La periodista María Casado. (Mediaset)

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras este jueves, 19 de noviembre, en uno de los encuentros televisivos más destacados de la campaña electoral. El debate, organizado por la Academia de Televisión, estará moderado por María Casado, periodista con una extensa trayectoria en los informativos y programas de actualidad que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. La cita tendrá lugar en Madrid Content City y estará estructurada en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

La elección de Casado no resulta casual. Además de presidir la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual desde 2018, la periodista ha conducido durante años espacios centrados en la actualidad política y ha entrevistado a representantes de distintos ámbitos institucionales.

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Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir el cara a cara entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, una cita que podrá seguirse en distintas cadenas y que llega a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una carrera ligada a la televisión pública

María Casado Paredes nació en Barcelona en 1978 y se licenció en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a la radio: comenzó en los servicios informativos de Ràdio 4, de RNE, en 1999, y posteriormente trabajó en Catalunya Ràdio. En 2005 dio el salto a Televisión Española, donde comenzó una etapa que terminaría convirtiéndola en uno de los rostros habituales de la cadena pública.

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María Casado forma parte del Informativos Telecinco como presentadora de Fin de Semana. (Informativos Telecinco)

Un año después de su incorporación a TVE, asumió la presentación del Telediario Fin de Semana junto a David Cantero. También formó parte de ‘Informe Semanal’ y se puso al frente de 59 segundos, primero en su versión catalana y después en la edición nacional. En 2012 llegó uno de los grandes retos de su carrera: presentar y editar Los desayunos de TVE, un espacio en el que la actualidad política y las entrevistas a protagonistas de la vida pública ocupaban buena parte de la escaleta.

Tras cuatro temporadas en el programa, pasó a dirigir y presentar La Mañana de La 1, donde permaneció hasta 2020. A lo largo de esos años también participó en coberturas especiales, noches electorales y debates de campaña, una experiencia que ahora tendrá especial relevancia en su nuevo cometido como moderadora del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

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En 2018, además, fue elegida presidenta de la Academia de Televisión, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto. Desde entonces ha compaginado esa responsabilidad con diferentes proyectos profesionales. Después de su salida de RTVE, trabajó con Antonio Banderas en la productora SohoTV y presentó Las tres puertas, un formato de entrevistas emitido en La 1 y La 2 que le valió el Premio Iris a Mejor Presentadora en 2022.

Antonio Banderas y María Casado en los Goya 2023. (REUTERS/Jon Nazca)

En septiembre de 2024 se incorporó a Mediaset para presentar y editar ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’ junto a David Cantero. Tras cerrar esa etapa, inició un nuevo proyecto en Canal Sur al frente de La Gran Audición. Su trayectoria también ha sido reconocida con galardones como la Antena de Oro y el Micrófono de Oro.

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Una vida personal marcada por la discreción

Aunque su rostro lleva años ligado a la actualidad televisiva, María Casado siempre ha procurado mantener su intimidad al margen de la exposición pública. La periodista ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de reservar una parcela de su vida lejos de las cámaras. “Al final, sales en la televisión y eres consciente de que eres un personaje público. Pero hay una parcela de la vida que tiene que ser privada, porque la exposición total no es vida”, explicó en una entrevista concedida a MujerHoy.

María Casado y Martina DiRosso, en imagen de archivo. (ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS)

En el terreno sentimental, una de las relaciones más conocidas de la presentadora fue la que mantuvo con la cantante Martina diRosso. Ambas fueron madres de una niña, Daniela, en 2023. Meses después, en diciembre de ese mismo año, Casado comunicó que habían decidido poner fin a su relación de pareja, aunque continuarían unidas por la crianza de su hija. “Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo”, escribió entonces en sus redes sociales.

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