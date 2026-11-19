Elsbethen, en Austria. (Angelika Warmuth/Reuters)

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Austria tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos del continente europeo, con una tasa de reemplazo que ronda el 80% del salario promedio de toda la vida laboral para quienes acumulan 45 años de cotización, la más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El modelo austríaco se apoya en un esquema de reparto público, complementado por un fondo de capitalización financiado por los empleadores conocido popularmente como la “mochila austríaca”.

El primer pilar del sistema, que constituye la principal fuente de ingresos durante la jubilación, funciona bajo un esquema de reparto igual que el español: las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones que se pagan en el presente. La financiación se nutre de tres fuentes: las contribuciones de los asegurados, los aportes patronales y transferencias desde recursos fiscales generales. La tasa de contribución se fija de manera uniforme en el 22,8% de la base salarial, repartida entre el 10,25% a cargo del trabajador y el 12,55% que asume el empleador. Para quienes superan el umbral mínimo de ingresos, fijado en 551,10 euros mensuales en 2025, la afiliación al seguro de pensiones resulta obligatoria. La base de cotización tiene un piso y un techo: en 2025 osciló entre un mínimo de 1.010,40 euros y un máximo de 7.525 euros mensuales.

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La edad legal de retiro en Austria ha tenido históricamente una diferencia entre hombres y mujeres que el país revierte ahora de forma gradual. Los hombres se jubilan a los 65 años, una cifra que no cambia, pero las mujeres, que hasta 2023 podían retirarse a los 60 años, están viendo incrementada su edad legal en pasos de seis meses cada año desde 2024, hasta alcanzar la equiparación total con los hombres en 2033. En 2026, el umbral para las mujeres se ubica en 61 años y seis meses, cifra que corresponde a quienes nacieron hasta el 1 de junio de 1965.

Para acceder a la pensión por vejez ordinaria, se exige un mínimo de 15 años de seguro, de los cuales al menos siete deben corresponder a actividad económica efectiva. Quienes postergan su retiro más allá de la edad legal reciben un bono del 4,2% anual sobre el valor total de su pensión.

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Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema.

La mochila austríaca

El sistema de pensiones austríaco se completa con un segundo pilar de previsión empresarial y un tercero de ahorro privado voluntario. El instrumento más conocido de este esquema complementario es la llamada “mochila austríaca” (Abfertigung Neu), implementada en 2003, mediante la cual los empleadores destinan mensualmente el 1,53% del salario bruto de cada trabajador a un fondo de capitalización individual gestionado por las denominadas cajas de previsión. Ese capital puede utilizarse en caso de despido o acumularse para complementar los ingresos en el momento de la jubilación. El Parlamento austríaco aprobó en octubre de 2026 una reforma que amplía las opciones de este mecanismo: a partir de 2028, los trabajadores podrán trasladar de forma voluntaria, gratuita y libre de impuestos el saldo acumulado en su mochila hacia un fondo de pensiones de empleo para cobrar una renta vitalicia, incluso si su empresa no ofrece un plan de este tipo.

Finalmente, la vía de jubilación anticipada, conocida como Korridorpension, permite a los trabajadores retirarse antes de la edad legal, aunque con deducciones. Pero una primera ronda de reformas, pactada en 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, endureció sus condiciones: la edad mínima de acceso aumenta de forma gradual de 62 a 63 años, mientras que el período mínimo de contribución exigido pasa de 40 a 42 años.

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Por cada mes que falte para alcanzar la edad legal de retiro, se aplica una deducción del 0,425% sobre el beneficio. La reforma también introdujo la Teilpension, una modalidad que permite a los trabajadores de mayor edad cobrar una parte de su pensión mientras reducen su jornada laboral entre un 25% y un 75%.