Teresa Fernández Casado es la persona viva más longeva de España. (LongeviQuest)

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Con 113 años y más de tres meses, Teresa Fernández Casado es la persona viva más longeva de España. Nacida el 29 de julio de 1913 en la localidad leonesa de Zambroncinos del Páramo, ocupa además el puesto número 22 entre las personas más ancianas del mundo, según validó la organización LongeviQuest en noviembre de 2025 tras el fallecimiento de Angelina Torres Vallbona. “Mi madre es la persona de más edad de España, ninguna otra aún viva ha nacido en 1913”, defendía su hija Manuela en declaraciones a Efe previo al reconocimiento internacional.

A pesar de haber superado la barrera de los 110 años, Teresa conserva un envidiable estado físico y una rutina marcada por la sencillez. Según explicó Manuela, su madre apenas requiere medicación: “Solo toma una pastilla para el colesterol”. Además, mantiene intactas sus costumbres de toda la vida, entre las que destaca un hábito innegociable a la hora de sentarse a la mesa: “No perdona la copita de vino en las comidas”.

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“Es una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos”, relató su hija, quien también destacó el fuerte arraigo que mantiene con su tierra natal: “Mi madre sigue viviendo en la misma casa en la que nació. Nunca ha querido irse del pueblo”. Aunque reconoce que “la cabeza le ha empezado a fallar un poco, especialmente en el último año”, Teresa fue durante décadas la memoria viva de su localidad: “Desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos”.

Teresa Fernández Casado es la persona viva más longeva de España. (LongeviQuest)

Una vida dedicada al campo, la familia y el baile

La historia de Teresa Fernández Casado es el reflejo de toda una generación. Fue la menor de ocho hermanos y, desde niña, compaginó el cuidado de las ovejas en el campo con su asistencia a la escuela del pueblo, donde tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir. De su infancia y juventud recuerda especialmente su afición por el baile, una pasión que practicaba en la calle. Durante sus años de trabajo agrícola sufrió un accidente con una azada del que saltó una astilla, provocándole la pérdida de gran parte de la visión de un ojo.

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En su DNI, con validez permanente desde 1983, figura la abreviatura “SL” (“sus labores”) en el apartado de profesión, una etiqueta bajo la que se esconde décadas de intenso trabajo dentro y fuera del hogar. Con 17 años contrajo matrimonio con Julián de Paz Casas, un joven de su mismo pueblo, con quien llegó a tener nueve hijos, dos de los cuales fallecieron en la infancia. Para sacar adelante a la familia, elaboraba queso con leche de oveja, tejía calcetines de lana y cosía la ropa de sus hijos con su máquina de coser.

Teresa Fernández Casado rodeada de varios de sus familiares durante la celebración de su 110 cumpleaños. (LongeviQuest)

Actualmente, seis de sus hijos continúan con vida —de hecho, sus dos hijos mayores superan ya los 90 años—, además de contar con una extensa descendencia de once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Antes de la pandemia, Teresa solía pasar temporadas repartidas entre las casas de sus hijos en ciudades como Madrid, Toledo, Barcelona o Lloret de Mar, aunque desde 2020 la familia decidió que lo más conveniente era que permaneciera en su hogar natal junto a una de sus hijas.

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A pesar de su avanzada edad, el entorno social sigue siendo fundamental en su día a día. Según relató su hija menor, Rosalina, a los investigadores de LongeviQuest, Teresa ha mantenido la costumbre de pasar tiempo a diario con sus amigas de toda la vida —entre ellas una vecina de enfrente que ya ha superado el siglo de vida—, rodeada siempre del cariño de un pueblo y una familia que celebran cada nuevo aniversario como un acontecimiento histórico.