La regulación de migrantes no supone un efecto llamada ni da derecho al voto en las elecciones: las mentiras que agita la ultraderecha

Las personas migrantes suelen ser objeto recurrente de bulos y narrativas desinformativas, especialmente en redes sociales, una tendencia que responde al desconocimiento, los prejuicios y la instrumentalización política del fenómeno migratorio. Y esto es lo que ha ocurrido ahora. Tras la aprobación el pasado martes de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno central, circulan nuevos mensajes falsos que distorsionan el propósito y el alcance de la medida.

Son principalmente dirigentes y agitadores de ultraderecha quienes lanzan mensajes de odio y difunden falsedades sobre la población migrante, a la que vinculan con la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos sin aportar pruebas o datos fiables, mientras que otras veces hablan directamente de “invasión migratoria”. En esta ocasión, la regularización también le ha servido al líder de Vox, Santiago Abascal, para cargar contra la inmigración, al considerar que el proceso “pretende promover el efecto llamada para acelerar la invasión”.

“La ultraderecha, tanto en España como en el resto del mundo, lleva años intentando hacernos creer dos cosas: que la migración es responsable de problemas que pertenecen al ámbito de la inversión pública, como la falta de acceso a la sanidad ola falta de espacio en la educación, y que la seguridad se consigue con un mayo control y autoritarismo. La realidad es la inseguridad es el resultado de la desigualdad y, de hecho, España entre los países más seguros del mundo., y la falta de recursos públicos, se debe a la privatización y la falta de inversión pública", señala a este periódico Lucila Rodríguez-Alarcón directora general de la Fundación porCausa. “Al final la migración es solo un caballo de Troya para justificar la toma de poder antidemocrática”, añade la experta.

También se han mostrado muy críticos con la nueva regularización de migrantes desde el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo ha considerado que “aumentará el efecto llamada y desbordará los servicios públicos”. Esta postura cercana a la de Vox llama especialmente la atención, porque el propio PP vot,ó en 2024 a favor de la toma en consideración en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la plataforma Regularización Ya, formada por diferentes colectivos de migrantes y organizaciones sociales, para regularizar a personas extranjeras en situación irregular. Además, en los años 2000 y 2001, bajo el gobierno de José María Aznar, también se llevaron a cabo regularizaciones de migrantes, que dieron papeles a más de medio millón de personas.

Con el objetivo de combatir la desinformación, Infobae ha recopilado los principales bulos que han surgido en torno a la nueva regularización, cuyo objetivo es permitir que las personas migrantes que ya residen en España de manera irregular puedan acceder a permisos de residencia y trabajo, según ha informado el Gobierno. La medida, fruto de un pacto entre el PSOE y Podemos, pretende también reducir la economía sumergida facilitando la contribución formal de estas personas al sistema económico y fiscal del país.

No se trata de conseguir votos para las generales

Uno de esos bulos sostiene que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha impulsado esta medida para que las personas migrantes puedan votar en las próximas elecciones, pero se trata de una afirmación que carece de fundamento. Las personas que se beneficien de la regularización no podrán votar en elecciones generales. El derecho al voto en estos comicios está restringido a quienes tengan nacionalidad española, sean mayores de 18 años y estén inscritos en el censo electoral. Si bien la regularización migratoria otorga residencia legal, no implica la concesión automática de la nacionalidad española.

Con la residencia legal, las personas migrantes regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales, y solo si proceden de países con acuerdos de reciprocidad con España. Para participar en elecciones generales o autonómicas, es imprescindible contar con la nacionalidad española, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.

No son los mismos derechos que otorga la nacionalidad

También es falso que las personas regularizadas accedan automáticamente a los mismos derechos que quienes tienen nacionalidad española. La regularización solo concede permisos de residencia y trabajo, no los derechos asociados a la nacionalidad. Además, las personas que podrán beneficiarse llevan al menos cinco meses en España y deberán cumplir requisitos para obtener una autorización inicial de un año. Solo después de este periodo podrán acceder a las figuras previstas en la ley de Extranjería, integrándose de manera gradual en el sistema laboral y social.

No provocará efecto llamada

Otro de los bulos que circula en redes es que la regularización va a provocar un efecto llamada cuando en realidad la medida solo afecta a las personas que ya viven y trabajan en España, y no a las que puedan llegar en el futuro.

Cabe también recordar que esta es la séptima regularización que se produce en el país, ya que este tipo de procesos se han llevado a cabo tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP para dar solución a la situación irregular que afectaba a estas personas. En 2005 se produjo la última regularización, con José Luis Zapatero al frente del Ejecutivo, y no se produjo ningún efecto llamada. De hecho, las llegadas de migrantes a las costas españolas se redujeron un 25%, y es que los flujos migratorios dependen de otros muchos factores relacionados con las circunstancias en origen, que deben abordarse desde una perspectiva mucho más amplia.

La regularización, por otro lado, sí ayuda a que las personas migrantes se integren en el mercado laboral de manera legal sin afectar a la población nativa. En ese sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya ha señalado que las personas inmigrantes ni quitan el empleo a los españoles ni hacen que sus sueldos sean menores.

No se agrava la situación en la sanidad

Las afirmaciones que vinculan la regularización de migrantes con el colapso de la sanidad, la falta de vivienda o el aumento de la inseguridad también carecen de respaldo en la evidencia. Los datos de regularizaciones anteriores muestran que las personas migrantes contribuyen más a las arcas públicas de lo que reciben en ayudas.

Además, el uso que hacen del sistema sanitario es equiparable al de la población española de la misma edad. Se estima que la regularización podría suponer un ingreso adicional de hasta 3.300 euros por persona para el Estado, desmontando así el mito de que los migrantes son una carga para el sistema.

La mayoría no son de origen africano

Contrario a lo que se afirma, la mayoría de las personas que podrán regularizar su situación en España no son de origen africano. Según los datos de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), la mayoría de las personas en situación irregular en España proceden de países latinoamericanos -suman 760.000 del total de 840.000-, sobre todo, de Colombia (290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000). Se trata de cifras muy alejadas de las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000).

La mayor parte de las personas que llegan a España de forma irregular lo hacen por vía aérea, utilizando vuelos comerciales, y no en embarcaciones precarias. Las imágenes de migrantes cruzando el mar en pateras o cayucos suelen recibir más atención mediática, generando una percepción distorsionada sobre cómo se producen la mayoría de los ingresos irregulares al país.