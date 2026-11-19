Diego Rubio y Marta Varela. (Composición Infobae)

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras este jueves en Madrid, a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero en el Plató A de Madrid Content City habrá más protagonistas fuera de foco, como son los equipos que preparan, siguen y ajustan la estrategia de los dos candidatos durante el debate.

El encuentro, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, comenzará a las 22:00 horas. Tendrá cinco bloques —vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior—, además de dos pausas publicitarias de tres minutos.

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Esos descansos tendrán una relevancia especial. Los acuerdos entre PSOE y PP establecen que solo una persona de cada candidatura podrá entrar al plató para hablar con su candidato. Los elegidos son Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Marta Varela, directora del Gabinete de la Presidencia del Partido Popular (PP).

Diego Rubio será el enlace de Sánchez con su equipo

Rubio acompaña a Sánchez como uno de sus principales asesores en La Moncloa. Dirige el Gabinete de la Presidencia desde septiembre de 2024, cuando sustituyó a Óscar López, nombrado ministro. Antes había encabezado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País y había ejercido como secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica.

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Diego Rubio, director del Gabinete de Presidencia del Gobierno. (Congreso de los Diputados / Europa Press)

Nacido en Cáceres en 1986, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor por la Universidad de Oxford. Su formación también incluye estancias en la École Normale Supérieure, la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Columbia. Antes de incorporarse al Ejecutivo, desarrolló actividad académica en Oxford e IE University y colaboró con Naciones Unidas y la Comisión Europea.

Su perfil se distancia de la estructura orgánica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el cara a cara, su función será trasladar a Sánchez la lectura de su equipo sobre el desarrollo del debate, la respuesta a los argumentos de Feijóo y los asuntos que convenga reforzar en la segunda parte de la noche.

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Junto al presidente estarán la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de Comunicación socialista, Ana Manzano. Torró será además la encargada de valorar el debate en nombre del partido tras el final del encuentro.

Lydia del Canto, Ana Manzano y Rebeca Torró.

Sánchez afronta la cita con el antecedente del duelo del 10 de julio de 2023, previo a las anteriores elecciones generales. Entonces, Feijóo logró imponer desde el inicio un intercambio centrado en datos, acusaciones y réplicas, una dinámica que obligó al líder socialista a emplear buena parte de su tiempo en responder a los ataques.

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Marta Varela integra el núcleo de confianza de Feijóo

En el equipo del PP, Varela será la única asesora autorizada para acceder al escenario durante los recesos. Diputada por Madrid y periodista de formación, mantiene una relación profesional con Feijóo desde hace más de una década, cuando ambos trabajaban en la Xunta de Galicia.

Alberto Núñez Feijóo, con su jefa de gabinete, Marta Varela, en Génova en 2023. EP.

Nacida en Santiso, A Coruña, en 1983, se licenció en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó en la cadena COPE y en Europa Press antes de entrar en la Xunta en 2009. Desde 2013 fue jefa de prensa y comunicación de la Presidencia gallega y, desde 2020, dirigió su gabinete.

Cuando Feijóo asumió la presidencia nacional del PP, Varela se trasladó a Génova para dirigir su gabinete. En esta campaña, además, ejerce como adjunta a la dirección. Su presencia en el plató la sitúa como la principal interlocutora del candidato popular en los seis minutos de pausa previstos durante el cara a cara.

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La comitiva de Feijóo también incluye al portavoz nacional del PP, Borja Sémper; a Mar Sánchez, responsable de imagen y comunicación del líder popular; al director de Comunicación del partido, Luis de la Matta; y al asesor Lucas Martinón.

Lucas Martinón, Mar Sánchez, Borja Sémper y Luis de la Matta acompañarán a Feijóo en el debate.

Mar Sánchez también procede del círculo de confianza que Feijóo formó en Galicia. Periodista y diputada por Madrid, trabaja con el líder popular desde hace más de dos décadas, desde su etapa al frente de Correos. Martinón fue jefe de prensa de Feijóo en la Xunta y participó en la preparación de discursos y campañas electorales.

El debate llega con el recuerdo de 2023

El segundo enfrentamiento televisado entre Sánchez y Feijóo no se resolverá solo en las intervenciones de los candidatos. Ambos equipos preparan las respuestas en tiempo real y organizan la batalla posterior en redes sociales, medios de comunicación y valoraciones partidistas.

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Alberto Núñez Feijóo asiste al photocall previo al debate electoral «Cara a cara .23», organizado por la Academia de Televisión. El líder del Partido Popular saluda a los asistentes y posa de pie junto a un grupo de personas ante un panel institucional con los logotipos del evento y de Academia TV.

Feijóo abrirá el debate y Sánchez dispondrá del último turno de palabra. El socialista buscará defender su gestión y movilizar a su electorado; el líder del PP tratará de centrar la discusión en el balance del Gobierno, los casos de corrupción y los pactos parlamentarios del Ejecutivo. Entre ambos, Rubio y Varela tendrán la tarea de convertir las pausas en una extensión de la estrategia de cada candidatura.