate muy serio”, ha asegurado nada más salir de la grabación. Y en eso no le falta razón. Broncano lo ha dejado claro desde el principio, acordando que sería una entrevista “con menos chistecitos”, una petición que venía del propio Abascal, que le ha venido bien al dirigente y que ha hecho que viéramos a un Broncano muy incómodo en ciertos momentos.

El candidato a la presidencia del gobierno dio la sorpresa aceptando asistir a un terreno que no es el suyo, aunque, por supuesto, lo ha hecho con sus condiciones. El público no ha sido el previsto. El programa mandó un mensaje a los asistentes para avisarles de que no iban a poder acudir a la grabación de este lunes y Broncano ha dado explicaciones nada más comenzar. “Nos lo pidió el invitado y nos pareció bien”, ha asegurado.

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Santiago Abascal, en 'La Revuelta' con David Broncano este lunes. (Captura de pantalla)

La entrevista es inusual, ya que el líder de la ultraderecha no es el tipo de invitados que acuden al programa, pero, en contexto de elecciones generales, desde la cadena pública han invitado a todos los candidatos. Y por parte de la derecha, solo Abascal ha aceptado. Estos son algunos de los momentos clave de la entrevista:

1. “Nuestro público te hubiera recibido con abucheos”

“Nuestro público te hubiera recibido con abucheos”, ha reconocido Broncano, justificando por qué el programa ha aceptado la petición de Vox. “No queríamos que te excusaras en que te estaban abucheando”, ha agregado. Con ironía comentaba Grison que su gente está en El Hormiguero, a lo que Abascal ha respondido que Pablo Motos no le ha invitado. “Tengo mi orgullo, si me invita tarde igual no voy”, ha explicado.

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2.El regalo: una bandera de Ceuta

Abascal le ha regalado al presentador una bandera de Ceuta. “Te pediría que la pusieras”, ha dicho el político, a lo que Broncano ha respondido que con gusto y que está “comprometido con todos los territorios”. Cuando Abascal se ha referido al conflicto en Ceuta como “invasión”, Broncano enseguida ha respondido que no coincide con la terminología. En ese momento han acordado que la entrevista se iba a llevar a cabo “con menos chistecitos” de los habituales.

El regalo de Santiago Abascal Todos pensando que sería un caballo, mal pensados #LaRevuelta https://t.co/hKaWn3LL20 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

3.Feminismo. “Si te quieres deconstruir, hazlo, no me deconstruyas a mí”

El primer tema que ha sacado Broncano ha sido el feminismo. Abascal ha hecho referencia al “enfrentamiento de sexos” que ha promovido el Gobierno y el político ha defendido que “hay hombres que agreden a las mujeres y muchos hombres que quieren a las mujeres”, una intervención que ha sido aplaudida por el público.

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Sobre machismo, desigualdad y la violencia que sufren las mujeres #LaRevuelta https://t.co/cf0DmEWpBC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

Abascal ha defendido que una denuncia de una mujer a un hombre no puede terminar en una detención. El líder de Vox ha defendido que las leyes actuales no han funcionado. Broncano le ha preguntado por qué se levantan de los minutos de silencio por asesinatos de violencia machista, a lo que ha respondido contundente: “Son mensajes que criminalizan al hombre”.

Para Abascal, “todo es machismo”, y Broncano le ha pedido que no “frivolice” con este tema. “Queremos que no se criminalice a nuestro pueblo, que por lo general son personas que respetan a las mujeres”, ha sentenciado Abascal.

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4.Vivienda. “Los migrantes tensan el mercado inmobiliario”

Broncano ha sacado el problema de la vivienda y Abascal ha apuntado que es el principal problema de España “junto a la inmigración”. El presentador le ha preguntado por qué han desacreditado las movilizaciones por los decretos Maricarmen, la huelga o la acampada en Sol.

Abascal ha culpado de la situación a las políticas del Gobierno y ha defendido la liberalización. Resume, en su opinión, el problema de la vivienda en que es culpa de los migrantes, “que tensionan el mercado de la vivienda”. “No hay oferta porque no se construye y cada vez entra más gente”, ha sentenciado.

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La llegada de “casi seis millones de personas en cinco años” ha tensionado, según Abascal, el mercado inmobiliario. “Esa gente, como es lógico, necesita un techo, no va a vivir en la calle. Y eso tensiona absolutamente el mercado de la vivienda cuando solo se han construido 400.000 viviendas”, ha argumentado.

Preguntado por los fondos buitre, dice que el término “se utiliza a la ligera” y que “la gran especulación es la de los ayuntamientos, la de Hacienda poniendo impuestos y abriendo las puertas de España”. “El principal fondo buitre es el Gobierno”, ha afirmado. En un momento ha hecho referencia a “perspectiva de género en la construcción”, como uno de los problemas que destacan las constructoras. Broncano se ha enfadado en este momento. “No sé a que te refieres pero no está bien bromear con estas cosas”, ha respondido.

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5. Tensión al hablar de Israel. “No has tenido huevos”

“Tus aliados van frontalmente contra España”, le ha dicho Broncano a Abascal en uno de los momentos más tensos de la entrevista, en relación a Israel y Estados Unidos. Abascal ha explicado que ha hablado de tres cuestiones con Israel: de los atentados del 7 de octubre, de la independencia de Cataluña, que le pidieron que no la apoyaran, y cuando les reclamó apoyo respecto a Ceuta. Al no mencionar los bombardeos y las muertes de niños, Broncano le ha achacado “falta de humanidad”. “Me parece terrorífico, no has tenido huevos a decirlo”, ha sentenciado el presentador, y al momento ha pedido perdón por las formas.

Abascal ha respondido que es cierto “que han muerto niños”. “No han muerto, han sido bombardeados”, ha replicado. Abascal ha culpado de esta situación al grupo terrorista Hamás. “Estos crímenes que son reales hay que reclamar a quien utiliza a su propio pueblo como escudo humano. Es mi posición y no voy a cambiarla”, ha afirmado.

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6.Abascal cuestiona el consenso científico sobre el cambio climático

El líder de Vox ha cuestionado el consenso científico sobre las causas del cambio climático y ha defendido que “el clima ha cambiado siempre”. Según ha explicado, las variaciones climáticas se produjeron “a lo largo de los siglos y a lo largo de toda la historia de la Tierra”.

🌎 El cambio climático y la agenda 2030 #LaRevuelta https://t.co/j6nF0Qy4RD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

En el intercambio con Broncano, Abascal ha diferenciado entre el cambio del clima y las causas que lo explican. “Otra cosa es la consecuencia de por qué está cambiando ahora”, señaló, y expresó reservas sobre las conclusiones de los análisis científicos de las últimas décadas.

7.Sobre el franquismo “Vox no tine una posición”

Santiago Abascal no ha querido fijar una posición sobre la dictadura de Francisco Franco. El presidente de Vox ha explicado que su partido no busca imponer una lectura única de la historia de España. “Vox no tiene una posición”, respondió el líder ultraderechista. El presentador ha insistido y le ha recordado que se trató de “cuarenta años de dictadura”, pero Abascal volvió a eludir un pronunciamiento concreto sobre ese período histórico.

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8.La pulla final de Abascal

Al finalizar la entrevista, que ha sido mucho más larga de lo habitual, Broncano le ha dicho a Abascal que “no iba a desearle suerte”, a lo que el político le ha respondido: “Yo sí, porque vas a necesitarla. Me sale el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista”.