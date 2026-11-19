Debate cara a cara: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantienen este jueves el principal cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) trata de defender su gestión y movilizar al electorado socialista, mientras que el líder del Partido Popular (PP) busca centrar el debate en el balance de los ocho años de Ejecutivo de Sánchez.

El encuentro, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, se celebra en Madrid y aborda cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Feijóo ha abierto el debate y Sánchez cerrará con el último turno. Los dos candidatos vuelven a verse las caras en televisión después del duelo del 10 de julio de 2023, previo a las anteriores generales, que dejó un intercambio marcado por los reproches y la disputa por los datos.

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Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP, a Sánchez: “Dijo usted que iba a ser la legislatura de la vivienda pero hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado”.#29Nrtve pic.twitter.com/zSXzhOrnGV — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

El primer choque ha llegado en el bloque dedicado a la vivienda, uno de los asuntos centrales de la campaña. Sánchez ha admitido que el acceso a una casa constituye “el gran desafío de nuestro tiempo” y ha sostenido que todas las administraciones y fuerzas políticas deben alcanzar un acuerdo para responder a la situación.

Sánchez defiende regular el alquiler y Feijóo le reprocha su gestión

El candidato socialista ha defendido la gestión de su Ejecutivo a partir de tres ejes: construir vivienda protegida, rehabilitar el parque residencial y regular el mercado. “La ley estatal de vivienda es un buen ejemplo de cómo se puede intervenir un mercado que no funciona”, ha afirmado.

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Sánchez ha citado el caso de Barcelona, donde, según ha indicado, el precio del alquiler bajó un 4,4 % en el último año. También ha asegurado que su Gobierno rehabilitó más de medio millón de viviendas en ocho años y ha aludido a medidas para impedir desahucios de personas vulnerables.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, este jueves en el debate cara a cara organizado por la Academia de la Televisión. (EFE/Juanjo Martín)

Entre ellas, ha mencionado el caso de Mari Carmen, una mujer que pidió ayuda para evitar la pérdida de su vivienda. El presidente también ha defendido préstamos al 0 % de hasta 50.000 euros para quienes compren su primera casa y ha planteado gravar a los grandes tenedores y a los fondos de inversión que mantengan inmuebles vacíos.

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Feijóo ha replicado que Sánchez se expresa como si no fuera responsable de la situación después de ocho años al frente del Gobierno. “Cuando uno no es responsable de nada, es un irresponsable”, ha lanzado el líder del PP antes de cuestionar la referencia del presidente a Mari Carmen.

Feijóo vincula la vivienda con la corrupción y los desahucios

“¿Mari Carmen es esa persona que le escribió una carta pidiéndole ayuda y usted no le contestó?”, ha preguntado Feijóo. El candidato popular ha acusado a Sánchez de utilizar el caso de esa mujer para convocar las elecciones y ha elevado el tono al aludir a otros nombres vinculados a investigaciones sobre el entorno del Gobierno.

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“Usted conoce mucho más a Jessica y Andrea, que le pagaban ustedes con dinero público o con dinero de mordidas sus casas, que a Mari Carmen”, ha afirmado. A continuación, ha sostenido que durante la legislatura se produjeron 276.000 desahucios, una cifra que, según sus cálculos, equivale a 90 al día.

El presidente no ha respondido en ese momento a cada una de esas acusaciones y ha mantenido su argumento de que la desregulación del mercado agravaría el problema. Sánchez ha avisado de que la derogación de las medidas de vivienda que propugna el PP, junto con Vox, supondría un “tremendo error”.

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Alberto Núñez Feijóo asiste al photocall previo al debate electoral «Cara a cara .23», organizado por la Academia de Televisión. El líder del Partido Popular saluda a los asistentes y posa de pie junto a un grupo de personas ante un panel institucional con los logotipos del evento y de Academia TV.

Feijóo también ha cargado contra la evolución de los precios durante el mandato de Sánchez. Ha asegurado que la compra de vivienda subió un 74 % y el alquiler un 45 %, y ha reprochado al Ejecutivo que no haya cumplido sus promesas de construcción residencial.

El líder del PP ha enumerado varios anuncios de viviendas realizados por el Gobierno y ha cifrado en 184.000 las prometidas. “¿Sabe cuántas ha entregado? […] 540”, ha dicho. El ataque ha concluido con una de las frases más duras de la noche: “Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado”.

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Sánchez ha respondido que comparte la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y ha defendido que durante sus ocho años de Gobierno se construyó un millón de casas, de las que el 13 % fueron protegidas. También ha insistido en que la Administración General del Estado financia seis de cada diez euros de los planes autonómicos de vivienda, una afirmación que Feijóo ha rebatido al acusar al Ejecutivo de dejar sin ejecutar parte del presupuesto del Ministerio de Vivienda.