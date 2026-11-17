Un avión militar en la base aérea de Morón de la Frontera. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

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El Tribunal Supremo ha condenado a prisión a un cabo destinado en la Base Aérea de Morón de la Frontera por sustraer nueve bobinas de cable de cobre de repuesto para sistemas de armamento de la aviación militar C16, vinculados a los cazas Eurofighter. La Sala, no obstante, ha rebajado la pena de un año a siete meses y seis días de prisión al descartar que el hurto causara un perjuicio grave y efectivo en el servicio.

El material, con 310 metros de cable de cobre estañado valorado en 9.386 euros, según la documentación de la Administración militar, pertenecía a la Administración militar y estaba guardado en el almacén A03 del Ala 11. El cabo accedió a ese espacio en una fecha no precisada, entre el 8 de marzo de 2023 y el 16 de noviembre de 2024, y se llevó las nueve bobinas con la intención de venderlas como chatarra.

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La Guardia Civil localizó el cable el 16 de noviembre de 2024 durante un control en la carretera A-476, a la entrada de Nerva, en la provincia de Huelva. El soldado conducía una furgoneta Fiat Talento azul donde los agentes encontraron las bobinas, todavía identificadas con sus etiquetas, además de cobre pelado, cableado eléctrico, radiadores y transformadores. El material quedó bajo custodia de la Guardia Civil de Nerva tras la intervención. La unidad militar lo recuperó el 6 de noviembre de 2025, casi un año después del control en carretera.

El soldado defendió que confundió las bobinas con chatarra

La sentencia ha subrayado que las bobinas estaban embaladas, sin estrenar y registradas como material vigente en el sistema logístico de la unidad. Los agentes también declararon que el cable se distinguía del resto de los objetos transportados como chatarra. En este sentido, el Tribunal Supremo ha rechazado la versión que defendió el militar, quien aseguró que creía que se trataba de desechos: por su puesto en el taller de armamento y municionamiento, y por sus años de servicio, conocía que no podía disponer de bienes militares sin autorización.

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Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

El cabo había sido condenado inicialmente por el Tribunal Militar Territorial Segundo a un año de prisión por hurto agravado. La Sala de lo Militar mantuvo que consumó el delito, dado que el cable salió por completo del control de las Fuerzas Armadas y quedó a su disposición.

El alto tribunal ha eliminado la agravación aplicada en la primera sentencia. Aunque el cable podía servir para reparaciones de los sistemas de armamento de los Eurofighter, la resolución destaca que no se acreditó que la sustracción retrasara reparaciones, dejara aeronaves en tierra o alterara el funcionamiento de la base. La ley exige probar ese daño efectivo para agravar el hurto de cableado destinado a un servicio de interés general.

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La condena final le ha impuesto siete meses y seis días de prisión, la suspensión militar de empleo y de cargo público, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena. Las costas se declararon de oficio, como prevé la normativa de la Justicia Militar.