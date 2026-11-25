El bozal KI permite que las ovejas pastoreen entre árboles frutales sin dañar las ramas. (KI Soluciones Agrosostenible)

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Que las ovejas tomen hierba de un prado y limpien la superficie es algo que se lleva haciendo siglos. Son muchos beneficios los que traen, por ejemplo, esta acción previene los incendios. Sin embargo, como todo método, no es infalible, ya que como buenos herbívoros, arrasan con todo lo verde que ven. Incluidos árboles frutales. Un invento de un empresario uruguayo ha despuntado en el mercado y puede que ofrezca una solución.

La innovación es un dispositivo de apenas 400 gramos que permite que las ovejas convivan con olivos, almendros o árboles frutales. Se trata del bozal KI que ya se comercializa en 38 países, incluida España. Y es que cuando los creadores de este dispositivo, Martín Guarini y Diego Fraga, necesitaban una manera de controlar las malezas sin recurrir a herbicidas cuando invirtieron en la agricultura se escurrieron los sesos hasta encontrar una solución.

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Pero no todo fue sencillo, les tomó 2 años hasta que llegaron a un modelo funcional. El resultado fue una pieza que se coloca encima y frente al hocico del animal y que bloquea el acceso a la vegetación situada por encima de un metro de altura, sin restringir el pastoreo a ras de suelo. “El bozal impide comer de un metro de altura para arriba”, explicó Guarini, y aclaró que la eficacia del dispositivo varía según la raza ovina, ya que algunas razas son considerablemente más altas que otras.

El dispositivo combina una pieza de plástico inyectado con correas de fibra sintética (Ki Soluciones Agrosostenibles)

Un arnés de fibra sintética que pesa 400 gramos

La estructura combina una pieza de plástico inyectado, similar al material usado en cajones de cosecha, con un sistema de correas de fibra sintética que la sujeta sin lastimar al animal. “El bozal en sí, la parte blanca, pesa 100 gramos más o menos. Todo el conjunto pesa unos 400 gramos”, precisó el creador del dispositivo. Para su diseño, los emprendedores consultaron a instituciones veterinarias de Uruguay y especialistas en bienestar animal con el objetivo de evitar heridas o molestias durante la alimentación.

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El sistema, bautizado comercialmente como Bozales KI, se validó primero en limones, peras, manzanas y naranjas, y hoy se usa también en olivos, almendros, avellanos, nogales, paltas, pistachos, cerezos y kiwis, entre otras especies. También funciona con cabras, aunque no resulta útil en cultivos rastreros como la sandía o el melón, donde los animales conservan acceso directo a la fruta.

De una finca uruguaya a 38 países en todo el mundo, incluida España

Lo que comenzó como una solución casera terminó con una proyección internacional inesperada. Según relató Guarini, la empresa participó en una feria agropecuaria y luego fue entrevistada por el diario uruguayo El Observador, lo que disparó la demanda desde el exterior. “Exportamos de arranque a México, Ecuador y España. Fueron las primeras ventas fuera del país”, recordó el productor.

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Según datos difundidos por Mercosur, el dispositivo ya estaba presente en más de doce mercados en 2024, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Francia, Portugal, Azerbaiyán, República Dominicana y Costa Rica. Dos años después, la cifra creció hasta los 38 países, con tres centros de distribución que facilitan las entregas internacionales. La fabricación se mantiene íntegramente en Uruguay, a través de una empresa especializada en inyección de plástico.

España apareció desde las primeras exportaciones del dispositivo fuera de Uruguay, junto con México y Ecuador, según precisó Guarini. Con el correr de los años, el mercado español se consolidó dentro del grupo de países europeos que comercializan el producto, que incluye también a Francia y Portugal, de acuerdo con el registro publicado por Mercosur.

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La llegada a España coincidió con el crecimiento de la cobertura mediática sobre el invento, que impulsó nuevas consultas desde el continente europeo. Ese interés acompañó la expansión general de Ki Soluciones Agrosostenibles, que pasó de operar en doce mercados en 2024 a los 38 países en los que el bozal se comercializa en la actualidad.