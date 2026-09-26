Más de 100 cerdos por vecino: declaran de interés público cuatro macrogranjas en un pueblo que no puede beber agua del grifo desde 2023

Imagen de archivo de varios cerdos en una granja. (Magnific)

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En el noreste de la comarca del Campo de Belchite se encuentra el municipio de Codo (Zaragoza, Aragón). Allí, entre llanuras y relieves áridos, viven 204 habitantes, aunque dentro de poco podrían llegar a ser muchos más. Según ha denunciado esta semana la organización STOP Ganadería Industrial, el Ayuntamiento de la localidad ha declarado de interés público cuatro macrogranjas de porcino.

Los vecinos, además, reclaman que apenas han tenido información sobre la posibilidad de que estas infraestructuras se instalen en su municipio, a lo que se suma el hecho de que desde 2023 el agua de Codo está calificada como no apta para el consumo, según los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad.

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De las cuatro macrogranjas que han sido declaradas de interés público, dos de ellas son de cebo —para 6.000 y 7.200 cabezas respectivamente— y las otras dos estarían destinadas a producción de lechones, con una capacidad para 864 unidades de ganado mayor (UGM), señala la asociación. Estas dos últimas equivaldrían a entre 2.880 y 3.456 cerdas reproductoras cada una, lo que supondría la cría de aproximadamente 100.000 lechones al año por instalación. Solamente la primera de cebo se encuentra por debajo del máximo legal, pues las otras tres se sitúan justo en el límite.

“Son de máxima capacidad, las más contaminantes con diferencia, las que más recursos consumen. Es una salvajada”, denuncia en declaraciones a Infobae Toni Jorge, coportavoz de Stop Ganadería Industrial. “Si una de ellas ya es una salvajada, imagínate cuatro en un pueblo de 204 vecinos. Tocan a cien cerdos por habitante”.

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Ubicación de las granjas de cerdos proyectadas en Codo, Zaragoza. (STOP Ganadería Industrial)

Las cuatro macrogranjas han sido declaradas de interés público

El pasado 4 de septiembre de 2026, el Consistorio de Codo celebró un pleno extraordinario convocado “por asuntos cuya aprobación no se puede demorar a la celebración de pleno ordinario”. En dicha sesión, compuesta por el alcalde (del Partido Popular), tres concejales de su mismo partido y un concejal del PSOE, se aprobó la declaración de interés público.

“Permite construir en suelo rústico o no urbanizable donde normalmente estaría prohibido por las normas urbanísticas generales y además posibilita la expropiación forzosa”, explican desde STOP Ganadería Industrial. “Otros de los beneficios para el promotor son que el ayuntamiento suele agilizar los trámites administrativos y aplicarle rebajas fiscales en el IBI y en las tasas de construcciones”.

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Vista general del pueblo de Codo, en Zaragoza. (MaGrc/Wikimedia Commons)

El coportavoz de la asociación señala que se enteraron de dichos proyectos “porque se puso en contacto con nosotros un vecino de la localidad que nos hizo la pregunta: ‘¿Cómo puede ser que vayan a instalar cuatro macrogranjas en un pueblo sin que sepamos nadie nada?’”.

Las instalaciones están promovidas por Explotaciones Ganaderas Estiche, filial del grupo Cincaporc, que desde STOP Ganadería Industrial señalan que “ha absorbido a varias empresas del sector”. “Es una gran empresa, una integradora que controlaba todos los pasos de la producción porcina, hasta la producción de piensos”.

“Que cuatro instalaciones de estas dimensiones de una gran empresa se declararan de interés público por parte de un ayuntamiento nos pareció realmente extraño”, explica Jorge. “Se declara una instalación de interés público cuando efectivamente tiene una repercusión en el bienestar del pueblo, en el medio ambiente, tal vez en el empleo, pero no veíamos que estas cuatro instalaciones en absoluto reunieran estas características”.

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Dos lechones en una explotación porcina. (Magnific)

STOP Ganadería Industrial ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la documentación que justifica la declaración, pero, por el momento, no la ha recibido. “El siguiente paso será recurrir a Transparencia”. Infobae ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Codo para conocer su postura ante estas informaciones, pero en el momento de la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.

Desde la organización, además, reclaman al Consistorio que “reconsidere su predisposición a acoger este macroproyecto, que no ayudará a mejorar la calidad del agua y supone un alto riesgo de impactos en la calidad de vida de sus vecinos, como olores o contaminación de los acuíferos por nitratos”.

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Imagen de archivo de una explotación ganadera de cerdos. (Magnific)

100 millones de litros de agua en un pueblo que lleva tres años sin agua potable

Según los datos difundidos por STOP Ganadería Industrial en base a los propios proyectos, en conjunto, las cuatro macrogranjas generarían un total de 64,2 millones de litros de purines al año, lo que equivale a aproximadamente 25 piscinas olímpicas. Además, se estima que consumirán 100,6 millones de litros de agua anuales, que es casi seis veces lo que corresponde a los habitantes de Codo.

Estos datos son especialmente llamativos si se tiene en cuenta que, desde 2023, los vecinos de Codo se ven obligados a recurrir a agua embotellada o de otras fuentes para beber y cocinar, pues esta está catalogada desde entonces como “no apta para el consumo” por el Ministerio de Sanidad.

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“El nitrógeno que generarán las nuevas instalaciones podría superar la capacidad de absorción de las tierras del municipio, agravando un problema que la población arrastra desde hace tres años”, advierten desde STOP Ganadería Industrial.

La intención de los vecinos de Codo, según ha explicado a este medio el coportavoz de la organización, es organizarse y reunir firmas para intentar frenar estos proyectos. “Llevamos ya tres años sin poder beber agua del grifo y ahora, sin que nadie nos avise, nos traen cuatro macrogranjas más al límite de lo permitido”, denuncia uno de los vecinos del municipio, tal y como ha recogido STOP Ganadería Industrial. “No sabemos hasta cuándo vamos a aguantar esta situación”.

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Zaragoza es la tercera provincia con más cabezas de ganado porcino

La situación de Codo es solo un ejemplo de lo que los vecinos sufren en un territorio en el que el sector porcino tiene un importante peso. Aragón es, de todas las comunidades autónomas de España, la que ostenta el título de líder en cuanto a cabezas de ganado porcino: más de nueve millones, según la última Encuesta de Efectivos de Ganado Porcino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si nos fijamos en las provincias, Zaragoza, en la que se encuentra Codo, se sitúa en el puesto número tres, con 3.181.472 animales dedicados a esta industria, solamente superada por Huesca (4,9 millones) y Lleida (4,8 millones).

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