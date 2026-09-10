Casi la mitad de los jóvenes LGTBI en España han tenido ideas suicidas antes de los 18 años: el acoso escolar y la falta de apoyo agravan el riesgo

Manifestación en el Día del Orgullo LGTBI. (Europa Press)

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Los suicidios se situaron como la tercera causa de muerte no natural en España en 2025, con 3.808 casos, después de haber encabezado esta clasificación en años anteriores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las caídas accidentales en el primer lugar, con 4.814 muertes, seguidas por los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones, con 3.899. En este contexto, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) alerta en un nuevo informe de que casi la mitad de la población LGTBI+ entre 18 y 24 años (47%) ha tenido algún tipo de ideación suicida antes de los 18 años, un dato que la organización vincula de forma directa con el acoso escolar y con la ausencia de adultos de confianza en el entorno educativo y familiar.

La investigación Estado LGTBI+ 2026: Educación, publicada este jueves por la federación con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, sitúa el bullying como uno de los principales factores asociados a ese riesgo: en Primaria lo sufrió el 40% del total de jóvenes LGTBI+, pero la proporción sube al 66% entre quienes habían tenido pensamientos suicidas antes de la mayoría de edad. En Secundaria, la incidencia del acoso es aún mayor, ya que afecta al 54 % de todo el alumnado LGTBI+ y asciende al 82% entre quienes manifestaron ideación suicida.

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Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, ha resumido el impacto del acoso escolar en una cadena de daño psicológico y social: “El acoso escolar destruye la autoestima y quiebra la identidad, genera sensación de indefensión, provoca aislamiento y rompe los vínculos de confianza”. Los datos del informe, añade, evidencian que el bullying es uno de los factores de riesgo de ideación suicida, “especialmente cuando es intenso, prolongado o se combina con la falta de apoyo social”.

La importancia de disponer de una red de apoyo

Las conclusiones del estudio sitúan también el foco en la red de apoyo. La familia no aparece entre las principales figuras de confianza y solo dos de cada 10 jóvenes aseguran haber confiado en el profesorado.

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Iglesias ha subrayado que disponer de una persona adulta de referencia opera como barrera de protección frente al suicidio. “Contar con al menos una persona adulta de referencia que escuche, valide el sufrimiento y actúe es uno de los principales factores de protección frente al suicidio. Cuando ese apoyo no existe o no es percibido, el impacto psicológico del bullying puede ser mucho mayor”.

Varios jóvenes sostienen una bandera del Orgullo LGTBI. (Europa Press)

Educación en diversidad sexual

A partir de ese diagnóstico, desde la FELGTBI+ reclaman la implantación de la educación en diversidad sexual, de género, familiar y corporal en todo el territorio estatal, “de manera generalizada”, como exige, según ha recordado, la legislación vigente.

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La federación pide además un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Iglesias ha defendido esa medida como una respuesta a la “espiral de violencia” que, a su juicio, se alimenta de los bulos difundidos a diario en redes sociales y en la esfera pública.

La dirigente ha relacionado ese clima con la normalización de la violencia también dentro de los hogares. “¿Cómo va una persona de 13 o 14 años a decir en su casa que se meten con ella por expresarse con naturalidad si solo ve a su familia repetir los bulos que oye en la televisión?“, ha señalado para después recordar que los discursos de odio “han triplicado las agresiones contra el colectivo en solo dos años”.

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El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

El daño real de los bulos en redes

Coincidiendo con la vuelta al colegio este mes de septiembre, la federación ha lanzado la tercera edición de la campaña “Mute al Mito”. La iniciativa, que en ediciones anteriores se había centrado en desmontar falsedades que circulan por internet entre la población joven, pone ahora el acento en las consecuencias concretas de esos mensajes. El objetivo es trasladar a la juventud “cómo las bromas, los motes, los estereotipos y los mitos difundidos en redes normalizan la violencia y dejan huella en quienes los reciben”.

“Detrás de una pantalla es muy fácil publicar un comentario, compartir un mito o dejar un insulto. Lo difícil es ver las consecuencias. No ves quién lo lee, cómo le afecta. No ves el miedo, el rechazo o el aislamiento que estos mensajes pueden provocar. Llevamos años desmontando estos mitos. Sin embargo, cada vez que vuelven a compartirse, vuelven a hacer daño. Porque el problema no es solo que sean falsos. Es que tienen consecuencias reales”, concluye la federación.

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