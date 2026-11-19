Un grupo de jóvenes profesionales en una oficina presenta signos de fatiga frente a las pantallas de sus ordenadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empleo, que debería ser una fuente de estabilidad y desarrollo profesional, se está convirtiendo en un factor de desgaste para buena parte de los trabajadores más jóvenes. Más del 40% de los menores de 35 años cree que no podrá mantener su actividad laboral en buenas condiciones de salud y rendimiento hasta los 60 años. La presión temporal, la inseguridad en el puesto de trabajo y el deterioro de la salud mental están detrás de una percepción que pone en cuestión la sostenibilidad de las carreras profesionales desde sus primeras etapas.

Así lo recoge la Encuesta sobre Diversidad Generacional en el Trabajo 2026, presentada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). El informe, elaborado a partir de 1.204 entrevistas a personas ocupadas de distintas edades, analiza cómo cambian las condiciones laborales, la salud, las responsabilidades familiares y las expectativas profesionales a lo largo de la vida.

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El impacto psicológico del empleo destaca especialmente entre quienes tienen entre 16 y 24 años. El 35,7% de los trabajadores de esta franja de edad considera que su actividad laboral perjudica su salud mental, una proporción que refleja las dificultades a las que se enfrentan quienes comienzan su trayectoria profesional.

A esta situación se suma una mayor percepción de inseguridad laboral y una exposición más frecuente a ritmos de trabajo exigentes. La combinación de estos factores alimenta las dudas sobre la posibilidad de mantener una carrera profesional saludable a largo plazo, incluso antes de alcanzar la madurez laboral.

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Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

La edad también condiciona las relaciones dentro de las empresas. El 9,4% de los trabajadores de entre 16 y 24 años afirma haber sufrido discriminación por motivos de edad, exactamente el mismo porcentaje que entre quienes continúan trabajando con 65 años o más. Este dato evidencia que el edadismo no afecta exclusivamente a las personas mayores, sino que también golpea a quienes se incorporan al mercado laboral.

Cuidados y desigualdad entre hombres y mujeres

Más allá de la presión profesional, las responsabilidades familiares añaden una carga que varía considerablemente según la etapa vital. El cuidado de hijos alcanza su mayor intensidad entre los 35 y los 44 años, cuando afecta al 52% de las personas trabajadoras. Por su parte, la atención a personas mayores adquiere mayor protagonismo entre los 45 y los 54 años, con una incidencia del 18,3%.

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Sin embargo, estas obligaciones no se reparten de la misma manera entre hombres y mujeres. Entre los menores de 35 años, el 30% de las mujeres asume tareas de cuidado de menores, frente al 13% de los hombres. La diferencia persiste en las edades comprendidas entre los 35 y los 54 años, con porcentajes del 49,5% y el 40%, respectivamente.

Las desigualdades también aparecen en otros ámbitos de la salud y las relaciones laborales. La atención sexual no deseada se concentra especialmente entre las mujeres menores de 35 años, mientras que la exposición al acoso laboral tiene mayor presencia entre los hombres a partir de esa edad. Además, el consumo de medicamentos para la ansiedad es superior entre las mujeres en todos los grupos de edad, mientras que los hombres presentan un mayor uso de medicación para el dolor, especialmente a partir de los 35 años.

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Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

El reconocimiento profesional mejora con la edad

Las exigencias del trabajo tampoco permanecen constantes a lo largo de la vida laboral. Las demandas físicas frecuentes afectan al 49% de los empleados de entre 16 y 24 años, un porcentaje que disminuye hasta el 35% entre quienes tienen de 55 a 64 años y vuelve a descender a partir de los 65.

En cambio, las exigencias emocionales mantienen una presencia elevada durante buena parte de la trayectoria profesional. Cerca de la mitad de los trabajadores de entre 16 y 54 años se enfrenta a este tipo de demandas, con los registros más altos en los grupos de 35 a 44 años (50,3%) y de 45 a 54 (49,5%).

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Frente a estas dificultades, la percepción de reconocimiento profesional mejora progresivamente con la edad y alcanza su máximo en los años previos a la jubilación. La experiencia acumulada parece favorecer una valoración más positiva del propio papel en el trabajo, aunque las diferencias entre hombres y mujeres siguen presentes en distintos aspectos de la actividad laboral.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

Los prejuicios generacionales persisten en las empresas

El informe del INSST advierte, además, de que las diferencias de edad alimentan estereotipos en ambas direcciones. Entre los trabajadores de más edad está más extendida la idea de que los jóvenes no se esfuerzan tanto como deberían. Por el contrario, los empleados más jóvenes consideran con mayor frecuencia que sus compañeros mayores tienen dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y trabajan sin ganas ni interés.

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Pese a estas percepciones, existe un amplio consenso sobre la necesidad de adaptar determinadas condiciones laborales a las distintas etapas de la vida. La diversidad generacional no se limita al envejecimiento de las plantillas, sino que atraviesa toda la carrera profesional y afecta a la salud, las condiciones de empleo, las responsabilidades familiares y las expectativas de futuro.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

La encuesta se ha presentado durante la jornada técnica En el trabajo todas las generaciones suman. Una seguridad y salud que evoluciona contigo, organizada en el marco de una iniciativa de sensibilización de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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El INSST difundirá la campaña a través de sus canales digitales con el objetivo de impulsar una cultura preventiva que tenga en cuenta las necesidades de todas las generaciones.