Óscar Puente en una imagen de archivo. (Europa Press)

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El 58 cumpleaños de Óscar Puente ha llegado en un momento especialmente delicado de su trayectoria política. El exministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha celebrado esta nueva vuelta al sol después de abandonar sus responsabilidades al frente del departamento, una decisión que ha marcado un antes y un después en su carrera. Sin embargo, en medio de las circunstancias que han rodeado su salida del Gobierno, el político vallisoletano ha encontrado en su familia el mejor refugio. Y ha sido precisamente una de sus hijas quien le ha regalado uno de los momentos más emotivos de esta jornada.

Carmen, su hija mayor, ha querido aprovechar la fecha para dedicarle unas palabras que van mucho más allá de una felicitación convencional. Consciente del momento personal y profesional que atraviesa su padre, la joven ha preparado un regalo cargado de simbolismo: un libro acompañado de una carta manuscrita en la que reflexiona sobre las convicciones, la valentía y el significado de renunciar al poder cuando los principios personales están por encima de cualquier responsabilidad.

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Día de cumpleaños. Y nada como una hija para dar en la diana de lo que necesitas en cada momento. No he querido guardarme su nota solo para mi, porque es un orgullo ser un ejemplo para los que quieres, y tener la fortuna de haber criado seres humanos con bondad y con lucidez. https://t.co/8A4YDSS1kT — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 15, 2026

Ha sido el propio Óscar Puente quien ha decidido compartir este detalle con sus seguidores a través de su perfil de X, anteriormente Twitter. Una publicación en la que ha dejado entrever el orgullo que siente por su hija y en la que ha querido hacer públicas unas palabras que, hasta ese momento, estaban destinadas a permanecer en la intimidad familiar.

El regalo de Carmen a Óscar Puente

El obsequio escogido por Carmen no ha sido fruto de la casualidad. La joven ha regalado a su padre un ejemplar de Cómo ser un disidente, del escritor Gal Beckerman, una obra que recoge historias de personas que se enfrentaron a las ideas dominantes y desafiaron las estructuras establecidas para defender aquello en lo que creían.

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El exministro de Transportes de España, Óscar Puente. (REUTERS/Juan Barbosa)

Una elección especialmente significativa teniendo en cuenta la reciente salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes. Para su hija, la renuncia a un puesto de responsabilidad también puede convertirse en una demostración de fortaleza, especialmente cuando supone anteponer las propias convicciones a la permanencia en una posición de poder.

Junto al ejemplar, Carmen ha incluido una dedicatoria en la que expresa la admiración que siente por su progenitor. “Ojalá nunca pierdas la ilusión por aquello en lo que crees, ni la convicción de que merece la pena luchar por un mundo más justo”, le escribe en uno de los fragmentos más personales de la misiva.

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Óscar Puente junto a su hija, Carmen, y su exmujer en el programa 'La Voz Kids'. (Antena 3)

La joven también reflexiona sobre la manera en que la sociedad entiende el éxito y el poder. “A veces nos enseñan a admirar a quienes acumulan poder, a quienes resisten, pero pocas veces hablamos de la valentía de quienes saben renunciar a él, de quienes defienden sus convicciones incluso cuando hacerlo tiene un precio”, señala.

Una reflexión con la que Carmen pone el foco en la dimensión más humana de la política. Para ella, el compromiso con unas ideas no depende exclusivamente de ocupar un cargo institucional, sino también de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se defiende y las decisiones que se toman cuando llegan los momentos difíciles.

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Óscar Puente no ha ocultado la emoción que le ha provocado recibir este regalo. “Día de cumpleaños. Y nada como una hija para dar en la diana de lo que necesitas en cada momento. No he querido guardarme su nota solo para mí, porque es un orgullo ser un ejemplo para los que quieres, y tener la fortuna de haber criado seres humanos con bondad y con lucidez”, ha escrito en sus redes sociales.

La carta termina con una declaración de admiración que conecta directamente con el título del libro. “Te dejo este libro, que habla de personas como tú, personas que hacen historia precisamente cuando deciden no formar parte de ella en los términos de otros”, le dedica Carmen. Y añade: “Ojalá al leerlo encuentres en sus páginas un poco de ti. Y ojalá nunca olvides que, para mí, eres y siempre serás uno de esos disidentes”.

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La carta de cumpleaños que Óscar Puente ha recibido su hija mayor, Carmen. (X @oscar_puente_)

Quiénes son los tres hijos de Óscar Puente

Más allá de su faceta política, Óscar Puente siempre ha mantenido una parcela de su vida personal alejada de la exposición pública. Su familia, sin embargo, ha aparecido en ocasiones puntuales y, en esta ocasión, ha sido Carmen quien ha protagonizado un gesto que ha permitido conocer algo más de la relación que mantiene con su padre.

El exministro tiene tres hijos. Las dos mayores, Carmen e Isabel, de 20 y 19 años, respectivamente, nacieron durante su matrimonio con Laura Soria, magistrada de profesión. Posteriormente, fruto de su relación con Yasmina Cerdá Gregori, llegó su tercer hijo, Óscar, nacido en mayo de 2025.

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De los tres, Carmen es quien ha tenido una mayor presencia pública. Su afición por la música la llevó a participar durante su adolescencia en La Voz Kids, el concurso de talentos de televisión que permitió descubrir una faceta artística de la hija del entonces alcalde de Valladolid.