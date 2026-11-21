Bahía de Portmán. (Ayuntamiento de La Unión/Europa Press)

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Murcia es una de las regiones de España que se enfrenta a más emergencias medioambientales. Problemas como la desertificación o el deterioro prolongado del Mar Menor han recibido mucha atención, aunque todavía insuficiente; otros retos, además, han quedado en cierta manera olvidados por la sociedad en general, pese a que sus heridas abiertas todavía se mantienen en la actualidad.

Es el caso de la contaminación de la bahía de Portmán, en el municipio murciano de La Unión, conocido como uno de los peores desastres ecológicos que ha sufrido el Mediterráneo. El vertido de millones de toneladas de residuos químicos mineros arrojados al mar durante más de tres décadas acabó degradando hasta el extremo un enclave natural que hoy en día no se ha recuperado, pese a que la actividad finalizase en la década de los años 90.

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“Si en tiempos históricos esta bahía conformaba uno de los mejores puertos naturales de refugio del Mediterráneo occidental, en la actualidad se encuentra totalmente aterrada por los vertidos al mar después de más de 30 años de vertidos de estériles de minería metálica”, señala en un documento la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Hoy, pese a los intentos de asociaciones ecologistas y vecinos de restaurar la bahía de Portmán, en su línea de costa alterada y sus aguas contaminadas perviven aún las secuelas de un tiempo en el que la actividad minera se antepuso al cuidado del medioambiente.

Faro y bahía de Portmán. (Werner Wilmes/Wikimedia Commons)

Tres décadas de vertidos mineros

Entre los años 1957 y 1990, la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya llevó a cabo la extracción de minerales como plomo y zinc a gran escala en la zona. Los residuos mineros derivados de dicha actividad, compuestos por tierra, zinc, cadmio, restos reactivos y plomo, fueron descargados durante décadas en la bahía de Portmán. Según la CHS, “se bombearon entre 3.000 y 10.000 toneladas diarias de residuos mineros”. Este fango fue ganándole terreno al mar, provocando la colmatación y una modificación radical de la línea de costa.

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Durante los años 80, ante el aumento de la concienciación sobre la importancia del cuidado del medioambiente, las protestas y reivindicaciones para detener los vertidos se intensificaron, como la campaña que en 1986 realizó Greenpeace, que intentó bloquear el dragado de vertidos, terminando con la detención de cinco activistas.

Gracias a la presión social y a que la rentabilidad del negocio disminuyó, finalmente en 1990 se interrumpieron los vertidos de los residuos mineros. Con esto, sin embargo, no terminó el desastre en la bahía de Portmán, que aún presenta las consecuencias de años de degradación.

Ruinas del Lavadero Roberto, donde los restos de plata, blenda, pirita y cuarzo eran lavados y tratados. (Kevin Gale/Wikimedia Commons)

Un proyecto de recuperación paralizado

El problema se centró entonces en gestionar la contaminación acumulada, algo que 36 años después no se ha llevado a cabo. El proceso ha estado plagado de proyectos, obras y litigios, así como retrocesos en los procedimientos que solo han contribuido a que los vecinos que luchan por recuperar el enclave se topen una y otra vez con un muro.

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Fundamentalmente, se han valorado tres alternativas, cada una con sus propias dificultades: retirar los residuos y recuperar el espacio marino, con un elevado coste económico; sellar y estabilizar los residuos manteniendo buena parte de los materiales en su emplazamiento, confinándolos y cubriéndolos con materiales adecuados, lo que no supondría la restauración de la antigua configuración de la bahía; y una recuperación parcial que consistiría en retirar parte de los materiales, estabilizar otros y recuperar ciertos espacios litorales.

Varias personas de la iniciativa del ‘Abrazo al Agua’ durante una concentración, frente al Congreso de los Diputados, en 2023. (Fernando Sánchez/Europa Press)

En 1994 comenzaron a impulsarse los estudios y los acuerdos para buscar soluciones y en 2006 se alcanzó un hito importante: la firma del convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión para colaborar en la adecuación ambiental de la bahía.

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En 2011 se aprobó el proyecto Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán, que contemplaba dragar parte de los residuos mineros, transportarlos hasta la corta minera de San José, recuperar una playa de arena fina y estabilizar los terrenos restantes, entre otros.

Sin embargo, el proyecto no llegó a materializarse, pues ciertas irregularidades en el procedimiento de adjudicación hicieron que la recuperación quedase paralizada.

Imagen de 2008 de la bahía de Portmán. (I.H.Q./Wikimedia Commons)

La bahía de Portmán continúa esperando su descontaminación

El nuevo revés llegó cuando, en 2014, una nueva propuesta pretendía financiar la regeneración mediante el aprovechamiento de los minerales presentes en los residuos acumulados, lo que generó controversia. Este proyecto salió adelante y en 2016 se adjudicaron nuevamente las obras de regeneración.

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Sin embargo, llegaron nuevos problemas administrativos y judiciales. La Audiencia Nacional, en febrero de 2019, anuló la adjudicación del contrato de 2016, suspendiendo otra vez las obras.

El proceso llega hasta la actualidad, pues en este 2026 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) continuaba trabajando en la reactivación del proyecto. Sin embargo, el adelanto electoral ha vuelto a poner en el aire el futuro de la bahía de Portmán.

Fernando López Miras advierte que la alerta roja va a continuar todo el día en el Campo de Cartagena, la zona del Mar Menor y Mazarrón.

Uno de los peores desastres ecológicos del Mediterráneo

Como el desastre de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, la contaminación del embalse de Flix (Tarragona) en 2004 o la crisis del lindano de Sabiñánigo (Huesca) en 1975, la degradación de la bahía de Portmán forma parte de la funesta lista de catástrofes medioambientales más importantes de la historia de España.

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Testigos de una época en la que el cuidado de la naturaleza no era prioridad, sus secuelas persisten en la actualidad como ejemplos de lo que puede ocurrir cuando se potencia el desarrollo industrial por encima de todo y sin atender primero al estudio de las potenciales consecuencias.