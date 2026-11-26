Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con el youtuber Plex (YoSoyPlex).

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La campaña electoral ha encontrado en las redes sociales un nuevo escenario en el que los candidatos buscan acercarse a un público que consume información a través de vídeos, entrevistas y contenidos alejados de los formatos políticos tradicionales. A pocos días de las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de los principales partidos se han sumado a esta tendencia, participando en conversaciones con creadores de contenido que cuentan con millones de seguidores. El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo, que se ha sentado con el youtuber Plex para hablar de política, de su vida personal y de algunas de las anécdotas que han marcado su trayectoria.

Daniel Alonso Agúndez, conocido en internet como Plex, publicaba este miércoles en su canal las entrevistas que ha realizado a Pedro Sánchez y al líder del Partido Popular. Con cerca de 15 millones de suscriptores en YouTube, el creador de contenido ha conseguido reunir a dos de los principales protagonistas de la campaña electoral en un formato mucho más distendido que el habitual. En el caso de Feijóo, la conversación comenzó con una experiencia al volante en el circuito del Jarama, donde el político pudo demostrar su afición por los coches y llegar a circular a una velocidad de 247 kilómetros por hora.

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Tras esa primera toma de contacto, ambos abordaron cuestiones más personales. Uno de los momentos más íntimos de la entrevista llegó cuando Feijóo habló de su hijo. El presidente del PP reconoció que la paternidad ha transformado sus prioridades y su manera de entender la felicidad. “Hay un antes y un después de ser padre. He tenido un hijo a los 55. Ahora la felicidad es que venga mi hijo, me dé un abrazo y me diga: ‘Papá, hoy te he visto y lo has hecho bien’”, confesó durante la charla.

Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con el youtuber Plex (YoSoyPlex).

El candidato popular quiso poner en valor también el papel que desempeña su familia en su vida, especialmente en una etapa marcada por la presión política y la campaña electoral. “Tu familia son las raíces que te hacen mantenerte de pie, por mucho huracán que haya. Si no tienes unas raíces muy sólidas, vendrá algo y te derribará”, afirmó, dejando una de las declaraciones más personales de su encuentro con Plex.

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Feijóo relató, además, una escena que vivió en su casa después del debate televisivo celebrado el jueves pasado. Su hijo decidió permanecer despierto hasta que regresara, pese a que habitualmente se va a dormir sobre las nueve de la noche. “Por lo general se acuesta a las nueve, pero ese día no quería irse a dormir hasta que yo llegara a casa”, explicó, visiblemente orgulloso de ese gesto.

Plex también ha querido preguntarle a Alberto Núñez Feijóo qué es para él la felicidad: "Hay un antes y un después de ser padre. He tenido un hijo a los 55. Ahora la felicidad es que venga mi hijo, me dé un abrazo y me diga: 'Papá, hoy te he visto y lo has hecho bien'. Tu familia son las raíces que te hacen mantenerte de pie, por mucho huracán que haya. Si no tienes unas raíces muy sólidas, vendrá algo y te derribará." — Terreno Viral (@terrenoviral) November 25, 2026

Feijóo explica el origen de su viral ‘anotop at’

La conversación también permitió al líder del PP aclarar uno de los episodios que más repercusión ha tenido en las redes sociales durante las últimas semanas. Su equivocación en el Congreso al intentar mencionar Anatomía de un farsante terminó convirtiéndose en un meme que algunos usuarios acabaron mimetizando en una canción de Anuel AA.

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Feijóo explicó que el error se produjo al intentar controlar el tiempo de su intervención. Había acordado con Ester Muñoz, que se encontraba a su lado, que le avisara cuando estuvieran a punto de agotarse los minutos disponibles. Sin embargo, la señal le desconcertó y terminó pronunciando aquellas palabras que se hicieron virales.

“No me fijé en el contador y yo quería decir Anatomía de un farsante”, recordó. Según relató, cuando sintió que su compañera le tocaba la pierna, se giró desconcertado y comenzó a pronunciar el título de la serie, pero el micrófono se apagó antes de que pudiera terminar. “A los dos minutos y pico se te corta. Todo lo que se ha montado con las canciones no tengo nada que ver con eso”, bromeó.

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