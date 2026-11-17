Florentino Fernández y Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

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MasterChef Celebrity Legends ha finalizado su primera edición con el triunfo de Santiago Segura y Florentino Fernández. Después de un tenso episodio final, en el que María Escoté y Edu Soto cayeron en la prueba de exteriores en El Puerto de Santa María, fue finalmente Flo quien tuvo que enfrentarse a su querido compañero en un reñido cocinado final.

La emoción fue la protagonista de la noche. Los duelistas reunieron a sus familias y al resto de los exparticipantes para reunir ánimos, y prepararon dos menús colmados de detalles y honores hacia sus seres queridos. “Yo quería que Flo llegase a la final para poder machacarlo”, asegura el director de Torrente en un encuentro con la prensa en el NH Collection Eurobuilding. “Quería que llegase hasta el final y machacarle. Esa era mi sana intención. No quería que lo echara cualquiera, quería echarle yo”, confiesa entre risas.

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“Siempre fantaseábamos con la posibilidad de coincidir en una edición de MasterChef y llegar juntos a la final para ver quién ganaba. Ha sido una experiencia increíble. Nunca habría apostado por que los dos acabáramos ganando”, explica Flo. Y es que la conexión, tanto profesional como personal, ha sido clave para conformar la fórmula perfecta para ese duelo final. “Durante siete años estuvimos de gira con una obra de teatro y nuestro vicio era ir a restaurantes de estrella Michelin en cada ciudad a la que íbamos. Eso nos ha preparado mucho”, admite Segura.

Sin embargo, la agenda fue en un principio el gran obstáculo que tuvieron que enfrentar. El trabajo de embos en diferentes formatos de televisión dificultó la participación de los amigos en MasterChef Celebrity Legends. “Al final, gracias a la producción, que movió Roma con Santiago, pudimos estar los dos. Cuando vimos que íbamos a coincidir, nos pusimos supercontentos. Yo me lo he pasado en grande, me he enamorado de todos los compañeros, he estado con un amigo y hemos ganado los dos. ¿Qué más se puede pedir?“, confiesa Santiago Segura.

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Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

No obstante, la preparación detrás de cada plato no ha sido igual para ambos y Florentino Fernández asegura que su compañero ha ido tres pasos más allá para ganar el concurso: “Santiago es un tío que sabe a lo que va. Tiene un tesón tremendo, es muy listo, aprende mucho y es muy fan de la alta cocina”. A lo que el actor responde: “Es verdad que hemos currado mucho. Yo le llamaba a veces los sábados y le preguntaba si había ido a Atrio. Él me decía que no había podido y luego me preguntaba dónde estaba yo. Le contestaba que en Coque, el restaurante de Mario Sandoval”.

“¡A las doce de la noche!“, revela entre risas Flo, y continúa: ”Yo decía: ‘Este hombre está enfermo’. Con el nivel de intensidad que tiene el programa de lunes a viernes, el fin de semana tienes que relajarte”. “Yo no me podía relajar”, confiesa el de Carabanchel.

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El desempeño que han mostrado ambos a lo largo del concurso invita a pensar que también se enfundan el delantal en sus hogares. Pero nada más lejos de la realidad. “Yo solo cocino en la tele. Si me retiro, igual me pongo a cocinar, pero mientras siga haciendo películas es complicado”, reflexiona el director de Padre no hay más que uno. Sin embargo, Flo sí que admite ser un ‘cocinillas’ en toda regla: “Yo sí cocino en casa. No tengo el mismo nivel que en MasterChef, porque tampoco dispongo de todo el aparataje y el utillaje que hay en el programa, pero suelo hacerme la comida todos los días”.

La presencia de sus familiares

El recuerdo de sus madres fue la gran protagonista de las elaboraciones en la final. El padre y el hijo de Florentino Fernández escucharon en directo cómo el humorista homenajeaba a su infancia y su progenitora a través de su menú: ”Cuando veo este plato se me vienen a la cabeza palabras como amor, verano, mamá, ausencia, mimo, cobijo, papá, pueblo, infancia, mi hermana, añoranza... Este plato se llama “La valiosa batidora de mi madre”.

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Florentino Fernández y Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Por su parte, Santiago Segura contó con la presencia de su esposa y sus dos hijas, y también mostró su parte más humana al recordar a su madre gracias a una ensalada de manzana. “Mi madre de alguna forma era moderna y le gustaba experimentar. Y un día echó manzana en la ensalada. Entonces, cuando mi madre tuvo cáncer, me hizo ilusión llevarla a un sitio de alta cocina y disfrutó tanto que ahora le gustaría haberme visto en MasterChef”, confesó ante los jueces.

“Fue una de las cosas que más me costó del programa, porque suponía ceder esa parcela más íntima y privada que tenemos todos”, revela a los medios Florentino Fernández. Y reflexiona: “Pero también era un momento único e irrepetible. Quise sentirme absolutamente cómodo, como si estuviera en casa. Estaba con Santiago, con su familia, con mi padre, mi hermano y mi hijo. Y tenía muy presente a mi madre. Era un momento único”.

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“Martha ha sido un descubrimiento”

“Yo adoro y admiro mucho a los jueces”, admite Segura. Quien confiesa también que ha tenido la oportunidad de ir a sus restaurantes y descubrir “el trabajo que hay detrás”. Y, aunque la marcha de Samantha Vallejo-Nágera al principio le hizo cuestionarse el formato, revela que “Marta me ha gustado mucho. Es una tía muy maja y muy trabajadora. Ha sido un descubrimiento”.

De hecho, Flo indica que les tiene mucho respeto y, detrás de sus valoraciones, hay mucho conocimiento: “Es que son imparciales. Prueban tu plato y, si es una mierda, te lo dicen. Pero no te dicen que es una mierda, sino que le falta algo, que te has pasado con un ingrediente o que lo has tenido demasiado tiempo al fuego. Son cosas que te ayudan”.

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Edu Soto y Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

El enfrentamiento entre los dos amigos prolongó la emisión de la última entrega de MasterChef Celebrity Legends hasta las 2:30 de la madrugada, algo que ha sido muy criticado en redes. “Mi opinión personal seguramente sería bastante desagradable, pero la profesional es que hay algo que desconozco: lo que saben los programadores, que por eso están ahí. Entiendo que, si lo hacen así, no es porque quieran fastidiar un producto, sino porque funciona”, reflexiona Flo.

No obstante, Santiago Segura es mucho más crítico con este hecho: “Es una semana de grabación, tres horas de programa y, además, hay que mantener la emoción en todas las pruebas, con salidas a exteriores y todo lo demás. La curva demuestra que va en ascenso, pero no me parece que tenga mucho sentido que termine a las dos y media. ¿Quién se va a la cama a esa hora?“.

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