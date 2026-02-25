Filetes de coliflor: saludables, ricos en fibra y antioxidantes

Un filete dorado de coliflor recién salido del horno despierta la curiosidad y desarma prejuicios, pues su aroma tostado y su textura carnosa logran que hasta quienes dudan de las verduras se animen a probarlo.
Usualmente, son populares entre quienes buscan alternativas vegetarianas sin resignar sabor ni ese toque “casero” que remite a la cocina de las abuelas.
Principalmente, se disfrutan tanto en un almuerzo liviano como en una cena familiar, acompañados de una buena ensalada o un puré bien cremoso.
Qué son los filetes de coliflor
Los filetes de coliflor son rodajas gruesas de coliflor, cortadas a lo largo, que se doran en sartén u horno, y se pueden rebozar igual que una milanesa.
El resultado es una superficie crocante y un interior tierno, ideal para quienes quieren sumar más vegetales de manera sabrosa y diferente.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 coliflor grande y firme
- 3 huevos
- 200 gr de pan rallado
- 50 gr de queso rallado (opcional)
- 2 dientes de ajo picados
- 1 puñado de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol o mezcla para freír (cantidad necesaria)
- Limón para servir
Cómo hacer filetes de coliflor, paso a paso
- Lavar la coliflor y cortar las hojas externas.
- Cortar la coliflor a lo largo en rodajas de 2 cm de espesor, intentando que queden filetes enteros (algunos ramitos se desprenderán, se pueden usar igual).
- Cocinar los filetes en agua hirviendo con sal durante 5 minutos, solo para ablandar. Escurrir con cuidado para que no se rompan y dejar enfriar.
- Batir los huevos con el ajo, el perejil, sal y pimienta.
- Mezclar el pan rallado con el queso rallado (opcional).
- Pasar cada filete de coliflor primero por huevo y después por pan rallado, presionando para adherir bien el rebozado.
- Calentar abundante aceite en una sartén. El aceite debe estar bien caliente (170-180 °C) para que el rebozado quede dorado y no absorba exceso de aceite.
- Freír los filetes 2 a 3 minutos por lado, o hasta que estén dorados y crocantes. También se pueden hacer al horno, rociando con aceite y cocinando a 200 °C por 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.
- Servir los filetes calientes, con unas gotas de jugo de limón y acompañar con ensalada.
Consejos técnicos:
- Manipular con espátula ancha para evitar que se desarmen los filetes.
- No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite.
- El rebozado doble (huevo, pan rallado, huevo, pan rallado) da más crocancia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.