Filetes de coliflor: saludables, ricos en fibra y antioxidantes

El filete de coliflor al horno ofrece una alternativa vegetariana crocante y sabrosa para quienes buscan variar su alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un filete dorado de coliflor recién salido del horno despierta la curiosidad y desarma prejuicios, pues su aroma tostado y su textura carnosa logran que hasta quienes dudan de las verduras se animen a probarlo.

Usualmente, son populares entre quienes buscan alternativas vegetarianas sin resignar sabor ni ese toque “casero” que remite a la cocina de las abuelas.

Principalmente, se disfrutan tanto en un almuerzo liviano como en una cena familiar, acompañados de una buena ensalada o un puré bien cremoso.

Este plato de coliflor rebozada conserva el sabor tradicional y brinda una opción saludable para almuerzos y cenas familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los filetes de coliflor

Los filetes de coliflor son rodajas gruesas de coliflor, cortadas a lo largo, que se doran en sartén u horno, y se pueden rebozar igual que una milanesa.

El resultado es una superficie crocante y un interior tierno, ideal para quienes quieren sumar más vegetales de manera sabrosa y diferente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 coliflor grande y firme 3 huevos 200 gr de pan rallado 50 gr de queso rallado (opcional) 2 dientes de ajo picados 1 puñado de perejil fresco picado Sal y pimienta a gusto Aceite de girasol o mezcla para freír (cantidad necesaria) Limón para servir

Cómo hacer filetes de coliflor, paso a paso

Lavar la coliflor y cortar las hojas externas. Cortar la coliflor a lo largo en rodajas de 2 cm de espesor, intentando que queden filetes enteros (algunos ramitos se desprenderán, se pueden usar igual). Cocinar los filetes en agua hirviendo con sal durante 5 minutos, solo para ablandar. Escurrir con cuidado para que no se rompan y dejar enfriar. Batir los huevos con el ajo, el perejil, sal y pimienta. Mezclar el pan rallado con el queso rallado (opcional). Pasar cada filete de coliflor primero por huevo y después por pan rallado, presionando para adherir bien el rebozado. Calentar abundante aceite en una sartén. El aceite debe estar bien caliente (170-180 °C) para que el rebozado quede dorado y no absorba exceso de aceite. Freír los filetes 2 a 3 minutos por lado, o hasta que estén dorados y crocantes. También se pueden hacer al horno, rociando con aceite y cocinando a 200 °C por 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción. Servir los filetes calientes, con unas gotas de jugo de limón y acompañar con ensalada.

Consejos técnicos:

Manipular con espátula ancha para evitar que se desarmen los filetes.

No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite.

El rebozado doble (huevo, pan rallado, huevo, pan rallado) da más crocancia.

El rebozado doble en los filetes de coliflor asegura una textura extra crujiente y una presentación más atractiva en la mesa. (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.