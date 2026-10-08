La hamburguesa perfecta tiene truco: “Hay una ley que dice que la carne nunca se amasa porque quedaría demasiado densa y poco jugosa”

Los consejos de los fundadores de La Birra Bar para preparar la hamburguesa perfecta (Montaje Infobae)

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Lo de las hamburguesas ha dejado de ser simplemente una moda para convertirse en auténtica obsesión. Más allá del viejo concepto de comida rápida, son muchos los que veneran esta receta como una obra de arte gourmet, buscando la mejor calidad en las carnes, el pan más esponjoso, el queso con más sabor y el equilibrio completo en cada bocado.

Esta receta americana no solo protagoniza nuestras salidas a restaurantes y hamburgueserías, sino que, cada día más, se hace un hueco en nuestros fogones. Darse un capricho a base de carne, pan y queso es ya casi una rutina semanal para muchos hamburgueseros amateur que se lanzan a cocinar con la intención de preparar una burger como las que podrían servirse en un restaurante.

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Aunque es una receta sencilla a primera vista, a preparar hamburguesas también hay que aprender. Para ello, acudimos a Dani y Renzo Cocchia, fundadores de La Birra Bar, la hamburguesería más premiada del mundo. Este negocio internacional cuenta ya con casi 2.000 trabajadores en todo el mundo, 30 establecimientos y casi 5 millones de burgers vendidas cada año.

La compañía acaba de inaugurar su tercer restaurante en Madrid, una buena nueva que coincide con la celebración de uno de sus últimos galardones internacionales, en el certamen Dubai Burger Championship 2026. Consiguieron el primer premio, superando a las mejores hamburgueserías del planeta gracias a su creación Crispy Dubai, proclamada Overall Winner del campeonato. Dani y Renzo nos cuentan los secretos tras creaciones como esta, y los errores que nunca deberíamos cometer si queremos recrearlas en casa.

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Daniel y Renzo Cocchia, dueños de 'La Birra Bar', comparten sus secretos para crear la hamburguesa perfecta. Descubre los ingredientes esenciales, los errores más comunes al cocinar en casa y su creación más loca.

Errores que estropean una hamburguesa

Más allá de salsas, toppings y complementos, la carne es la esencia de una buena hamburguesa. Hay que elegirla de calidad, pero también hay que cuidarla una vez la tenemos entre manos. “En la construcción de la hamburguesa hay una ley que es: la carne no se amasa”, explica Renzo Cocchia. “Meterle mucha mano a la carne no tiene sentido”.

Y es que cuando apretamos, mezclamos o amasamos la carne picada durante demasiado tiempo, las proteínas de esta comienzan a unirse y la hamburguesa adquiere una textura más densa y seca. El resultado puede asimilarse más al de una albóndiga compacta que al de una hamburguesa tierna y jugosa. Para evitarlo, dividiremos la carne en porciones sin comprimirlas demasiado, formando cada hamburguesa con movimientos suaves y presionando únicamente lo necesario.

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Cómo preparar hamburguesas en casa (Pexels)

“Uno de los mayores errores es ser poco agresivos con la temperatura de la superficie donde cocinamos”, continúa explicando el patriarca de la familia Cocchia. La plancha o la sartén de hierro fundido son nuestras mejores aliadas para freír o marcar la hamburguesa, ya que son capaces de reproducir esa costra dorada que se busca en una pieza de carne. El fuego debe estar fuerte desde el principio para sellar la carne con rapidez y evitar que se cueza y quede seca. Tampoco debemos aplastarla durante el proceso de cocción, ya que esto expulsa los jugos y reseca la pieza sin necesidad.

Los ‘toppings’ más infravalorados

Seguimos con la receta y llegamos al segundo protagonista de una buena burger: el pan. Para la familia Cocchia, el pan representa prácticamente el 50% de la experiencia de una hamburguesa. Uno demasiado blando o poco grueso hará que no te aguante bien la base, la hamburguesa o los ingredientes que eches en ella.

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En cuanto a los toppings, la familia Cacchio tiene una norma muy clara: no más de dos o tres por hamburguesa. Eso sí, como los ingredientes son pocos, deben ser perfectos. “En cuanto al producto, mantenerlo simple también. No irse por las ramas, como decimos nosotros. Ingredientes nobles, pocos ingredientes, pocos toppings, mantenerlo simple y va a funcionar”, aclaran.

Entre las millones de opciones que podemos añadirle a nuestro entrepán, destacan dos favoritos infravalorados: “A veces sucede con los pepinillos; hay muchos detractores del pepinillo...”, confiesa el primogénito de los Cacchio, a lo que su padre añade una más: “La mostaza dulce para mí es un ingrediente que funciona muy bien en la creación de otras salsas”. En cambio, cuando hablan de ingredientes sobrevalorados, ambos coinciden en uno: el cheddar amarillo. Animan a buscar otras opciones de quesos y a aventurarse buscando nuestro sabor preferido.

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