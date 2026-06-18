España

La contaminación por nitratos de la agricultura y ganadería industrial deja sin agua potable a más de 260.000 personas en España

Ecologistas en Acción advierte que más de la mitad de los municipios consumen agua con niveles de nitratos superiores a 6 mg/l, lo que aumenta el riesgo de cáncer colorrectal y de próstata

Guardar
Google icon
Imagen de un manifestante con una pancarta durante la concentración-performance “La subasta de nuestros pueblos”, convocada por la Coordinadora Stop Ganadería Industrial en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Imagen de un manifestante con una pancarta durante la concentración-performance “La subasta de nuestros pueblos”, convocada por la Coordinadora Stop Ganadería Industrial en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva y los residuos generados por la ganadería industrial elevan la presencia de nitratos en el agua potable por encima del límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l), dejando a más de 260.000 personas sin acceso, según datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) analizados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Bebiendo mierda’. La organización advierte de que la presencia de nitratos en aguas superficiales y subterráneas de origen agrario se consolida como uno de los problemas medioambientales y sanitarios más relevantes en el país.

Este tipo de contaminación ha provocado cortes en el suministro de agua potable cada año entre 2021 y 2024 en 47 municipios repartidos por Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. El informe de la organización indica que afecta con mayor intensidad a los municipios pequeños, donde la falta de recursos dificulta el tratamiento del agua, y esta situación también incrementa la carga para las mujeres, que asumen en mayor medida la tarea de recoger el agua en los puntos de distribución habilitados.

PUBLICIDAD

Datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
Datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Riesgo de cáncer

Más de la mitad de la población de los municipios españoles (3.193 de 6.230, un 51,2%) consume diariamente agua con más de 6 mg/l de nitratos, lo que eleva el riesgo de cáncer colorrectal, según estudios recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca, indica la organización ecologista. Por eso Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción, considera que el Ministerio de Sanidad de España “debe reducir el límite permitido de nitratos en agua potable a, al menos, 6 mg/l, que es el nivel que, según la ciencia, protege la salud de la población”.

Por otro lado, Kistiñe García, coautora del informe, advierte que la situación podría agravarse si España permite aumentar la cantidad de nitratos aplicables al campo con la inclusión de los fertilizantes RENURE (nitrógeno recuperado del estiércol procesado) al incorporar la Directiva (UE) 2026/288. El actual límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año no debe superarse.

PUBLICIDAD

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Transformación profunda para eliminar las macrogranjas

La organización ecologista explica que para revertir la contaminación de agua potable por nitratos se requiere una transformación profunda y urgente del modelo ganadero de macrogranjas y del agrícola basado en el uso intensivo de fertilizantes. Además, concluyen, “el Gobierno debe aplicar el principio de ‘quien contamina, paga’, recientemente recogido en la Directiva de aguas residuales para cosméticos y farmacéuticas”, de modo que las empresas responsables de los cortes asuman los costes generados a los ayuntamientos.

Temas Relacionados

Consumo de AguaContaminaciónMedioambienteEcologíaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren una nueva plaga en un parque natural de Girona: es la primera vez que se detecta en toda Europa

Estos insectos pueden generar un serio impacto económico sobre las plantaciones de olivo

Descubren una nueva plaga en un parque natural de Girona: es la primera vez que se detecta en toda Europa

La confesión más dura de Fabiola Martínez sobre su hijo Kike: “Creo que mi hijo se irá antes que yo”

La exmujer de Bertín Osborne se abre como nunca sobre el delicado estado de salud de su hijo y reconoce que lleva años intentando prepararse para el momento que más teme

La confesión más dura de Fabiola Martínez sobre su hijo Kike: “Creo que mi hijo se irá antes que yo”

Sebastián Yatra enciende las redes sociales celebrando borracho la victoria de Colombia en el Mundial 2026 con ‘Superestrella’ de Aitana

El artista colombiano ha celebrado con sus amigos la primera victoria de su país en el Mundial 2026

Sebastián Yatra enciende las redes sociales celebrando borracho la victoria de Colombia en el Mundial 2026 con ‘Superestrella’ de Aitana

Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez en su vida

La II Encuesta Nacional de Salud Sexual analiza las experiencias, hábitos y actitudes de la población

Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez en su vida

La marisquería de barrio que hace la mejor fritura de Málaga: “La carta incluye marisco y tapas, como boquerones, calamares, pulpo o gambas”

La fritura es la especialidad de este restaurante malagueño, con delicias como boquerones, salmonetes, chopitos, calamares…

La marisquería de barrio que hace la mejor fritura de Málaga: “La carta incluye marisco y tapas, como boquerones, calamares, pulpo o gambas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

ECONOMÍA

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

José María Páez, economista: “Si alquilas un piso y solo declaras los ingresos, estás pagando más impuestos de los que te corresponden”

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić