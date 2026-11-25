Cortijo de celebraciones El Río, propiedad del grupo de Antonio Banderas (Montaje Infobae).

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Antonio Banderas continúa diversificando sus negocios en Málaga y acaba de incorporar un nuevo proyecto a su faceta empresarial. El actor, que lleva años apostando por la gastronomía y la restauración a través del grupo Tercer Acto, ha puesto en marcha Cortijo El Río, una finca histórica situada en la Vega de Antequera que nace con vocación de convertirse en escenario de bodas, ceremonias y eventos privados.

El espacio, ubicado al norte del municipio antequerano y próximo al río Guadalhorce, combina el encanto de una antigua propiedad rural andaluza con instalaciones preparadas para acoger celebraciones de gran formato. Su localización permite llegar desde Málaga en aproximadamente 45 minutos por carretera.

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La historia de esta finca se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando su actividad estaba vinculada principalmente al cultivo de cereales. La distribución original respondía a las necesidades de una explotación agrícola: la vivienda, las cuadras, los almacenes y una antigua era circular donde se realizaban las labores de trilla. Con el paso del tiempo, el cortijo ha conservado buena parte de su esencia arquitectónica, marcada por los muros encalados, las cubiertas de teja árabe y los patios tradicionales.

Cortijo de celebraciones El Río, propiedad del grupo de Antonio Banderas (Web oficial).

Cuatro espacios para organizar bodas de principio a fin

Uno de los principales atractivos de Cortijo El Río es la posibilidad de desarrollar cada momento del enlace en diferentes rincones de la misma finca, desde la ceremonia hasta el baile, sin necesidad de desplazarse. Y es que el Patio de la Fuente es el lugar elegido para las bodas civiles. Con una estética íntima y una fuente de piedra como elemento central, permite reunir hasta 150 invitados sentados, en un entorno pensado para dar protagonismo al momento del ‘sí, quiero’.

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Después, para el banquete y la recepción, la Entrada de los Olivos ofrece una mayor amplitud. Este patio puede acoger hasta 400 personas sentadas o 700 en formato cóctel, además de permitir la instalación de una carpa para quienes prefieran una celebración cubierta.

El jardín, rodeado de vegetación, es otra de las alternativas disponibles. Su capacidad alcanza los 350 comensales sentados y los 500 invitados de pie, lo que facilita adaptar la distribución al tipo de evento y al montaje elegido. La finca dispone, además, de dos espacios específicos para la fiesta posterior: una zona exterior con capacidad para 350 personas y otra interior en la que pueden reunirse hasta 300 invitados.

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Cortijo de celebraciones El Río, propiedad del grupo de Antonio Banderas (Web oficial).

Una casa para los preparativos y gastronomía propia

Los novios también cuentan con la Casa del Cortijo, una vivienda que conserva el estilo de las antiguas casas andaluzas y que dispone de cinco habitaciones y un salón con chimenea. Se trata de un espacio reservado para los preparativos, los momentos previos a la ceremonia y el descanso durante las horas de celebración. A estas instalaciones se suma un aparcamiento privado con más de un centenar de plazas, pensado para facilitar la llegada de los asistentes.

La propuesta gastronómica corre a cargo del propio grupo Tercer Acto, fundado en Málaga en 2019 y que cuenta con diferentes establecimientos, entre ellos Tercer Acto, Doña Inés, Atrezzo y La Pérgola del Mediterráneo. Ahora, con esta nueva apertura, Antonio Banderas amplía el radio de acción de su empresa hostelera y se adentra en el negocio de los eventos nupciales en una zona que se ha convertido en uno de los enclaves más demandados de Andalucía para celebrar bodas.

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