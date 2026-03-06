Del rechazo a la violencia machista a combatir el auge de la ultraderecha: los motivos del feminismo para tomar las calles este 8M

(RS Fotos)

El movimiento feminista vuelve este 8 de marzo a las calles con diferentes manifestaciones en todo el país para levantar la voz y decir basta a las desigualdades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de denunciar la violencia machista, que en lo que va de 2026 ya se ha cobrado la vida de 10 mujeres, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003, este domingo también reivindicarán el fin de la brecha salarial y que haya un reconocimiento real del trabajo de cuidados, tantas veces invisible. La protesta también pone el foco en la violencia sexual, el miedo a caminar solas, la pérdida de derechos o los límites que aún impiden a las mujeres alcanzar puestos de decisión en la política, la empresa o las instituciones.

En el caso de la Comisión 8M, organizadora de las principales protestas, ha convocado a su marcha bajo el lema ‘Feministas antifascistas. Somos más en todas partes’ y con el objetivo de combatir el auge de discursos de extrema derecha y la normalización de la violencia de género y el racismo.

“Este 8M llamamos a reconocernos en una resistencia común, porque incluso quienes no se definen como feministas o antifascistas forman parte de una sociedad cansada e indignada ante estas derivas globales”, explica a Infobae Cecilia Cienfuegos, portavoz de la Comisión 8M.

El colectivo subraya que el feminismo es una respuesta colectiva frente al avance de fuerzas políticas que sitúan a mujeres, disidencias y personas racializadas en el centro de sus ataques. “El fascismo busca justificar la explotación de quienes sostienen la vida y legitimar el privilegio de unos pocos”, añade Cienfuegos, quien advierte que la criminalización de estos grupos facilita el recorte de derechos y agrava la desigualdad.

La convocatoria de este año busca, por tanto, visibilizar esa resistencia y sumar a todas las personas indignadas ante la escalada de violencia y la pérdida de derechos sociales. “No solo las feministas, sino también quienes rechazan la explotación y el expolio global”, indican las organizadoras, que destacan el papel fundamental de las mujeres para frenar el avance de la ultraderecha en todo el mundo, aunque advierten que esa labor queda a menudo invisibilizada.

La Comisión 8M también apunta a la persistencia de la violencia machista como una de las razones principales de la protesta, pues “sigue matando cada día a mujeres, niñas y disidencias en todas las capas de la sociedad”, señalan. A a este motivo, se suman la denuncia del racismo institucional y la solidaridad internacional con otros territorios afectados por conflictos o represión, como Palestina, Kurdistán, Sudán, el Congo y Minneapolis en Estados Unidos.

Varias mujeres durante la manifestación convocada por la Comisión 8M en 2024. (Fernando Sánchez / Europa Press)

La marcha también servirá para exigir la protección de derechos laborales, la atención a colectivos vulnerables y la crítica a políticas públicas que, según las organizadoras, instrumentalizan el feminismo. “Nos movilizamos para rechazar la imposición de requisitos ideológicos [por parte del Ministerio de Igualdad] a las asociaciones que luchan contra la violencia y para reclamar políticas que estén a la altura de la dimensión del problema”, sostienen. Y es que una treintena de entidades feministas y en contra de la abolición de la prostitución han acusado al departamento que dirige Ana Redondo de querer imponer “por motivos ideológicos” criterios para acceder a las ayudas que les excluyen, como la de asumir que la prostitución es violencia contra las mujeres.

Por su parte, Igualdad ha rechazado que los nuevos criterios para optar a subvenciones supongan una “imposición ideológica” y defiende que la redacción de la orden de las bases reguladoras de las ayudas es “jurídicamente sólida” y “adecuada para garantizar la eficacia, coherencia y legitimidad de la política pública” definida por el Gobierno, según informa la agencia EFE.

La manifestación del domingo convocada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles y la calle Alcalá para termianr finalmente en el metro de Sevilla. El colectivo también realizará un “tardeo feminista” tras la protesta, con el objetivo de “ocupar colectivamente el centro de la ciudad”. El evento, según han detallado, contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

Movimiento Feminista de Madrid

Por otro lado, el Movimiento Feminista de Madrid también marchará el próximo 8M y lo hará bajo el lema ‘Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista’ y el sublema ‘Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas’, recorriendo las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminismo internacionalista. La marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, según informa Europa Press.

Las feministas abolicionistas también se concentrarán contra “todas las formas del velado de las mujeres”, que, a juicio del movimiento, son “manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad”.

El colectivo también llama a la sociedad a posicionarse contra el avance de la ultraderecha, que niega la existencia de la violencia machista y “apuesta por desmantelar los sistemas públicos en favor de intereses privados”. Entre sus reivindicaciones, exigen la creación de un Sistema Público de Cuidados que libere a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de sostener la vida, la regularización de las mujeres migrantes para garantizar derechos a quienes trabajan en condiciones precarias, y la abolición “de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora”.