España

Casi la mitad de los jóvenes LGTBI en España han tenido ideas suicidas antes de los 18 años: el acoso escolar y la falta de apoyo agravan el riesgo

Un nuevo informe de la FELGTBI+ revela que solo dos de cada 10 jóvenes del colectivo encontraron en el profesorado una figura de confianza

Manifestación en el Día del Orgullo LGTBI. (Europa Press)
Manifestación en el Día del Orgullo LGTBI. (Europa Press)
Guardar

Los suicidios se situaron como la tercera causa de muerte no natural en España en 2025, con 3.808 casos, después de haber encabezado esta clasificación en años anteriores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las caídas accidentales en el primer lugar, con 4.814 muertes, seguidas por los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones, con 3.899. En este contexto, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) alerta en un nuevo informe de que casi la mitad de la población LGTBI+ entre 18 y 24 años (47%) ha tenido algún tipo de ideación suicida antes de los 18 años, un dato que la organización vincula de forma directa con el acoso escolar y con la ausencia de adultos de confianza en el entorno educativo y familiar.

La investigación Estado LGTBI+ 2026: Educación, publicada este jueves por la federación con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, sitúa el bullying como uno de los principales factores asociados a ese riesgo: en Primaria lo sufrió el 40% del total de jóvenes LGTBI+, pero la proporción sube al 66% entre quienes habían tenido pensamientos suicidas antes de la mayoría de edad. En Secundaria, la incidencia del acoso es aún mayor, ya que afecta al 54 % de todo el alumnado LGTBI+ y asciende al 82% entre quienes manifestaron ideación suicida.

PUBLICIDAD

Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, ha resumido el impacto del acoso escolar en una cadena de daño psicológico y social: “El acoso escolar destruye la autoestima y quiebra la identidad, genera sensación de indefensión, provoca aislamiento y rompe los vínculos de confianza”. Los datos del informe, añade, evidencian que el bullying es uno de los factores de riesgo de ideación suicida, “especialmente cuando es intenso, prolongado o se combina con la falta de apoyo social”.

La importancia de disponer de una red de apoyo

Las conclusiones del estudio sitúan también el foco en la red de apoyo. La familia no aparece entre las principales figuras de confianza y solo dos de cada 10 jóvenes aseguran haber confiado en el profesorado.

PUBLICIDAD

Iglesias ha subrayado que disponer de una persona adulta de referencia opera como barrera de protección frente al suicidio. “Contar con al menos una persona adulta de referencia que escuche, valide el sufrimiento y actúe es uno de los principales factores de protección frente al suicidio. Cuando ese apoyo no existe o no es percibido, el impacto psicológico del bullying puede ser mucho mayor”.

Varios jóvenes sostienen una bandera del Orgullo LGTBI. (Europa Press)
Varios jóvenes sostienen una bandera del Orgullo LGTBI. (Europa Press)

Educación en diversidad sexual

A partir de ese diagnóstico, desde la FELGTBI+ reclaman la implantación de la educación en diversidad sexual, de género, familiar y corporal en todo el territorio estatal, “de manera generalizada”, como exige, según ha recordado, la legislación vigente.

La federación pide además un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Iglesias ha defendido esa medida como una respuesta a la “espiral de violencia” que, a su juicio, se alimenta de los bulos difundidos a diario en redes sociales y en la esfera pública.

La dirigente ha relacionado ese clima con la normalización de la violencia también dentro de los hogares. “¿Cómo va una persona de 13 o 14 años a decir en su casa que se meten con ella por expresarse con naturalidad si solo ve a su familia repetir los bulos que oye en la televisión?“, ha señalado para después recordar que los discursos de odio “han triplicado las agresiones contra el colectivo en solo dos años”.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

El daño real de los bulos en redes

Coincidiendo con la vuelta al colegio este mes de septiembre, la federación ha lanzado la tercera edición de la campaña “Mute al Mito”. La iniciativa, que en ediciones anteriores se había centrado en desmontar falsedades que circulan por internet entre la población joven, pone ahora el acento en las consecuencias concretas de esos mensajes. El objetivo es trasladar a la juventud “cómo las bromas, los motes, los estereotipos y los mitos difundidos en redes normalizan la violencia y dejan huella en quienes los reciben”.

“Detrás de una pantalla es muy fácil publicar un comentario, compartir un mito o dejar un insulto. Lo difícil es ver las consecuencias. No ves quién lo lee, cómo le afecta. No ves el miedo, el rechazo o el aislamiento que estos mensajes pueden provocar. Llevamos años desmontando estos mitos. Sin embargo, cada vez que vuelven a compartirse, vuelven a hacer daño. Porque el problema no es solo que sean falsos. Es que tienen consecuencias reales”, concluye la federación.

Temas Relacionados

LGTBISuicidioSalud mentalEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 septiembre

La Justicia impide a un ciudadano argelino quedarse en un CIE mientras se resuelve su recurso contra Interior

El tribunal señala que la migración basada en razones económicas no es un motivo para recurrir a la protección internacional

La Justicia impide a un ciudadano argelino quedarse en un CIE mientras se resuelve su recurso contra Interior

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

La formación recupera una iniciativa que ya fue rechazada en la Cámara Baja y que coincide parcialmente con una medida defendida por el presidente de EE UU

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Camilo, cantante: “Considero mi relación conmigo mismo y mi creatividad tan importante como mi relación con mis hijas”

El cantante colombiano que se dio a conocer en España en 2019 con ‘Tutú’ o ‘Vida de rico’ publica su quinto álbum de estudio, ‘Para cuando sean mayores’, una carta de amor a sus dos hijas, Índigo y Amaranto

Camilo, cantante: “Considero mi relación conmigo mismo y mi creatividad tan importante como mi relación con mis hijas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia impide a un ciudadano argelino quedarse en un CIE mientras se resuelve su recurso contra Interior

La Justicia impide a un ciudadano argelino quedarse en un CIE mientras se resuelve su recurso contra Interior

Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

ECONOMÍA

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”