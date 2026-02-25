México

Filetes de coliflor: saludables, ricos en fibra y antioxidantes

Una porción de esta receta proporciona nutrientes esenciales, con bajo contenido calórico y grasas moderadas, lo que contribuye al bienestar digestivo


El filete de coliflor al horno ofrece una alternativa vegetariana crocante y sabrosa para quienes buscan variar su alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un filete dorado de coliflor recién salido del horno despierta la curiosidad y desarma prejuicios, pues su aroma tostado y su textura carnosa logran que hasta quienes dudan de las verduras se animen a probarlo.

Usualmente, son populares entre quienes buscan alternativas vegetarianas sin resignar sabor ni ese toque “casero” que remite a la cocina de las abuelas.

Principalmente, se disfrutan tanto en un almuerzo liviano como en una cena familiar, acompañados de una buena ensalada o un puré bien cremoso.


Este plato de coliflor rebozada conserva el sabor tradicional y brinda una opción saludable para almuerzos y cenas familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los filetes de coliflor

Los filetes de coliflor son rodajas gruesas de coliflor, cortadas a lo largo, que se doran en sartén u horno, y se pueden rebozar igual que una milanesa.

El resultado es una superficie crocante y un interior tierno, ideal para quienes quieren sumar más vegetales de manera sabrosa y diferente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 coliflor grande y firme
  2. 3 huevos
  3. 200 gr de pan rallado
  4. 50 gr de queso rallado (opcional)
  5. 2 dientes de ajo picados
  6. 1 puñado de perejil fresco picado
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. Aceite de girasol o mezcla para freír (cantidad necesaria)
  9. Limón para servir

Cómo hacer filetes de coliflor, paso a paso

  1. Lavar la coliflor y cortar las hojas externas.
  2. Cortar la coliflor a lo largo en rodajas de 2 cm de espesor, intentando que queden filetes enteros (algunos ramitos se desprenderán, se pueden usar igual).
  3. Cocinar los filetes en agua hirviendo con sal durante 5 minutos, solo para ablandar. Escurrir con cuidado para que no se rompan y dejar enfriar.
  4. Batir los huevos con el ajo, el perejil, sal y pimienta.
  5. Mezclar el pan rallado con el queso rallado (opcional).
  6. Pasar cada filete de coliflor primero por huevo y después por pan rallado, presionando para adherir bien el rebozado.
  7. Calentar abundante aceite en una sartén. El aceite debe estar bien caliente (170-180 °C) para que el rebozado quede dorado y no absorba exceso de aceite.
  8. Freír los filetes 2 a 3 minutos por lado, o hasta que estén dorados y crocantes. También se pueden hacer al horno, rociando con aceite y cocinando a 200 °C por 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.
  9. Servir los filetes calientes, con unas gotas de jugo de limón y acompañar con ensalada.

Consejos técnicos:

  • Manipular con espátula ancha para evitar que se desarmen los filetes.
  • No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite.
  • El rebozado doble (huevo, pan rallado, huevo, pan rallado) da más crocancia.

El rebozado doble en los filetes de coliflor asegura una textura extra crujiente y una presentación más atractiva en la mesa. (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
















