Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez saludan a los asistentes durante mítines políticos de sus respectivos partidos en España.

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Los principales partidos que se presentan este domingo 29 de noviembre a las elecciones generales han presentado 2.817 propuestas durante esta campaña. Así lo revela la consultora Llorente y Cuenca en un informe dirigido por el ex político Ander Gil, ex presidente del Senado por el PSOE. El texto las compara entre sí y las cruza con el historial parlamentario de la legislatura que acaba de finalizar para “estimar qué podría salir adelante gobierne quien gobierne, qué dependerá de cada bloque y qué quedará en manos de la aritmética parlamentaria”. Eso sí, el análisis se ha realizado sobre cinco sectores: energía, banca y finanzas; farmacia y salud; vivienda; transportes; y seguridad y defensa.

La vivienda, como era de esperar, acapara la campaña con 344 medidas (el 42% del total), consolidándose como el gran eje de debate tras haber precipitado la caída de la legislatura previa después de que el Gobierno no pudiera aprobar en el Congreso el llamado ‘decreto Maricarmen’. De hecho, el CIS hace meses que sitúa la vivienda como el principal problema de los españoles. Sin embargo, “la atención de otros sectores ha mutado bruscamente por la urgencia social”, explica el informe. Las medidas sobre transportes se dispararon (183) en la primera semana de noviembre tras el accidente del AVE en la localidad toledana de Urda, principalmente relacionadas con la seguridad y la inversión, mientras que el capítulo de defensa (215 propuestas) ha sido fagocitada por el control migratorio y fronterizo.

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En el extremo opuesto destaca el silencio mediático sobre sectores muy regulados como banca y finanzas (17 medidas), salud (60) o energía (59), cuyos futuros impuestos y normativas son todavía una incógnita. Pese al clima de extrema confrontación exhibido en los mítines, el cruce de programas demuestra que existen reformas con apoyo de ambos bloques en cada sector, lo que debería facilitar su rápida puesta en marcha. “Medidas estructurales como la rebaja de los impuestos energéticos, la ampliación del parque público de vivienda o la auditoría técnica independiente del estado de la vía ferroviaria deberían salir adelante gobierne quien gobierne, según los datos de campaña”, concluyen los analistas de Llorente y Cuenca. Una medida puede contener más de una propuesta, por eso el dato de 2.817 propuestas concretas.

Un gráfico detalla el respaldo político a los compromisos de varios sectores económicos ante el público de un acto político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choque real, por tanto, no se libra en el qué, sino en el cómo, donde chocan frontalmente la intervención defendida por la izquierda y la liberalización o rebaja fiscal que promueve la derecha en cada uno de los sectores. Al contrastar las promesas electorales con el registro de lo debatido en el Congreso durante la XV Legislatura, se constata que el 45% de las medidas lanzadas en campaña son propuestas “nuevas” o sobrevenidas que los propios partidos no defendieron ni votaron durante esta legislatura. “Este nivel de generación de nuevos temas, que alcanza casi el 80% en el sector banca y finanzas, evidencia el carácter líquido de la contienda frente a la verdadera agenda normativa: el primer año del nuevo Gobierno no debería estar marcado por estas promesas, sino por la reactivación de gran parte de las 113 leyes e iniciativas que decayeron con la disolución de las Cortes y que tendrán que ponerse de nuevo sobre la mesa, como la Ley de Industria o la Ley del Medicamento”, indica el estudio.

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Aumentar el parque público

Centrándonos en el capítulo de la vivienda, lo más prometido en campaña (344 medidas anunciadas por 14 partidos), ocho formaciones coinciden en la necesidad de movilizar recursos públicos para levantar vivienda asequible (destacando el programa ‘TU CASA’ del PSOE con 10.000 millones de euros en préstamos ICO o la promesa de construir un millón de viviendas del PP). En paralelo, la reforma de la Ley del Suelo para agilizar planeamientos urbanísticos y liberar suelo dotacional y terciario con silencio administrativo positivo cuenta con amplio consenso entre formaciones, aunque con discrepancias en su aplicación.

El endurecimiento penal frente a la okupación ilegal con desalojos cautelares en 24 o 48 horas y la nulidad del empadronamiento concita el apoyo de PP, Vox y Junts, frente a la prórroga de moratorias antidesahucios que defiende la izquierda. Además, las fuerzas territoriales introducen condiciones regulatorias decisivas: la regulación estatal urgente del alquiler de temporada y por habitaciones (PNV), bonificaciones fiscales del 90% a propietarios y derecho de retracto hipotecario (Junts), y la limitación legal de compra a personas no residentes (Coalición Canaria).

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau (Lorena Sopêna - Europa Press)

Pese a no ser uno de los temas principales al inicio de la campaña, la seguridad del tren ha eclipsado a otros asuntos a raíz del accidente del AVE en Urda. Ha supuesto un giro radical del debate de muchas formaciones. Hay un consenso transversal para realizar una auditoria del sistema ferroviario. Siete formaciones (PP, PSOE, Frente Amplio, Vox, Junts, BNG y Compromís) coinciden en exigir una auditoría técnica integral e independiente de toda la red y un incremento presupuestario prioritario en conservación de vías frente a obra nueva. El PP exige cesar a cargos políticos en Adif para profesionalizar la cúpula, destinar fondos a revisar catenarias y traviesas, y recuperar por ley las indemnizaciones automáticas por retrasos de 15 minutos (50%) y media hora (10 %).

El PSOE, por su parte, apuesta por acelerar el sistema ERTMS nivel 2, blindar 19.000 millones para mantenimiento entre 2026 y 2030, duplicar la indemnización mínima del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y crear el Defensor de las Víctimas. Frente Amplio y Podemos reclaman aplicar el artículo 128 de la Constitución para renacionalizar el ferrocarril, frenar la liberalización y reunificar Renfe y Adif en un único operador público. Luego está el capítulo de “seguridad y defensa”, que se ha situado como el segundo sector con mayor volumen de propuestas, acaparado por PP (88) y Vox (80). El foco absoluto ha estado en la inmigración irregular y las fronteras, orillando el gasto en la OTAN.

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Seguridad y defensa

El 80% del debate se ha concentrado en el control fronterizo: ña militarización de los pasos de Ceuta y Melilla o despliegue permanente de Frontex, expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos, endurecimiento penal de la multirreincidencia y leyes antiokupación en 24-48 horas. Hay una coincidencia transversal entre PP, Vox, PSOE y Frente Amplio en reconocer como profesión de riesgo a Policía Nacional y Guardia Civil, garantizando la equiparación salarial y la jubilación anticipada con coeficientes reductores. La izquierda parlamentaria (Frente Amplio, Podemos y BNG) rechaza el rearme y el incremento presupuestario militar, mientras PSOE elude comprometerse de forma vinculante con el nuevo objetivo del 5% del PIB fijado en el marco de la OTAN y el PP habla de auditar el gasto antes de decidir.