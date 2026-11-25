La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia), (EFE/Marcial Guillén)

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La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los agentes buscan a su novio como principal sospechoso, que ya ha sido identificado, pero todavía no está detenido.

Los hechos sucedieron en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas, Murcia. La benemérita encontró el cuerpo de la víctima, con heridas de arma blanca, e investigan lo ocurrido como un posible caso de violencia machista.

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El crimen movilizó a agentes de la Policía Local y a los servicios sanitarios. Los profesionales médicos que acudieron al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento. La Guardia Civil asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias y localizar al presunto autor.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su conmoción, trasladó su apoyo a la familia y allegados de la víctima y reclamó unidad y firmeza frente a la violencia machista.

Antecedentes de maltrato y un sospechoso fugado: qué se sabe del crimen de Bullas

La mujer de 32 años tenía dos hijas de una relación anterior y se encontraba dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género Viogen. Había sufrido violencias machistas por parte de otro hombre, con el que mantuvo una relación sentimental anterior. Esta persona se encuentra actualmente en prisión por otros delitos sin relación con la violencia de género, según ha confirmado Efe.

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Dos agentes de la Guardia Civil colocan una nota con un mensaje de apoyo a las víctimas de la violencia de género durante un acto organizado por la Red Vecinal contra la Violencia de Género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. (EFE/ Raquel Manzanares)

En esta ocasión, la Guardia Civil busca a su actual pareja, que ya ha sido identificada. El hombre se habría dado a la fuga después de cometer el presunto homicidio. Sobre él no había denuncias previas por malos tratos.

De confirmarse, sería la víctima número 48 asesinada por violencia machista este 2026. Las estadísticas podrían engordarse con otro homicidio ocurrido el pasado 18 de octubre. La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre, pareja de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri, con signos de muerte violenta.

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* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Noticia en ampliación