La contaminación por nitratos de la agricultura y ganadería industrial deja sin agua potable a más de 260.000 personas en España

Imagen de un manifestante con una pancarta durante la concentración-performance “La subasta de nuestros pueblos”, convocada por la Coordinadora Stop Ganadería Industrial en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva y los residuos generados por la ganadería industrial elevan la presencia de nitratos en el agua potable por encima del límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l), dejando a más de 260.000 personas sin acceso, según datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) analizados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Bebiendo mierda’. La organización advierte de que la presencia de nitratos en aguas superficiales y subterráneas de origen agrario se consolida como uno de los problemas medioambientales y sanitarios más relevantes en el país.

Este tipo de contaminación ha provocado cortes en el suministro de agua potable cada año entre 2021 y 2024 en 47 municipios repartidos por Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. El informe de la organización indica que afecta con mayor intensidad a los municipios pequeños, donde la falta de recursos dificulta el tratamiento del agua, y esta situación también incrementa la carga para las mujeres, que asumen en mayor medida la tarea de recoger el agua en los puntos de distribución habilitados.

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Datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Riesgo de cáncer

Más de la mitad de la población de los municipios españoles (3.193 de 6.230, un 51,2%) consume diariamente agua con más de 6 mg/l de nitratos, lo que eleva el riesgo de cáncer colorrectal, según estudios recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca, indica la organización ecologista. Por eso Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción, considera que el Ministerio de Sanidad de España “debe reducir el límite permitido de nitratos en agua potable a, al menos, 6 mg/l, que es el nivel que, según la ciencia, protege la salud de la población”.

Por otro lado, Kistiñe García, coautora del informe, advierte que la situación podría agravarse si España permite aumentar la cantidad de nitratos aplicables al campo con la inclusión de los fertilizantes RENURE (nitrógeno recuperado del estiércol procesado) al incorporar la Directiva (UE) 2026/288. El actual límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año no debe superarse.

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La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Transformación profunda para eliminar las macrogranjas

La organización ecologista explica que para revertir la contaminación de agua potable por nitratos se requiere una transformación profunda y urgente del modelo ganadero de macrogranjas y del agrícola basado en el uso intensivo de fertilizantes. Además, concluyen, “el Gobierno debe aplicar el principio de ‘quien contamina, paga’, recientemente recogido en la Directiva de aguas residuales para cosméticos y farmacéuticas”, de modo que las empresas responsables de los cortes asuman los costes generados a los ayuntamientos.