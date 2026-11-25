Así se celebra la Navidad en el Palacio de la Moncloa (Pool Moncloa)

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Hoy nos colamos en el Palacio de la Moncloa, un edificio lleno de secretos, para descubrir cómo se celebra la Navidad en casa del presidente. Las cocinas del Palacio Presidencial, la estancia donde más se viven estas fiestas, han visto celebrar a todos aquellos que han pasado por el Gobierno de España en democracia, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, pasando por figuras como Calvo-Sotelo, Aznar o Mariano Rajoy.

Cómo se decora la mesa, con quién comen y cenan los ministros, qué platos empiezan y acaban la comida... Normalmente, este tipo de detalles permanecerían en el ámbito privado, de no ser porque, hace más de una década, pudimos meter la cabeza entre sartenes y cazuelas gracias al propio cocinero de la Moncloa, Julio González de Buitrago.

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El chef trabajó como líder de las cocinas en la sede del gobierno durante la presencia de todos los presidentes democráticos hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Ya jubilado, el cocinero recogió sus experiencias, secretos y anécdotas en un libro, ‘La cocina de Moncloa’, que también dedica un capítulo completo a las fiestas navideñas.

Fachada del Edificio del Consejo de Ministros en el Complejo de La Moncloa

“En Moncloa las Navidades se han celebrado siempre mucho, al margen de connotaciones religiosas”, comienza explicando el cocinero. Según cuenta Buitriago, es costumbre que el presidente del Gobierno y su familia pasen la Nochebuena en el palacio y que sus parientes se reúnan allí con ellos para cenar todos juntos. El motivo es más práctico que otra cosa: “Todo desplazamiento del presidente es una complicación, pues allá donde vaya siempre tendrá que ir acompañado por funcionarios y personal de servicio”.

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Faisán, turrones y una cena fría en forma de bufé

Las celebraciones en Moncloa se dividen principalmente en dos ocasiones, ya que los presidentes suelen pasar la Nochevieja fuera del Palacio, en unos días libres que duran hasta el 6 de enero, cuando regresan a Madrid para asistir a la Pascua Militar. La primera gran celebración es la cena del Gobierno. “Se celebra uno o, como mucho, dos días antes de Nochebuena y es todo un acontecimiento: los ministros asisten con sus esposas o maridos y hay que organizarla con cuidado”.

Días antes, los cocineros del Palacio diseñan el menú, varias propuestas que se presentan para que la familia elija la que sea de su gusto. “Los platos son típicamente navideños: mariscos, pavo, faisán, cordero y, por supuesto, pescados tradicionales. En cuanto al postre, nunca se preparan tartas o dulces de tipo tradicional, ya que el broche final lo pondrán, en todos los casos, los turrones y el cava”.

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Una mesa llena de comida de Navidad (INSTITUTO CENTTA)

El día de Nochebuena tiene lugar la festividad más familiar. “Suele tratarse de una cena sencilla, con poco trabajo y no demasiado tiempo de elaboración”, aclara el cocinero, ya que esa noche el servicio se va a casa a celebrar las fiestas y los miembros del Palacio cenan frío. “Es la noche de los mariscos; también se cocina la pularda o el pavo relleno, que se consume frío, cortado tipo fiambre. Se trabaja durante todo el día y se deja la cena completamente preparada hasta la hora en que debe ser trasladada”.

A lo largo de la tarde, es costumbre que el presidente y su esposa bajen a la cocina para felicitar las fiestas al personal y, a las nueve y media o las diez de la noche, todo el personal se marcha a casa. “Es el único día del año en que no queda absolutamente nadie de servicio y las familias cenan al estilo bufé”.

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Cuando acaba la cena, toca recoger: “Al terminar, entre todos recogen los alimentos sobrantes y los llevan a la cocina, para guardarlos en las cámaras frigoríficas y evitar así que se echen a perder. Las vajillas y las cristalerías quedan apiladas en el office de la vivienda, y al día siguiente se limpian y se guardan”.