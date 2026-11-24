Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

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La ley decreta un apagón demoscópico sobre las elecciones generales a partir de este martes, circunstancia que cambia una de las principales dinámicas informativas estas últimas semanas, con sondeos diarios y protagonistas como el sociólogo Narciso Michavila o el consultor Iván Redondo de radio en radio y televisión. Pero tampoco hay que llevarse a engaño, ya que tanto partidos como medios de comunicación siguen teniendo las herramientas para medir y alternativas para publicarlo. Consiste en hacerlo fuera de España o en dejar de llamar a las cosas por su nombre.

Dice la norma que está prohibido difundir una encuesta los cinco días previos a la votación, pero esta fue redactada antes de internet y las redes sociales. Así, pueden mostrarse en portales asentados en el extranjero (Andorra incluida) o bien cambiar el nombre de los partidos, por ejemplo, por el de frutas. Estos trabajos arrojan luz sobre las tendencias, pero también, más en este tiempo, son artefactos de opinión e influencia pensados para movilizar en una dirección determinada. No dejaremos de verlos por los enormes intereses en juego este 29-N. En 2023, el más certero fue el CIS.

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La campaña ha seguido al día el avance de los bloques, concluyendo -salvo precisamente el CIS- una remontada del PSOE que no amenaza la mayoría absoluta de la derecha. La fotografía previa al apagón muestra a PP y Vox más de 10 escaños por encima de los 176, con los de Santiago Abascal doblando el número de parlamentarios. Alberto Núñez Feijóo sería presidente. En el bloque de la investidura, el Frente Amplio tiene motivos para estar preocupado, en cifras alarmantes, así como Podemos, al borde de la desaparición. ERC, EH Bildu y Adelante Andalucía serían los ganadores de la noche a este lado.

Una norma muy cuestionada

Los ciudadanos han ido adquiriendo cierta familiaridad con el lenguaje de estos barómetros, si bien sigue habiendo confusión entre las dos principales fórmulas con las que se han llevado a cabo, en ocasiones tomándolas como lo mismo: el sondeo y el tracking. El primero se elabora en un período acotado de trabajo de campo, por lo general de varios días, y se publica una única vez con una instantánea cerrada de la intención de voto. Cada nueva entrega implica levantar una muestra completamente nueva. Además, exige una ficha técnica detallada con la empresa responsable o el margen de error.

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El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

El tracking funciona distinto. En lugar de partir de cero en cada edición, se apoya en una ventana móvil de entrevistas: cada jornada se incorporan nuevos casos y se descartan los más antiguos, combinando información recogida a lo largo de varias jornadas consecutivas. Esto permite observar tendencias con una cadencia diaria, algo que una encuesta tradicional no ofrece por su costo y los tiempos que conlleva. El veto, eso sí, impera sobre ambos. Desobedecer acarrea multa de entre 3.000 y 30.000 euros, según la gravedad de la infracción y el alcance de quien la cometa, además de la obligación de retirar el contenido.

Pero conviene matizar: las empresas demoscópicas pueden seguir entrevistando y procesando resultados durante los cinco días de restricción; lo único vedado es reproducir esos resultados por cualquier medio de comunicación. Los partidos siguen encargando y recibiendo sus trackings internos hasta el mismo sábado. Esto da lugar a una situación bastante debatible: ley en mano, estos, financiados con dinero público, disponen de información clara y actualizada hasta el final, pero los ciudadanos llegan a la jornada de reflexión y la urna a ciegas, o inundados de filtraciones y/o especulaciones.

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Andorra, Australia y la frutería

La norma, que data de 1980 y fue incorporada a la LOREG (ley electoral) en 1985, tiene su origen en una iniciativa impulsada por Manuel Fraga tras el mal resultado de su coalición en las elecciones generales de 1979, que atribuyó a un sondeo publicado días antes de la votación que anticipó su derrota. El propósito declarado era evitar el llamado ‘efecto arrastre’: que los electores voten al candidato que aparece como ganador, abandonen opciones minoritarias por el voto útil o se desmovilicen ante una derrota que perciben como inevitable.

La reforma de 2011, cuando el Congreso tuvo ocasión de actualizar la ley a la era digital, mantuvo intacto el veto sin adaptarlo a la proliferación de trackings privados y a la circulación de datos por internet. Pero la ley solo tiene alcance en territorio español. En anteriores citas electorales, El Periòdic d’Andorra o el portal australiano The Adelaide Review difundieron trackings diarios encargados a la empresa demoscópica GESOP durante los cinco días de restricción, una práctica que se repetirá de cara a este 29-N con entrevistas telefónicas que acumularán hasta 3.000 casos hacia el sábado 28.

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En paralelo, circulan de manera informal en redes sociales y aplicaciones de mensajería capturas de pantalla, mensajes anónimos y referencias encriptadas a resultados de encuestas, un fenómeno que la prensa ha bautizado como ‘frutería electoral’. El final de la jornada este domingo marca el final de la veda: a las 20:00 horas, con el cierre de los colegios en la península, comenzarán a difundirse los sondeos a pie de urna, previos a los primeros datos oficiales. Esos números ya serán de escrutinio, poniendo en su lugar a los partidos, como también a las casas de encuestas y los medios.