Imagen de EFE de Luis Tejido de varios pensionistas que descansan en una plaza en Bilbao y una fotografía de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados en 2011. (Montaje Infobae)

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A partir del 1 de enero de 2027, España alcanza el final de un camino trazado hace 15 años: la edad ordinaria de jubilación llega a su tope de 67 años para quienes no acrediten una carrera de cotización suficientemente larga. Este cambio no tiene nada que ver con ninguna decisión actual, sino que se trata de la culminación del calendario progresivo que fijó la reforma de las pensiones de 2011, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización y modernización del sistema de la Seguridad Social.

La norma, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis económica, estableció una transición gradual entre 2013 y 2027 para elevar la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, sin que el salto se produjera de golpe. Entre 2013 y 2018, la edad ordinaria subió un mes por año. Desde 2019 y hasta 2027, el incremento pasó a ser de dos meses anuales.

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En paralelo, la ley también fue elevando el requisito de cotización que permite jubilarse a los 65 años pese al aumento de la edad general. Ese periodo mínimo partió de 35 años en 2013 y creció tres meses cada ejercicio, hasta fijarse en 38 años y seis meses a partir de 2027.

Con la llegada de 2027 se consolidan de forma definitiva los dos escenarios previstos por la ley.

Quienes no alcancen los 38 años y seis meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria, dos meses más que en 2026, cuando el límite estaba en 66 años y 10 meses.

Quienes sí acrediten ese periodo de cotización podrán retirarse a los 65 años sin penalización alguna.

Una infografía detalla las condiciones de la Seguridad Social en España para jubilarse a los 65 o a los 67 años a partir de 2027 según el tiempo cotizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio afecta de manera directa a las personas nacidas entre 1961 y 1965, que son los que ahora se aproximan a la edad de retiro y deben revisar su historial de cotizaciones para saber qué edad les corresponde. La Seguridad Social mantiene, además, un requisito adicional: haber cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de la vida laboral, de los cuales al menos dos deben ubicarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

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La cifra no es arbitraria. La reforma de 2011 respondió a tres factores que condicionan la sostenibilidad del sistema público de pensiones: el aumento sostenido de la esperanza de vida, que alarga el periodo durante el cual una persona cobra pensión; la llegada progresiva a la edad de retiro de la generación del baby boom, que incrementa el número de pensionistas; y la necesidad de mantener el equilibrio financiero entre cotizantes activos y beneficiarios. La edad de 67 años se alineó, además, con el criterio adoptado por otros países de la Unión Europea en reformas de la misma época, dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones a largo plazo.

Qué pasa con la jubilación anticipada

El aumento de la edad ordinaria repercute también en las modalidades de retiro anticipado, ya que ambas se calculan tomando como referencia la nueva edad de jubilación. En la jubilación anticipada voluntaria, el trabajador puede adelantar su salida hasta dos años, siempre que acredite un mínimo de 35 años cotizados. En la jubilación anticipada involuntaria, vinculada a causas como el despido colectivo o la extinción del contrato por resolución judicial, el adelanto puede llegar hasta cuatro años, con un mínimo de 33 años de cotización exigidos.

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Para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión, la normativa exige acreditar 37 años cotizados. Con 15 años cotizados se accede al 50% de esa base, y el porcentaje crece de forma progresiva por cada mes adicional de cotización hasta completar el máximo.

A partir de 2028, y salvo que se apruebe una nueva reforma legislativa con un nuevo gobierno, la edad de jubilación quedará estabilizada en los términos fijados para 2027, 67 años con carácter general y 65 años para quienes acrediten 38 años y seis meses de cotización. La propia Ley 27/2011 preveía en su redacción original un mecanismo de revisión periódica ligado a la esperanza de vida, aunque ese sistema fue sustituido por reformas posteriores del sistema de pensiones, que introdujeron otros instrumentos para garantizar su sostenibilidad.

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